Gold and Silver Prices Today, September 8, 2026: Check City-Wise Rates

Gold prices moved higher in India on Tuesday, September 8, 2026. According to the latest market rates, 24-carat gold is priced at around ₹1.55 lakh per 10 grams, 22-carat gold is around ₹1.42 lakh per 10 grams, while 18-carat gold is priced at around ₹1.16 lakh per 10 grams in most major cities. Silver is trading at ₹2.50 lakh per kg across most cities.

Gold Rate Today, September 8, 2026:

Chennai

24K Gold: ₹1,55,670 per 10 grams

22K Gold: ₹1,42,700 per 10 grams

Mumbai

24K Gold: ₹1,55,350 per 10 grams

22K Gold: ₹1,42,400 per 10 grams

Delhi

24K Gold: ₹1,55,500 per 10 grams

22K Gold: ₹1,42,550 per 10 grams

Kolkata

24K Gold: ₹1,55,350 per 10 grams

22K Gold: ₹1,42,400 per 10 grams

Bangalore

24K Gold: ₹1,55,350 per 10 grams

22K Gold: ₹1,42,400 per 10 grams

Hyderabad

24K Gold: ₹1,55,350 per 10 grams

22K Gold: ₹1,42,400 per 10 grams

Kerala

24K Gold: ₹1,55,350 per 10 grams

22K Gold: ₹1,42,400 per 10 grams

Pune

24K Gold: ₹1,55,350 per 10 grams

22K Gold: ₹1,42,400 per 10 grams

Vadodara

24K Gold: ₹1,55,400 per 10 grams

22K Gold: ₹1,42,450 per 10 grams

Ahmedabad

24K Gold: ₹1,55,400 per 10 grams

22K Gold: ₹1,42,450 per 10 grams

Silver Rate Today - September 8, 2026: