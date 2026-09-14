Gold and Silver Prices Today, September 14, 2026: Check City-Wise Rates

Sep 14, 2026, 11:53 IST
- Sakshi Post

Gold prices declined across major Indian cities on September 14, 2026. According to the latest market rates, 24-carat gold is priced at around ₹1.54 lakh per 10 grams, 22-carat gold is around ₹1.41 lakh per 10 grams, while 18-carat gold is priced at around ₹1.15 lakh per 10 grams in most major cities. Silver is trading at ₹2.45 lakh per kg across most cities.

Gold Prices Today - September 14, 2026:

Hyderabad

  • 24K Gold (10 gm): ₹1,54,090
  • 22K Gold (10 gm): ₹1,41,250

Bangalore

  • 24K Gold (10 gm): ₹1,54,090
  • 22K Gold (10 gm): ₹1,41,250

Chennai

  • 24K Gold (10 gm): ₹1,54,090
  • 22K Gold (10 gm): ₹1,41,250

Mumbai

  • 24K Gold (10 gm): ₹1,54,090
  • 22K Gold (10 gm): ₹1,41,250

Delhi

  • 24K Gold (10 gm): ₹1,54,240
  • 22K Gold (10 gm): ₹1,41,400

Kolkata

  • 24K Gold (10 gm): ₹1,54,090
  • 22K Gold (10 gm): ₹1,41,250

Pune

  • 24K Gold (10 gm): ₹1,54,090
  • 22K Gold (10 gm): ₹1,41,250

Ahmedabad

  • 24K Gold (10 gm): ₹1,54,140
  • 22K Gold (10 gm): ₹1,41,300

Jaipur

  • 24K Gold (10 gm): ₹1,54,240
  • 22K Gold (10 gm): ₹1,41,400

Silver Prices Today - September 14, 2026:

Hyderabad

  • Silver (1 kg): ₹2,45,000

Bangalore

  • Silver (1 kg): ₹2,45,000

Chennai

  • Silver (1 kg): ₹2,45,000

Mumbai

  • Silver (1 kg): ₹2,45,000

Delhi

  • Silver (1 kg): ₹2,45,000

Kolkata

  • Silver (1 kg): ₹2,45,000

Pune

  • Silver (1 kg): ₹2,45,000

Ahmedabad

  • Silver (1 kg): ₹2,45,000

Jaipur

  • Silver (1 kg): ₹2,45,000

Read More:

Tags: 
gold prices
Silver prices
Gold and Silver Prices
Gold and Silver Prices Today
gold prices today
Silver prices today
Advertisement
Back to Top