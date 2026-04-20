Dhurandhar 2 BO: ₹1,783 Crore Worldwide, All-Time Blockbuster
DHURANDHAR THE REVENGE AN ALL-TIME BLOCKBUSTER, SURGES PAST ₹1,783 CRORES WORLDWIDE; STRONG 5TH WEEKEND HOLD🔥
Aditya Dhar's directorial Dhurandhar TheRevenge has continued its extraordinary box-office journey, completing over a month in cinemas with an impressive hold. The spy-action entertainer delivered solid numbers across its fifth weekend as well, collecting a total of ₹1,153 Crore nett in India & ₹1,783 Crore gross globally. The film, starring Ranveer Singh and Sara Arjun in the lead roles, is bankrolled by Jio Studios & B62 Studios.
BREAK-UP (INDIA)
Week 1 Total (8 Days) – ₹690.00 Cr
Week 2 Total – ₹271.00 Cr
Week 3 Total – ₹120.00 Cr
Week 4 Total - ₹58.00 Cr
FIFTH WEEKEND
Day 30: Friday – ₹3.00 Cr
Day 31, Saturday – ₹5.00 Cr
Day 32 Sunday – ₹5.50 Cr
Fifth Weekend Total – ₹13.50 Cr
India NBOC – ₹1,153 Cr
India GBOC – ₹1,360 Cr
OVERSEAS GBOC - ₹423 Cr
GROSS BOX OFFICE WORLDWIDE - ₹1,783 CRORES