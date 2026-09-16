Gold and Silver Prices Today, September 16, 2026: Check City-Wise Rates

Sep 16, 2026, 11:53 IST
- Sakshi Post

Gold prices moved higher in India on Wednesday, September 16. According to the latest market rates, 24-carat gold is priced at around ₹1.53 lakh per 10 grams, 22-carat gold is around ₹1.40 lakh per 10 grams, while 18-carat gold is priced at around ₹1.15 lakh per 10 grams in most major cities. Silver is trading at ₹2.45 lakh per kg across most cities.

Gold Prices Today – September 16, 2026:

Chennai

  • 24K Gold: ₹1,53,440 per 10 grams
  • 22K Gold: ₹1,40,650 per 10 grams
  • 18K Gold: ₹1,18,340 per 10 grams

Mumbai

  • 24K Gold: ₹1,53,440 per 10 grams
  • 22K Gold: ₹1,40,650 per 10 grams
  • 18K Gold: ₹1,15,080 per 10 grams

Delhi

  • 24K Gold: ₹1,53,590 per 10 grams
  • 22K Gold: ₹1,40,800 per 10 grams
  • 18K Gold: ₹1,15,230 per 10 grams

Kolkata

  • 24K Gold: ₹1,53,440 per 10 grams
  • 22K Gold: ₹1,40,650 per 10 grams
  • 18K Gold: ₹1,15,080 per 10 grams

Bangalore

  • 24K Gold: ₹1,53,440 per 10 grams
  • 22K Gold: ₹1,40,650 per 10 grams
  • 18K Gold: ₹1,15,080 per 10 grams

Hyderabad

  • 24K Gold: ₹1,53,440 per 10 grams
  • 22K Gold: ₹1,40,650 per 10 grams
  • 18K Gold: ₹1,15,080 per 10 grams

Kerala

  • 24K Gold: ₹1,53,440 per 10 grams
  • 22K Gold: ₹1,40,650 per 10 grams
  • 18K Gold: ₹1,15,080 per 10 grams

Pune

  • 24K Gold: ₹1,53,440 per 10 grams
  • 22K Gold: ₹1,40,650 per 10 grams
  • 18K Gold: ₹1,15,080 per 10 grams

Vadodara

  • 24K Gold: ₹1,53,490 per 10 grams
  • 22K Gold: ₹1,40,700 per 10 grams
  • 18K Gold: ₹1,15,130 per 10 grams

Ahmedabad

  • 24K Gold: ₹1,53,490 per 10 grams
  • 22K Gold: ₹1,40,700 per 10 grams
  • 18K Gold: ₹1,15,130 per 10 grams

Silver Prices Today – September 16, 2026:

Chennai

  • Silver: ₹2,50,000 per kg

Mumbai

  • Silver: ₹2,45,000 per kg

Delhi

  • Silver: ₹2,45,000 per kg

Kolkata

  • Silver: ₹2,45,000 per kg

Bangalore

  • Silver: ₹2,45,000 per kg

Hyderabad

  • Silver: ₹2,50,000 per kg

Kerala

  • Silver: ₹2,50,000 per kg

Pune

  • Silver: ₹2,45,000 per kg

Vadodara

  • Silver: ₹2,45,000 per kg

Ahmedabad

  • Silver: ₹2,45,000 per kg

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