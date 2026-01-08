Rajasthan Bank Holidays Calendar 2026 – Full Month-Wise List
Rajasthan has released its official bank holiday schedule for the year 2026, outlining all national holidays, state-specific festivals, religious events, and regular weekend closures. With a total of 51 holidays, this calendar will help residents, businesses, and banking customers plan their activities well in advance. Below is the detailed month-wise list of days when banks across the state will remain closed.
Full List of Rajasthan Bank Holidays in 2026
January 2026
- January 10 (Saturday) – Second Saturday
- January 24 (Saturday) – Fourth Saturday
- January 26 (Monday) – Republic Day
February 2026
- February 14 (Saturday) – Second Saturday
- February 15 (Sunday) – Maha Shivaratri
- February 28 (Saturday) – Fourth Saturday
March 2026
- March 3 (Tuesday) – Holi
- March 14 (Saturday) – Second Saturday
- March 20 (Friday) – Ugadi
- March 21 (Saturday) – Id-ul-Fitr
- March 27 (Friday) – Ram Navami
- March 28 (Saturday) – Fourth Saturday
- March 31 (Tuesday) – Mahavir Jayanti
April 2026
- April 3 (Friday) – Good Friday
- April 11 (Saturday) – Second Saturday
- April 14 (Tuesday) – Dr. B.R. Ambedkar Jayanti
- April 19 (Sunday) – Maharshi Parasuram Jayanti
- April 25 (Saturday) – Fourth Saturday
May 2026
- May 9 (Saturday) – Second Saturday
- May 23 (Saturday) – Fourth Saturday
- May 27 (Wednesday) – Bakrid / Eid al-Adha
June 2026
- June 13 (Saturday) – Second Saturday
- June 17 (Wednesday) – Maharana Pratap Jayanti
- June 26 (Friday) – Muharram
- June 27 (Saturday) – Fourth Saturday
July 2026
- July 11 (Saturday) – Second Saturday
- July 25 (Saturday) – Fourth Saturday
August 2026
- August 8 (Saturday) – Second Saturday
- August 15 (Saturday) – Independence Day
- August 22 (Saturday) – Fourth Saturday
- August 25 (Tuesday) – Eid-e-Milad
- August 28 (Friday) – Raksha Bandhan
September 2026
- September 4 (Friday) – Janmashtami
- September 12 (Saturday) – Second Saturday
- September 21 (Monday) – Teja Dashmi
- September 26 (Saturday) – Fourth Saturday
October 2026
- October 2 (Friday) – Gandhi Jayanti
- October 10 (Saturday) – Second Saturday
- October 11 (Sunday) – Ghatasthapana
- October 19 (Monday) – Maha Ashtami
- October 21 (Wednesday) – Vijaya Dashami
- October 24 (Saturday) – Fourth Saturday
November 2026
- November 8 (Sunday) – Diwali
- November 9 (Monday) – Deepavali Holiday
- November 11 (Wednesday) – Bhai Dooj
- November 14 (Saturday) – Second Saturday
- November 24 (Tuesday) – Guru Nanak Jayanti
- November 28 (Saturday) – Fourth Saturday
December 2026
- December 12 (Saturday) – Second Saturday
- December 25 (Friday) – Christmas Day
- December 26 (Saturday) – Fourth Saturday
This curated list offers a clear overview of all banking holidays in Rajasthan for 2026, helping customers plan their financial tasks, banking visits, and official work ahead of time.
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