Gold and Silver Prices Fall Today, September 5, 2026: Check City-Wise Rates
Gold and silver prices witnessed a slight decline in the Indian retail market on Saturday, September 5, 2026. According to the latest market rates, 24-carat gold is priced at around ₹1.54 lakh per 10 grams, 22-carat gold is around ₹1.41 lakh per 10 grams, while 18-carat gold is priced at around ₹1.16 lakh per 10 grams in most major cities. Silver is trading at ₹2.50 lakh per kg across most cities.
Gold Price Today - September 5, 2026:
Hyderabad
- 24K: ₹1,54,800
- 22K: ₹1,41,900
Mumbai
- 24K: ₹1,54,800
- 22K: ₹1,41,900
Delhi
- 24K: ₹1,54,950
- 22K: ₹1,42,050
Bangalore
- 24K: ₹1,54,800
- 22K: ₹1,41,900
Chennai
- 24K: ₹1,56,670
- 22K: ₹1,43,610
Kolkata
- 24K: ₹1,54,800
- 22K: ₹1,41,900
Kerala
- 24K: ₹1,54,800
- 22K: ₹1,41,900
Pune
- 24K: ₹1,54,800
- 22K: ₹1,41,900
Vadodara
- 24K: ₹1,54,850
- 22K: ₹1,41,950
Ahmedabad
- 24K: ₹1,54,850
- 22K: ₹1,41,950
Silver Price Today - September 5:
Chennai
- Silver – ₹2,54,900 per kg
Mumbai
- Silver – ₹2,50,000 per kg
Delhi
- Silver – ₹2,50,000 per kg
Kolkata
- Silver – ₹2,50,000 per kg
Bangalore
- Silver – ₹2,50,000 per kg
Hyderabad
- Silver – ₹2,54,900 per kg
Kerala
- Silver – ₹2,54,900 per kg
Pune
- Silver – ₹2,50,000 per kg
Vadodara
- Silver – ₹2,50,000 per kg
Ahmedabad
- Silver – ₹2,50,000 per kg