Rajasthan Bank Holidays Calendar 2026 – Full Month-Wise List

Jan 08, 2026, 13:08 IST
- Sakshi Post

Rajasthan has released its official bank holiday schedule for the year 2026, outlining all national holidays, state-specific festivals, religious events, and regular weekend closures. With a total of 51 holidays, this calendar will help residents, businesses, and banking customers plan their activities well in advance. Below is the detailed month-wise list of days when banks across the state will remain closed.

Full List of Rajasthan Bank Holidays in 2026

January 2026

  • January 10 (Saturday) – Second Saturday
  • January 24 (Saturday) – Fourth Saturday
  • January 26 (Monday) – Republic Day

February 2026

  • February 14 (Saturday) – Second Saturday
  • February 15 (Sunday) – Maha Shivaratri
  • February 28 (Saturday) – Fourth Saturday

March 2026

  • March 3 (Tuesday) – Holi
  • March 14 (Saturday) – Second Saturday
  • March 20 (Friday) – Ugadi
  • March 21 (Saturday) – Id-ul-Fitr
  • March 27 (Friday) – Ram Navami
  • March 28 (Saturday) – Fourth Saturday
  • March 31 (Tuesday) – Mahavir Jayanti

April 2026

  • April 3 (Friday) – Good Friday
  • April 11 (Saturday) – Second Saturday
  • April 14 (Tuesday) – Dr. B.R. Ambedkar Jayanti
  • April 19 (Sunday) – Maharshi Parasuram Jayanti
  • April 25 (Saturday) – Fourth Saturday

May 2026

  • May 9 (Saturday) – Second Saturday
  • May 23 (Saturday) – Fourth Saturday
  • May 27 (Wednesday) – Bakrid / Eid al-Adha

June 2026

  • June 13 (Saturday) – Second Saturday
  • June 17 (Wednesday) – Maharana Pratap Jayanti
  • June 26 (Friday) – Muharram
  • June 27 (Saturday) – Fourth Saturday

July 2026

  • July 11 (Saturday) – Second Saturday
  • July 25 (Saturday) – Fourth Saturday

August 2026

  • August 8 (Saturday) – Second Saturday
  • August 15 (Saturday) – Independence Day
  • August 22 (Saturday) – Fourth Saturday
  • August 25 (Tuesday) – Eid-e-Milad
  • August 28 (Friday) – Raksha Bandhan

September 2026

  • September 4 (Friday) – Janmashtami
  • September 12 (Saturday) – Second Saturday
  • September 21 (Monday) – Teja Dashmi
  • September 26 (Saturday) – Fourth Saturday

October 2026

  • October 2 (Friday) – Gandhi Jayanti
  • October 10 (Saturday) – Second Saturday
  • October 11 (Sunday) – Ghatasthapana
  • October 19 (Monday) – Maha Ashtami
  • October 21 (Wednesday) – Vijaya Dashami
  • October 24 (Saturday) – Fourth Saturday

November 2026

  • November 8 (Sunday) – Diwali
  • November 9 (Monday) – Deepavali Holiday
  • November 11 (Wednesday) – Bhai Dooj
  • November 14 (Saturday) – Second Saturday
  • November 24 (Tuesday) – Guru Nanak Jayanti
  • November 28 (Saturday) – Fourth Saturday

December 2026

  • December 12 (Saturday) – Second Saturday
  • December 25 (Friday) – Christmas Day
  • December 26 (Saturday) – Fourth Saturday

This curated list offers a clear overview of all banking holidays in Rajasthan for 2026, helping customers plan their financial tasks, banking visits, and official work ahead of time.

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