Gold and Silver Prices Today, September 30, 2026: Check City-Wise Rates
Gold prices changed significantly across major Indian cities on September 30, 2026. According to the latest market rates, 24-carat gold is priced at around ₹1.49 lakh per 10 grams, 22-carat gold is around ₹1.37 lakh per 10 grams, while 18-carat gold is priced at around ₹1.12 lakh per 10 grams in most major cities. Silver is trading at ₹2.40 lakh per kg across most cities.
Gold Prices Today – September 30, 2026:
Hyderabad
- 24K Gold: ₹1,49,570 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,37,100 per 10 grams
- 18K Gold: ₹1,12,180 per 10 grams
Bengaluru
- 24K Gold: ₹1,49,570 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,37,100 per 10 grams
- 18K Gold: ₹1,12,180 per 10 grams
Mumbai
- 24K Gold: ₹1,49,570 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,37,100 per 10 grams
- 18K Gold: ₹1,12,180 per 10 grams
Kolkata
- 24K Gold: ₹1,49,570 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,37,100 per 10 grams
- 18K Gold: ₹1,12,180 per 10 grams
Chennai
- 24K Gold: ₹1,48,800 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,36,400 per 10 grams
- 18K Gold: ₹1,14,100 per 10 grams
Delhi
- 24K Gold: ₹1,48,940 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,37,250 per 10 grams
- 18K Gold: ₹1,12,330 per 10 grams
Silver Prices Today – September 30, 2026:
Hyderabad
- Silver: ₹2,40,000 per kg
Bengaluru
- Silver: ₹2,40,000 per kg
Chennai
- Silver: ₹2,40,000 per kg
Mumbai
- Silver: ₹2,40,000 per kg
Delhi
- Silver: ₹2,40,000 per kg
Kolkata
- Silver: ₹2,40,000 per kg