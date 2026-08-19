Gold and Silver Prices Today, August 19, 2026: Check City-Wise Rates

Aug 19, 2026, 12:00 IST
- Sakshi Post

Gold and silver rates continued to see changes across India on Wednesday. Buyers are keeping a close watch on the precious metal prices as market conditions remain dynamic. Gold and silver rates may change depending on international prices, currency movements and market demand. Prices can also vary slightly between cities and jewellers.

According to the latest market rates, 24-carat gold is priced at around ₹1.54 lakh per 10 grams, 22-carat gold is around ₹1.42 lakh per 10 grams, while 18-carat gold is priced at around ₹1.16 lakh per 10 grams in most major cities. Silver is trading at ₹2.50 lakh per kg across most cities.

Gold Prices Today, August 19, 2026:

Chennai

  • 24K Gold: ₹1,54,970 per 10 grams
  • 22K Gold: ₹1,42,050 per 10 grams

Mumbai

  • 24K Gold: ₹1,54,970 per 10 grams
  • 22K Gold: ₹1,42,050 per 10 grams

Delhi

  • 24K Gold: ₹1,55,120 per 10 grams
  • 22K Gold: ₹1,42,200 per 10 grams

Kolkata

  • 24K Gold: ₹1,54,970 per 10 grams
  • 22K Gold: ₹1,42,050 per 10 grams

Bangalore

  • 24K Gold: ₹1,54,970 per 10 grams
  • 22K Gold: ₹1,42,050 per 10 grams

Hyderabad

  • 24K Gold: ₹1,54,970 per 10 grams
  • 22K Gold: ₹1,42,050 per 10 grams

Kerala

  • 24K Gold: ₹1,54,970 per 10 grams
  • 22K Gold: ₹1,42,050 per 10 grams

Pune

  • 24K Gold: ₹1,54,970 per 10 grams
  • 22K Gold: ₹1,42,050 per 10 grams

Silver Prices Today, August 19, 2026:

Chennai

  • Silver: ₹2,50,000 per kg

Mumbai

  • Silver: ₹2,45,000 per kg

Delhi

  • Silver: ₹2,45,000 per kg

Kolkata

  • Silver: ₹2,50,000 per kg

Bangalore

  • Silver: ₹2,45,000 per kg

Hyderabad

  • Silver: ₹2,50,000 per kg

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