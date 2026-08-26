Gold and Silver Prices Today, August 26, 2026: Check City-Wise Rates

Gold prices remained steady across most major Indian cities on Wednesday, August 26, 2026. According to latest prices, 24K gold is priced at ₹16,375 per gram, while 22K gold is available at ₹15,010 per gram in most major cities.

According to the latest market rates, 24-carat gold is priced at around ₹1.63 lakh per 10 grams, 22-carat gold is around ₹1.50 lakh per 10 grams, while 18-carat gold is priced at around ₹1.22 lakh per 10 grams in most major cities. Silver is trading at ₹2.60 lakh per kg across most cities.

Gold Prices Today - August 26, 2026:

Chennai

24K Gold: ₹1,63,750 per 10 grams

22K Gold: ₹1,50,100 per 10 grams

Mumbai

24K Gold: ₹1,63,750 per 10 grams

22K Gold: ₹1,50,100 per 10 grams

Delhi

24K Gold: ₹1,63,900 per 10 grams

22K Gold: ₹1,50,250 per 10 grams

Kolkata

24K Gold: ₹1,63,750 per 10 grams

22K Gold: ₹1,50,100 per 10 grams

Bangalore

24K Gold: ₹1,63,750 per 10 grams

22K Gold: ₹1,50,100 per 10 grams

Hyderabad

24K Gold: ₹1,63,750 per 10 grams

22K Gold: ₹1,50,100 per 10 grams

Kerala

24K Gold: ₹1,63,750 per 10 grams

22K Gold: ₹1,50,100 per 10 grams

Pune

24K Gold: ₹1,63,750 per 10 grams

22K Gold: ₹1,50,100 per 10 grams

Vadodara

24K Gold: ₹1,63,800 per 10 grams

22K Gold: ₹1,50,150 per 10 grams

Ahmedabad

24K Gold: ₹1,63,800 per 10 grams

22K Gold: ₹1,50,150 per 10 grams

Silver Prices Today - August 26, 2026:

Chennai

Silver: ₹2,65,000 per kg

Mumbai

Silver: ₹2,60,000 per kg

Delhi

Silver: ₹2,60,000 per kg

Kolkata

Silver: ₹2,60,000 per kg

Bangalore

Silver: ₹2,60,000 per kg

Hyderabad

Silver: ₹2,65,000 per kg

Kerala

Silver: ₹2,65,000 per kg

Pune

Silver: ₹2,60,000 per kg

Vadodara

Silver: ₹2,60,000 per kg

Ahmedabad