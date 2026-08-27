Gold and Silver Prices Today, August 27, 2026: Check City-Wise Rates
Gold prices declined on Thursday, August 27, 2026. According to the latest market rates, 24-carat gold is priced at around ₹1.62 lakh per 10 grams, 22-carat gold is around ₹1.49 lakh per 10 grams, while 18-carat gold is priced at around ₹1.21 lakh per 10 grams in most major cities. Silver is trading at ₹2.60 lakh per kg across most cities.
The latest rates show a fall of ₹77 per gram for 24K gold and ₹70 per gram for 22K gold compared with August 26. The same rates are listed across several major cities, including Hyderabad, Chennai, Mumbai, Bengaluru and Vijayawada.
Gold Prices Today - August 27,2026:
Chennai
- 24K Gold: ₹1,62,980 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,49,400 per 10 grams
Mumbai
- 24K Gold: ₹1,62,980 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,49,400 per 10 grams
Delhi
- 24K Gold: ₹1,62,980 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,49,400 per 10 grams
Kolkata
- 24K Gold: ₹1,62,980 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,49,400 per 10 grams
Bengaluru
- 24K Gold: ₹1,62,980 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,49,400 per 10 grams
Hyderabad
- 24K Gold: ₹1,62,980 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,49,400 per 10 grams
Vijayawada
- 24K Gold: ₹1,62,980 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,49,400 per 10 grams
Tirupati
- 24K Gold: ₹1,62,980 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,49,400 per 10 grams
Kerala
- 24K Gold: ₹1,62,980 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,49,400 per 10 grams
Pune
- 24K Gold: ₹1,62,980 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,49,400 per 10 grams
Silver Prices Today - August 27,2026:
Chennai
- Silver: ₹2,65,000 per kg
Mumbai
- Silver: ₹2,60,000 per kg
Delhi
- Silver: ₹2,60,000 per kg
Kolkata
- Silver: ₹2,60,000 per kg
Bengaluru
- Silver: ₹2,60,000 per kg
Hyderabad
- Silver: ₹2,65,000 per kg
Vijayawada
- Silver: ₹2,65,000 per kg
Tirupati
- Silver: ₹2,65,000 per kg
Kerala
- Silver: ₹2,65,000 per kg
Pune
- Silver: ₹2,60,000 per kg