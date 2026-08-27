Gold and Silver Prices Today, August 27, 2026: Check City-Wise Rates

Gold prices declined on Thursday, August 27, 2026. According to the latest market rates, 24-carat gold is priced at around ₹1.62 lakh per 10 grams, 22-carat gold is around ₹1.49 lakh per 10 grams, while 18-carat gold is priced at around ₹1.21 lakh per 10 grams in most major cities. Silver is trading at ₹2.60 lakh per kg across most cities.

The latest rates show a fall of ₹77 per gram for 24K gold and ₹70 per gram for 22K gold compared with August 26. The same rates are listed across several major cities, including Hyderabad, Chennai, Mumbai, Bengaluru and Vijayawada.

Gold Prices Today - August 27,2026:

Chennai

24K Gold: ₹1,62,980 per 10 grams

22K Gold: ₹1,49,400 per 10 grams

Mumbai

24K Gold: ₹1,62,980 per 10 grams

22K Gold: ₹1,49,400 per 10 grams

Delhi

24K Gold: ₹1,62,980 per 10 grams

22K Gold: ₹1,49,400 per 10 grams

Kolkata

24K Gold: ₹1,62,980 per 10 grams

22K Gold: ₹1,49,400 per 10 grams

Bengaluru

24K Gold: ₹1,62,980 per 10 grams

22K Gold: ₹1,49,400 per 10 grams

Hyderabad

24K Gold: ₹1,62,980 per 10 grams

22K Gold: ₹1,49,400 per 10 grams

Vijayawada

24K Gold: ₹1,62,980 per 10 grams

22K Gold: ₹1,49,400 per 10 grams

Tirupati

24K Gold: ₹1,62,980 per 10 grams

22K Gold: ₹1,49,400 per 10 grams

Kerala

24K Gold: ₹1,62,980 per 10 grams

22K Gold: ₹1,49,400 per 10 grams

Pune

24K Gold: ₹1,62,980 per 10 grams

22K Gold: ₹1,49,400 per 10 grams

Silver Prices Today - August 27,2026:

Chennai

Silver: ₹2,65,000 per kg

Mumbai

Silver: ₹2,60,000 per kg

Delhi

Silver: ₹2,60,000 per kg

Kolkata

Silver: ₹2,60,000 per kg

Bengaluru

Silver: ₹2,60,000 per kg

Hyderabad

Silver: ₹2,65,000 per kg

Vijayawada

Silver: ₹2,65,000 per kg

Tirupati

Silver: ₹2,65,000 per kg

Kerala

Silver: ₹2,65,000 per kg

Pune