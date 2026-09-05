Gold and Silver Prices Fall Today, September 5, 2026: Check City-Wise Rates

Sep 05, 2026, 11:19 IST
- Sakshi Post

Gold and silver prices witnessed a slight decline in the Indian retail market on Saturday, September 5, 2026. According to the latest market rates, 24-carat gold is priced at around ₹1.54 lakh per 10 grams, 22-carat gold is around ₹1.41 lakh per 10 grams, while 18-carat gold is priced at around ₹1.16 lakh per 10 grams in most major cities. Silver is trading at ₹2.50 lakh per kg across most cities.

Gold Price Today - September 5, 2026:

Hyderabad

  • 24K: ₹1,54,800
  • 22K: ₹1,41,900

Mumbai

  • 24K: ₹1,54,800
  • 22K: ₹1,41,900

Delhi

  • 24K: ₹1,54,950
  • 22K: ₹1,42,050

Bangalore

  • 24K: ₹1,54,800
  • 22K: ₹1,41,900

Chennai

  • 24K: ₹1,56,670
  • 22K: ₹1,43,610

Kolkata

  • 24K: ₹1,54,800
  • 22K: ₹1,41,900

Kerala

  • 24K: ₹1,54,800
  • 22K: ₹1,41,900

Pune

  • 24K: ₹1,54,800
  • 22K: ₹1,41,900

Vadodara

  • 24K: ₹1,54,850
  • 22K: ₹1,41,950

Ahmedabad

  • 24K: ₹1,54,850
  • 22K: ₹1,41,950

Silver Price Today - September 5:

Chennai

  • Silver – ₹2,54,900 per kg

Mumbai

  • Silver – ₹2,50,000 per kg

Delhi

  • Silver – ₹2,50,000 per kg

Kolkata

  • Silver – ₹2,50,000 per kg

Bangalore

  • Silver – ₹2,50,000 per kg

Hyderabad

  • Silver – ₹2,54,900 per kg

Kerala

  • Silver – ₹2,54,900 per kg

Pune

  • Silver – ₹2,50,000 per kg

Vadodara

  • Silver – ₹2,50,000 per kg

Ahmedabad

  • Silver – ₹2,50,000 per kg

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