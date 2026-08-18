Gold and Silver Prices Today, August 18, 2026: Check City-Wise Rates
Gold prices continued to rise in India on Tuesday, August 18, 2026. According to today reports, 24K gold is priced at ₹1,55,890 per 10 grams, while 22K gold stands at ₹1,42,900 per 10 grams. Both gold rates increased compared with the previous day.
Silver is also trading at elevated levels. In Hyderabad, for example, silver is priced at around ₹2,55,000 per kg today.
Gold and silver prices can change regularly depending on international bullion trends, currency movements and market demand. Buyers should also remember that the final jewellery price will include applicable GST and making charges.
Gold Price Today, August 18, 2026:
Chennai
- 24K Gold: ₹1,55,890 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,42,900 per 10 grams
Mumbai
- 24K Gold: ₹1,55,890 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,42,900 per 10 grams
Delhi
- 24K Gold: ₹1,56,040 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,43,050 per 10 grams
Kolkata
- 24K Gold: ₹1,55,890 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,42,900 per 10 grams
Bangalore
- 24K Gold: ₹1,55,890 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,42,900 per 10 grams
Hyderabad
- 24K Gold: ₹1,55,890 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,42,900 per 10 grams
Kerala
- 24K Gold: ₹1,55,890 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,42,900 per 10 grams
Pune
- 24K Gold: ₹1,55,890 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,42,900 per 10 grams
Silver Price Today, August 18, 2026:
Chennai
- Silver: ₹2,55,000 per kg
Mumbai
- Silver: ₹2,50,000 per kg
Delhi
- Silver: ₹2,50,000 per kg
Kolkata
- Silver: ₹2,50,000 per kg
Bangalore
- Silver: ₹2,50,000 per kg
Hyderabad
- Silver: ₹2,55,000 per kg
Kerala
- Silver: ₹2,55,000 per kg
Pune
- Silver: ₹2,50,000 per kg