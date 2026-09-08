Gold and Silver Prices Today, September 8, 2026: Check City-Wise Rates
Gold prices moved higher in India on Tuesday, September 8, 2026. According to the latest market rates, 24-carat gold is priced at around ₹1.55 lakh per 10 grams, 22-carat gold is around ₹1.42 lakh per 10 grams, while 18-carat gold is priced at around ₹1.16 lakh per 10 grams in most major cities. Silver is trading at ₹2.50 lakh per kg across most cities.
Gold Rate Today, September 8, 2026:
Chennai
- 24K Gold: ₹1,55,670 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,42,700 per 10 grams
Mumbai
- 24K Gold: ₹1,55,350 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,42,400 per 10 grams
Delhi
- 24K Gold: ₹1,55,500 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,42,550 per 10 grams
Kolkata
- 24K Gold: ₹1,55,350 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,42,400 per 10 grams
Bangalore
- 24K Gold: ₹1,55,350 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,42,400 per 10 grams
Hyderabad
- 24K Gold: ₹1,55,350 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,42,400 per 10 grams
Kerala
- 24K Gold: ₹1,55,350 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,42,400 per 10 grams
Pune
- 24K Gold: ₹1,55,350 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,42,400 per 10 grams
Vadodara
- 24K Gold: ₹1,55,400 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,42,450 per 10 grams
Ahmedabad
- 24K Gold: ₹1,55,400 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,42,450 per 10 grams
Silver Rate Today - September 8, 2026:
- Chennai – ₹2,55,000 per kg
- Hyderabad – ₹2,55,000 per kg
- Mumbai – ₹2,50,000 per kg
- Delhi – ₹2,50,000 per kg
- Kolkata – ₹2,50,000 per kg
- Bangalore – ₹2,50,000 per kg
- Lucknow – ₹2,50,000 per kg
- Ahmedabad – ₹2,50,000 per kg
- Vijayawada – ₹2,55,000 per kg
- Warangal – ₹2,55,000 per kg