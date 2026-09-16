Gold and Silver Prices Today, September 16, 2026: Check City-Wise Rates
Gold prices moved higher in India on Wednesday, September 16. According to the latest market rates, 24-carat gold is priced at around ₹1.53 lakh per 10 grams, 22-carat gold is around ₹1.40 lakh per 10 grams, while 18-carat gold is priced at around ₹1.15 lakh per 10 grams in most major cities. Silver is trading at ₹2.45 lakh per kg across most cities.
Gold Prices Today – September 16, 2026:
Chennai
- 24K Gold: ₹1,53,440 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,40,650 per 10 grams
- 18K Gold: ₹1,18,340 per 10 grams
Mumbai
- 24K Gold: ₹1,53,440 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,40,650 per 10 grams
- 18K Gold: ₹1,15,080 per 10 grams
Delhi
- 24K Gold: ₹1,53,590 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,40,800 per 10 grams
- 18K Gold: ₹1,15,230 per 10 grams
Kolkata
- 24K Gold: ₹1,53,440 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,40,650 per 10 grams
- 18K Gold: ₹1,15,080 per 10 grams
Bangalore
- 24K Gold: ₹1,53,440 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,40,650 per 10 grams
- 18K Gold: ₹1,15,080 per 10 grams
Hyderabad
- 24K Gold: ₹1,53,440 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,40,650 per 10 grams
- 18K Gold: ₹1,15,080 per 10 grams
Kerala
- 24K Gold: ₹1,53,440 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,40,650 per 10 grams
- 18K Gold: ₹1,15,080 per 10 grams
Pune
- 24K Gold: ₹1,53,440 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,40,650 per 10 grams
- 18K Gold: ₹1,15,080 per 10 grams
Vadodara
- 24K Gold: ₹1,53,490 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,40,700 per 10 grams
- 18K Gold: ₹1,15,130 per 10 grams
Ahmedabad
- 24K Gold: ₹1,53,490 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,40,700 per 10 grams
- 18K Gold: ₹1,15,130 per 10 grams
Silver Prices Today – September 16, 2026:
Chennai
- Silver: ₹2,50,000 per kg
Mumbai
- Silver: ₹2,45,000 per kg
Delhi
- Silver: ₹2,45,000 per kg
Kolkata
- Silver: ₹2,45,000 per kg
Bangalore
- Silver: ₹2,45,000 per kg
Hyderabad
- Silver: ₹2,50,000 per kg
Kerala
- Silver: ₹2,50,000 per kg
Pune
- Silver: ₹2,45,000 per kg
Vadodara
- Silver: ₹2,45,000 per kg
Ahmedabad
- Silver: ₹2,45,000 per kg