Stock Market Holidays in 2026: NSE Announces 15 Days Closure
he National Stock Exchange (NSE) has announced the market holiday schedule for 2026, listing 15 days when the Indian stock market will be closed. Additionally, four holidays fall on weekends, which are typically non-trading days.
The holidays are spread across various months, with March having the most closures (three days), followed by April, May, October, and November (two days each). Some notable holidays include Republic Day, Holi, Bakri Id, Diwali, and Christmas.
Here's the list of market holidays for 2026:
- January 26 (Monday) - Republic Day
- March 3 (Tuesday) - Holi
- March 26 (Thursday) - Ram Navami
- March 31 (Tuesday) - Mahavir Jayanti
- April 3 (Friday) - Good Friday
- April 14 (Tuesday) - Dr. Baba Saheb Ambedkar Jayanti
- May 1 (Friday) - Maharashtra Day
- May 28 (Thursday) - Bakri Id
- June 26 (Friday) - Muharram
- September 14 (Monday) - Ganesh Chaturthi
- October 2 (Friday) - Mahatma Gandhi Jayanti
- October 20 (Tuesday) - Dussehra
- November 10 (Tuesday) - Diwali-Balipratipada
- November 24 (Tuesday) - Prakash Gurpurb Sri Guru Nanak Dev
- December 25 (Friday) - Christmas
Holidays falling on weekends:
- February 15 (Sunday) - Mahashivratri
- March 21 (Saturday) - Id-Ul-Fitr (Ramadan Eid)
- August 15 (Saturday) - Independence Day
- November 8 (Sunday) - Diwali Laxmi Pujan
Muhurat trading is scheduled for November 8, 2026, with timings to be announced later. This special session marks the beginning of the new Samvat year, where traders buy stocks to wish for good fortune