Gold and Silver Prices Fall Today, September 5, 2026: Check City-Wise Rates

Gold and silver prices witnessed a slight decline in the Indian retail market on Saturday, September 5, 2026. According to the latest market rates, 24-carat gold is priced at around ₹1.54 lakh per 10 grams, 22-carat gold is around ₹1.41 lakh per 10 grams, while 18-carat gold is priced at around ₹1.16 lakh per 10 grams in most major cities. Silver is trading at ₹2.50 lakh per kg across most cities.

Gold Price Today - September 5, 2026:

Hyderabad

24K: ₹1,54,800

22K: ₹1,41,900

Mumbai

24K: ₹1,54,800

22K: ₹1,41,900

Delhi

24K: ₹1,54,950

22K: ₹1,42,050

Bangalore

24K: ₹1,54,800

22K: ₹1,41,900

Chennai

24K: ₹1,56,670

22K: ₹1,43,610

Kolkata

24K: ₹1,54,800

22K: ₹1,41,900

Kerala

24K: ₹1,54,800

22K: ₹1,41,900

Pune

24K: ₹1,54,800

22K: ₹1,41,900

Vadodara

24K: ₹1,54,850

22K: ₹1,41,950

Ahmedabad

24K: ₹1,54,850

22K: ₹1,41,950

Silver Price Today - September 5:

Chennai

Silver – ₹2,54,900 per kg

Mumbai

Silver – ₹2,50,000 per kg

Delhi

Silver – ₹2,50,000 per kg

Kolkata

Silver – ₹2,50,000 per kg

Bangalore

Silver – ₹2,50,000 per kg

Hyderabad

Silver – ₹2,54,900 per kg

Kerala

Silver – ₹2,54,900 per kg

Pune

Silver – ₹2,50,000 per kg

Vadodara

Silver – ₹2,50,000 per kg

Ahmedabad