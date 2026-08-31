Gold and Silver Prices Fall Today, August 31, 2026: Check City-Wise Rates

Gold prices continued their downward trend on Monday, August 31, 2026, giving some relief to buyers. According to the latest market rates, 24-carat gold is priced at around ₹1.56 lakh per 10 grams, 22-carat gold is around ₹1.43 lakh per 10 grams, while 18-carat gold is priced at around ₹1.17 lakh per 10 grams in most major cities. Silver is trading at ₹2.55 lakh per kg across most cities.

Gold Prices Today - August 31, 2026:

Chennai

24K Gold: ₹1,56,770 per 10 grams

22K Gold: ₹1,43,700 per 10 grams

Mumbai

24K Gold: ₹1,56,770 per 10 grams

22K Gold: ₹1,43,700 per 10 grams

Delhi

24K Gold: ₹1,56,920 per 10 grams

22K Gold: ₹1,43,850 per 10 grams

Kolkata

24K Gold: ₹1,56,770 per 10 grams

22K Gold: ₹1,43,700 per 10 grams

Bengaluru

24K Gold: ₹1,56,770 per 10 grams

22K Gold: ₹1,43,700 per 10 grams

Hyderabad

24K Gold: ₹1,56,770 per 10 grams

22K Gold: ₹1,43,700 per 10 grams

Kerala

24K Gold: ₹1,56,770 per 10 grams

22K Gold: ₹1,43,700 per 10 grams

Pune

24K Gold: ₹1,56,770 per 10 grams

22K Gold: ₹1,43,700 per 10 grams

Vadodara

24K Gold: ₹1,56,820 per 10 grams

22K Gold: ₹1,43,750 per 10 grams

Ahmedabad

24K Gold: ₹1,56,820 per 10 grams

22K Gold: ₹1,43,750 per 10 grams

Silver Prices Today - August 31, 2026:

Chennai

Silver: ₹2,60,000 per kg

Mumbai

Silver: ₹2,55,000 per kg

Delhi

Silver: ₹2,55,000 per kg

Kolkata

Silver: ₹2,55,000 per kg

Bengaluru

Silver: ₹2,55,000 per kg

Hyderabad

Silver: ₹2,60,000 per kg

Kerala

Silver: ₹2,60,000 per kg

Pune

Silver: ₹2,55,000 per kg

Vadodara

Silver: ₹2,55,000 per kg

Ahmedabad