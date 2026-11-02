OTT Releases November 2 to 8: Full List of Movies
A new week has arrived with several exciting movies and web series lined up for entertainment lovers. This week, theatres will welcome some interesting releases, while OTT platforms are preparing to stream more than 24 movies and web series between November 2 and November 8.
Ranbir Kapoor and Sai Pallavi's much-awaited film Ramayana is scheduled to hit theatres on Thursday, November 5. Along with it, Suriya's Scene and Nayanthara's Mahashakthi are among the dubbed films expected to entertain audiences. From Telugu cinema, the small film Summer Holidays is also set to release.
Meanwhile, OTT viewers have plenty of options this week. Telugu straight and dubbed films such as I Am Game, Anakapalli and Meesaya Murukku are among the notable releases. Here is the complete list of movies and web series arriving on different OTT platforms.
OTT Releases This Week (November 2–8)
Disney+ Hotstar
- Minions and Monsters – English Movie – November 2
- The Gilded Age Season 4 – English Series – November 2
- I Am Game – Telugu Dubbed Movie – November 6
- Motu Patlu and Mystery of the Nagamani – Telugu Dubbed Movie – November 8
ZEE5
- Blind Game – Hindi Movie – November 4
- Noor Kodivaanavil – Tamil Movie – November 6
Sun NXT
- - Anakapalli – Telugu Movie – November 3
Sony LIV
- Haivan – Hindi Movie – November 6
- Meesaya Murukku – Telugu Dubbed Movie – November 6
Netflix
Netflix has several international movies and series arriving this week.
- Boss x Machina – English Animated Series – November 3
- A Dog's Perfect Christmas – English Movie – November 4
- Taken: Natalie Holloway – English Documentary – November 4
- Anesthesia – Polish Series – November 4
- Black Doves – English Series – November 5
- North of North Season 2 – Canadian Series – November 5
- One Year to Live, by a Man – Japanese Movie – November 5
- Dilwali Diwali – Hindi Movie – November 5
- Kouriburiir Mandir – Bengali Series – November 6
- Possible Love – Korean Movie – November 6
- Under Siege – Colombian Series – November 6
Amazon Prime Video
- The Greatest – English Series – November 4
- The Van – Hindi Movie – November 6
- The Institute Season 2 – English Series – November 8
Apple TV+
- - Stick Season 2 – English Series – November 4
Theatrical Releases This Week
Apart from OTT premieres, movie lovers can also look forward to several theatrical releases.
- Ramayana – Ranbir Kapoor and Sai Pallavi
- Scene – Suriya
- Mahashakthi – Nayanthara
- Summer Holidays – Telugu Movie
With more than 24 OTT releases and multiple theatrical films, this week offers plenty of entertainment choices across different languages and genres. Viewers can choose their favourite movies and web series based on their interests.