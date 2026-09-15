Gold and Silver Prices Fall Today, September 15, 2026: Check City-Wise Rates

Sep 15, 2026, 12:09 IST
- Sakshi Post

Gold prices declined further on Tuesday, September 15, 2026. According to the latest market rates, 24-carat gold is priced at around ₹1.53 lakh per 10 grams, 22-carat gold is around ₹1.40 lakh per 10 grams, while 18-carat gold is priced at around ₹1.14 lakh per 10 grams in most major cities. Silver is trading at ₹2.45 lakh per kg across most cities.

Gold Prices Today - September 15, 2026:

Chennai

  • 24K Gold (10 grams): ₹1,53,170
  • 22K Gold (10 grams): ₹1,40,400
  • 18K Gold (10 grams): ₹1,18,100

Mumbai

  • 24K Gold (10 grams): ₹1,53,170
  • 22K Gold (10 grams): ₹1,40,400
  • 18K Gold (10 grams): ₹1,14,880

Delhi

  • 24K Gold (10 grams): ₹1,53,320
  • 22K Gold (10 grams): ₹1,40,550
  • 18K Gold (10 grams): ₹1,15,030

Kolkata

  • 24K Gold (10 grams): ₹1,53,170
  • 22K Gold (10 grams): ₹1,40,400
  • 18K Gold (10 grams): ₹1,14,880

Bengaluru

  • 24K Gold (10 grams): ₹1,53,170
  • 22K Gold (10 grams): ₹1,40,400
  • 18K Gold (10 grams): ₹1,14,880

Hyderabad

  • 24K Gold (10 grams): ₹1,53,170
  • 22K Gold (10 grams): ₹1,40,400
  • 18K Gold (10 grams): ₹1,14,880

Kerala

  • 24K Gold (10 grams): ₹1,53,170
  • 22K Gold (10 grams): ₹1,40,400
  • 18K Gold (10 grams): ₹1,14,880

Pune

  • 24K Gold (10 grams): ₹1,53,170
  • 22K Gold (10 grams): ₹1,40,400
  • 18K Gold (10 grams): ₹1,14,880

Vadodara

  • 24K Gold (10 grams): ₹1,53,220
  • 22K Gold (10 grams): ₹1,40,450
  • 18K Gold (10 grams): ₹1,14,930

Ahmedabad

  • 24K Gold (10 grams): ₹1,53,220
  • 22K Gold (10 grams): ₹1,40,450
  • 18K Gold (10 grams): ₹1,14,930

Silver Prices Today - September 15, 2026:

Chennai

  • Silver (1 kg): ₹2,50,000

Mumbai

  • Silver (1 kg): ₹2,45,000

Delhi

  • Silver (1 kg): ₹2,45,000

Kolkata

  • Silver (1 kg): ₹2,45,000

Bengaluru

  • Silver (1 kg): ₹2,45,000

Hyderabad

  • Silver (1 kg): ₹2,50,000

Kerala

  • Silver (1 kg): ₹2,50,000

Pune

  • Silver (1 kg): ₹2,45,000

Vadodara

  • Silver (1 kg): ₹2,45,000

Ahmedabad

  • Silver (1 kg): ₹2,45,000

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