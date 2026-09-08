Gold and Silver Prices Today, September 8, 2026: Check City-Wise Rates

Sep 08, 2026, 12:02 IST
- Sakshi Post

Gold prices moved higher in India on Tuesday, September 8, 2026. According to the latest market rates, 24-carat gold is priced at around ₹1.55 lakh per 10 grams, 22-carat gold is around ₹1.42 lakh per 10 grams, while 18-carat gold is priced at around ₹1.16 lakh per 10 grams in most major cities. Silver is trading at ₹2.50 lakh per kg across most cities.

Gold Rate Today, September 8, 2026:

Chennai

  • 24K Gold: ₹1,55,670 per 10 grams
  • 22K Gold: ₹1,42,700 per 10 grams

Mumbai

  • 24K Gold: ₹1,55,350 per 10 grams
  • 22K Gold: ₹1,42,400 per 10 grams

Delhi

  • 24K Gold: ₹1,55,500 per 10 grams
  • 22K Gold: ₹1,42,550 per 10 grams

Kolkata

  • 24K Gold: ₹1,55,350 per 10 grams
  • 22K Gold: ₹1,42,400 per 10 grams

Bangalore

  • 24K Gold: ₹1,55,350 per 10 grams
  • 22K Gold: ₹1,42,400 per 10 grams

Hyderabad

  • 24K Gold: ₹1,55,350 per 10 grams
  • 22K Gold: ₹1,42,400 per 10 grams

Kerala

  • 24K Gold: ₹1,55,350 per 10 grams
  • 22K Gold: ₹1,42,400 per 10 grams

Pune

  • 24K Gold: ₹1,55,350 per 10 grams
  • 22K Gold: ₹1,42,400 per 10 grams

Vadodara

  • 24K Gold: ₹1,55,400 per 10 grams
  • 22K Gold: ₹1,42,450 per 10 grams

Ahmedabad

  • 24K Gold: ₹1,55,400 per 10 grams
  • 22K Gold: ₹1,42,450 per 10 grams

Silver Rate Today - September 8, 2026:

  • Chennai – ₹2,55,000 per kg
  • Hyderabad – ₹2,55,000 per kg
  • Mumbai – ₹2,50,000 per kg
  • Delhi – ₹2,50,000 per kg
  • Kolkata – ₹2,50,000 per kg
  • Bangalore – ₹2,50,000 per kg
  • Lucknow – ₹2,50,000 per kg
  • Ahmedabad – ₹2,50,000 per kg
  • Vijayawada – ₹2,55,000 per kg
  • Warangal – ₹2,55,000 per kg

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