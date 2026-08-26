Gold and Silver Prices Today, August 26, 2026: Check City-Wise Rates
Gold prices remained steady across most major Indian cities on Wednesday, August 26, 2026. According to latest prices, 24K gold is priced at ₹16,375 per gram, while 22K gold is available at ₹15,010 per gram in most major cities.
According to the latest market rates, 24-carat gold is priced at around ₹1.63 lakh per 10 grams, 22-carat gold is around ₹1.50 lakh per 10 grams, while 18-carat gold is priced at around ₹1.22 lakh per 10 grams in most major cities. Silver is trading at ₹2.60 lakh per kg across most cities.
Gold Prices Today - August 26, 2026:
Chennai
- 24K Gold: ₹1,63,750 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,50,100 per 10 grams
Mumbai
- 24K Gold: ₹1,63,750 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,50,100 per 10 grams
Delhi
- 24K Gold: ₹1,63,900 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,50,250 per 10 grams
Kolkata
- 24K Gold: ₹1,63,750 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,50,100 per 10 grams
Bangalore
- 24K Gold: ₹1,63,750 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,50,100 per 10 grams
Hyderabad
- 24K Gold: ₹1,63,750 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,50,100 per 10 grams
Kerala
- 24K Gold: ₹1,63,750 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,50,100 per 10 grams
Pune
- 24K Gold: ₹1,63,750 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,50,100 per 10 grams
Vadodara
- 24K Gold: ₹1,63,800 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,50,150 per 10 grams
Ahmedabad
- 24K Gold: ₹1,63,800 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,50,150 per 10 grams
Silver Prices Today - August 26, 2026:
Chennai
- Silver: ₹2,65,000 per kg
Mumbai
- Silver: ₹2,60,000 per kg
Delhi
- Silver: ₹2,60,000 per kg
Kolkata
- Silver: ₹2,60,000 per kg
Bangalore
- Silver: ₹2,60,000 per kg
Hyderabad
- Silver: ₹2,65,000 per kg
Kerala
- Silver: ₹2,65,000 per kg
Pune
- Silver: ₹2,60,000 per kg
Vadodara
- Silver: ₹2,60,000 per kg
Ahmedabad
- Silver: ₹2,60,000 per kg