Gold and Silver Prices Today, September 30, 2026: Check City-Wise Rates

Gold prices changed significantly across major Indian cities on September 30, 2026. According to the latest market rates, 24-carat gold is priced at around ₹1.49 lakh per 10 grams, 22-carat gold is around ₹1.37 lakh per 10 grams, while 18-carat gold is priced at around ₹1.12 lakh per 10 grams in most major cities. Silver is trading at ₹2.40 lakh per kg across most cities.

Gold Prices Today – September 30, 2026:

Hyderabad

24K Gold: ₹1,49,570 per 10 grams

22K Gold: ₹1,37,100 per 10 grams

18K Gold: ₹1,12,180 per 10 grams

Bengaluru

24K Gold: ₹1,49,570 per 10 grams

22K Gold: ₹1,37,100 per 10 grams

18K Gold: ₹1,12,180 per 10 grams

Mumbai

24K Gold: ₹1,49,570 per 10 grams

22K Gold: ₹1,37,100 per 10 grams

18K Gold: ₹1,12,180 per 10 grams

Kolkata

24K Gold: ₹1,49,570 per 10 grams

22K Gold: ₹1,37,100 per 10 grams

18K Gold: ₹1,12,180 per 10 grams

Chennai

24K Gold: ₹1,48,800 per 10 grams

22K Gold: ₹1,36,400 per 10 grams

18K Gold: ₹1,14,100 per 10 grams

Delhi

24K Gold: ₹1,48,940 per 10 grams

22K Gold: ₹1,37,250 per 10 grams

18K Gold: ₹1,12,330 per 10 grams

Silver Prices Today – September 30, 2026:

Hyderabad

Silver: ₹2,40,000 per kg

Bengaluru

Silver: ₹2,40,000 per kg

Chennai

Silver: ₹2,40,000 per kg

Mumbai

Silver: ₹2,40,000 per kg

Delhi

Silver: ₹2,40,000 per kg

Kolkata