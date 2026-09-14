Gold and Silver Prices Today, September 14, 2026: Check City-Wise Rates
Gold prices declined across major Indian cities on September 14, 2026. According to the latest market rates, 24-carat gold is priced at around ₹1.54 lakh per 10 grams, 22-carat gold is around ₹1.41 lakh per 10 grams, while 18-carat gold is priced at around ₹1.15 lakh per 10 grams in most major cities. Silver is trading at ₹2.45 lakh per kg across most cities.
Gold Prices Today - September 14, 2026:
Hyderabad
- 24K Gold (10 gm): ₹1,54,090
- 22K Gold (10 gm): ₹1,41,250
Bangalore
- 24K Gold (10 gm): ₹1,54,090
- 22K Gold (10 gm): ₹1,41,250
Chennai
- 24K Gold (10 gm): ₹1,54,090
- 22K Gold (10 gm): ₹1,41,250
Mumbai
- 24K Gold (10 gm): ₹1,54,090
- 22K Gold (10 gm): ₹1,41,250
Delhi
- 24K Gold (10 gm): ₹1,54,240
- 22K Gold (10 gm): ₹1,41,400
Kolkata
- 24K Gold (10 gm): ₹1,54,090
- 22K Gold (10 gm): ₹1,41,250
Pune
- 24K Gold (10 gm): ₹1,54,090
- 22K Gold (10 gm): ₹1,41,250
Ahmedabad
- 24K Gold (10 gm): ₹1,54,140
- 22K Gold (10 gm): ₹1,41,300
Jaipur
- 24K Gold (10 gm): ₹1,54,240
- 22K Gold (10 gm): ₹1,41,400
Silver Prices Today - September 14, 2026:
Hyderabad
- Silver (1 kg): ₹2,45,000
Bangalore
- Silver (1 kg): ₹2,45,000
Chennai
- Silver (1 kg): ₹2,45,000
Mumbai
- Silver (1 kg): ₹2,45,000
Delhi
- Silver (1 kg): ₹2,45,000
Kolkata
- Silver (1 kg): ₹2,45,000
Pune
- Silver (1 kg): ₹2,45,000
Ahmedabad
- Silver (1 kg): ₹2,45,000
Jaipur
- Silver (1 kg): ₹2,45,000