Gold and Silver Prices Fall Today, September 15, 2026: Check City-Wise Rates
Gold prices declined further on Tuesday, September 15, 2026. According to the latest market rates, 24-carat gold is priced at around ₹1.53 lakh per 10 grams, 22-carat gold is around ₹1.40 lakh per 10 grams, while 18-carat gold is priced at around ₹1.14 lakh per 10 grams in most major cities. Silver is trading at ₹2.45 lakh per kg across most cities.
Gold Prices Today - September 15, 2026:
Chennai
- 24K Gold (10 grams): ₹1,53,170
- 22K Gold (10 grams): ₹1,40,400
- 18K Gold (10 grams): ₹1,18,100
Mumbai
- 24K Gold (10 grams): ₹1,53,170
- 22K Gold (10 grams): ₹1,40,400
- 18K Gold (10 grams): ₹1,14,880
Delhi
- 24K Gold (10 grams): ₹1,53,320
- 22K Gold (10 grams): ₹1,40,550
- 18K Gold (10 grams): ₹1,15,030
Kolkata
- 24K Gold (10 grams): ₹1,53,170
- 22K Gold (10 grams): ₹1,40,400
- 18K Gold (10 grams): ₹1,14,880
Bengaluru
- 24K Gold (10 grams): ₹1,53,170
- 22K Gold (10 grams): ₹1,40,400
- 18K Gold (10 grams): ₹1,14,880
Hyderabad
- 24K Gold (10 grams): ₹1,53,170
- 22K Gold (10 grams): ₹1,40,400
- 18K Gold (10 grams): ₹1,14,880
Kerala
- 24K Gold (10 grams): ₹1,53,170
- 22K Gold (10 grams): ₹1,40,400
- 18K Gold (10 grams): ₹1,14,880
Pune
- 24K Gold (10 grams): ₹1,53,170
- 22K Gold (10 grams): ₹1,40,400
- 18K Gold (10 grams): ₹1,14,880
Vadodara
- 24K Gold (10 grams): ₹1,53,220
- 22K Gold (10 grams): ₹1,40,450
- 18K Gold (10 grams): ₹1,14,930
Ahmedabad
- 24K Gold (10 grams): ₹1,53,220
- 22K Gold (10 grams): ₹1,40,450
- 18K Gold (10 grams): ₹1,14,930
Silver Prices Today - September 15, 2026:
Chennai
- Silver (1 kg): ₹2,50,000
Mumbai
- Silver (1 kg): ₹2,45,000
Delhi
- Silver (1 kg): ₹2,45,000
Kolkata
- Silver (1 kg): ₹2,45,000
Bengaluru
- Silver (1 kg): ₹2,45,000
Hyderabad
- Silver (1 kg): ₹2,50,000
Kerala
- Silver (1 kg): ₹2,50,000
Pune
- Silver (1 kg): ₹2,45,000
Vadodara
- Silver (1 kg): ₹2,45,000
Ahmedabad
- Silver (1 kg): ₹2,45,000