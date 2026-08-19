Gold and Silver Prices Today, August 19, 2026: Check City-Wise Rates
Gold and silver rates continued to see changes across India on Wednesday. Buyers are keeping a close watch on the precious metal prices as market conditions remain dynamic. Gold and silver rates may change depending on international prices, currency movements and market demand. Prices can also vary slightly between cities and jewellers.
According to the latest market rates, 24-carat gold is priced at around ₹1.54 lakh per 10 grams, 22-carat gold is around ₹1.42 lakh per 10 grams, while 18-carat gold is priced at around ₹1.16 lakh per 10 grams in most major cities. Silver is trading at ₹2.50 lakh per kg across most cities.
Gold Prices Today, August 19, 2026:
Chennai
- 24K Gold: ₹1,54,970 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,42,050 per 10 grams
Mumbai
- 24K Gold: ₹1,54,970 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,42,050 per 10 grams
Delhi
- 24K Gold: ₹1,55,120 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,42,200 per 10 grams
Kolkata
- 24K Gold: ₹1,54,970 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,42,050 per 10 grams
Bangalore
- 24K Gold: ₹1,54,970 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,42,050 per 10 grams
Hyderabad
- 24K Gold: ₹1,54,970 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,42,050 per 10 grams
Kerala
- 24K Gold: ₹1,54,970 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,42,050 per 10 grams
Pune
- 24K Gold: ₹1,54,970 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,42,050 per 10 grams
Silver Prices Today, August 19, 2026:
Chennai
- Silver: ₹2,50,000 per kg
Mumbai
- Silver: ₹2,45,000 per kg
Delhi
- Silver: ₹2,45,000 per kg
Kolkata
- Silver: ₹2,50,000 per kg
Bangalore
- Silver: ₹2,45,000 per kg
Hyderabad
- Silver: ₹2,50,000 per kg