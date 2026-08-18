Gold and Silver Prices Today, August 18, 2026: Check City-Wise Rates

Aug 18, 2026, 11:47 IST
- Sakshi Post

Gold prices continued to rise in India on Tuesday, August 18, 2026. According to today reports, 24K gold is priced at ₹1,55,890 per 10 grams, while 22K gold stands at ₹1,42,900 per 10 grams. Both gold rates increased compared with the previous day.

Silver is also trading at elevated levels. In Hyderabad, for example, silver is priced at around ₹2,55,000 per kg today.

Gold and silver prices can change regularly depending on international bullion trends, currency movements and market demand. Buyers should also remember that the final jewellery price will include applicable GST and making charges.

Gold Price Today, August 18, 2026:

Chennai

  • 24K Gold: ₹1,55,890 per 10 grams
  • 22K Gold: ₹1,42,900 per 10 grams

Mumbai

  • 24K Gold: ₹1,55,890 per 10 grams
  • 22K Gold: ₹1,42,900 per 10 grams

Delhi

  • 24K Gold: ₹1,56,040 per 10 grams
  • 22K Gold: ₹1,43,050 per 10 grams

Kolkata

  • 24K Gold: ₹1,55,890 per 10 grams
  • 22K Gold: ₹1,42,900 per 10 grams

Bangalore

  • 24K Gold: ₹1,55,890 per 10 grams
  • 22K Gold: ₹1,42,900 per 10 grams

Hyderabad

  • 24K Gold: ₹1,55,890 per 10 grams
  • 22K Gold: ₹1,42,900 per 10 grams

Kerala

  • 24K Gold: ₹1,55,890 per 10 grams
  • 22K Gold: ₹1,42,900 per 10 grams

Pune

  • 24K Gold: ₹1,55,890 per 10 grams
  • 22K Gold: ₹1,42,900 per 10 grams

Silver Price Today, August 18, 2026:

Chennai

  • Silver: ₹2,55,000 per kg

Mumbai

  • Silver: ₹2,50,000 per kg

Delhi

  • Silver: ₹2,50,000 per kg

Kolkata

  • Silver: ₹2,50,000 per kg

Bangalore

  • Silver: ₹2,50,000 per kg

Hyderabad

  • Silver: ₹2,55,000 per kg

Kerala

  • Silver: ₹2,55,000 per kg

Pune

  • Silver: ₹2,50,000 per kg

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