Gold and Silver Prices Rise Today, August 20, 2026: Check City-Wise Rates

Aug 20, 2026, 11:51 IST
- Sakshi Post

Gold and silver prices witnessed a sharp rise today, August 20, 2026, keeping buyers and investors on alert. The precious metals market remained firm amid strong global market movements and continued demand for safe-haven assets.

According to the latest market rates, 24-carat gold is priced at around ₹1.59 lakh per 10 grams, 22-carat gold is around ₹1.46 lakh per 10 grams, while 18-carat gold is priced at around ₹1.19 lakh per 10 grams in most major cities. Silver is trading at ₹2.55 lakh per kg across most cities.

Gold Prices Today - August 20, 2026:

Chennai

  • 24K Gold: ₹1,59,270 per 10 grams
  • 22K Gold: ₹1,46,000 per 10 grams

Mumbai

  • 24K Gold: ₹1,59,270 per 10 grams
  • 22K Gold: ₹1,46,000 per 10 grams

Delhi

  • 24K Gold: ₹1,59,420 per 10 grams
  • 22K Gold: ₹1,46,150 per 10 grams

Kolkata

  • 24K Gold: ₹1,59,270 per 10 grams
  • 22K Gold: ₹1,46,000 per 10 grams

Bengaluru

  • 24K Gold: ₹1,59,270 per 10 grams
  • 22K Gold: ₹1,46,000 per 10 grams

Hyderabad

  • 24K Gold: ₹1,59,270 per 10 grams
  • 22K Gold: ₹1,46,000 per 10 grams

Kerala

  • 24K Gold: ₹1,59,270 per 10 grams
  • 22K Gold: ₹1,46,000 per 10 grams

Pune

  • 24K Gold: ₹1,59,270 per 10 grams
  • 22K Gold: ₹1,46,000 per 10 grams

Silver Prices Today - August 20, 2026:

Chennai

  • Silver: ₹2,60,000 per kg

Mumbai

  • Silver: ₹2,55,000 per kg

Delhi

  • Silver: ₹2,55,000 per kg

Kolkata

  • Silver: ₹2,55,000 per kg

Bengaluru

  • Silver: ₹2,55,000 per kg

Hyderabad

  • Silver: ₹2,60,000 per kg

Kerala

  • Silver: ₹2,60,000 per kg

Pune

  • Silver: ₹2,55,000 per kg

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