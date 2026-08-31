Gold and Silver Prices Fall Today, August 31, 2026: Check City-Wise Rates
Gold prices continued their downward trend on Monday, August 31, 2026, giving some relief to buyers. According to the latest market rates, 24-carat gold is priced at around ₹1.56 lakh per 10 grams, 22-carat gold is around ₹1.43 lakh per 10 grams, while 18-carat gold is priced at around ₹1.17 lakh per 10 grams in most major cities. Silver is trading at ₹2.55 lakh per kg across most cities.
Gold Prices Today - August 31, 2026:
Chennai
- 24K Gold: ₹1,56,770 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,43,700 per 10 grams
Mumbai
- 24K Gold: ₹1,56,770 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,43,700 per 10 grams
Delhi
- 24K Gold: ₹1,56,920 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,43,850 per 10 grams
Kolkata
- 24K Gold: ₹1,56,770 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,43,700 per 10 grams
Bengaluru
- 24K Gold: ₹1,56,770 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,43,700 per 10 grams
Hyderabad
- 24K Gold: ₹1,56,770 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,43,700 per 10 grams
Kerala
- 24K Gold: ₹1,56,770 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,43,700 per 10 grams
Pune
- 24K Gold: ₹1,56,770 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,43,700 per 10 grams
Vadodara
- 24K Gold: ₹1,56,820 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,43,750 per 10 grams
Ahmedabad
- 24K Gold: ₹1,56,820 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,43,750 per 10 grams
Silver Prices Today - August 31, 2026:
Chennai
- Silver: ₹2,60,000 per kg
Mumbai
- Silver: ₹2,55,000 per kg
Delhi
- Silver: ₹2,55,000 per kg
Kolkata
- Silver: ₹2,55,000 per kg
Bengaluru
- Silver: ₹2,55,000 per kg
Hyderabad
- Silver: ₹2,60,000 per kg
Kerala
- Silver: ₹2,60,000 per kg
Pune
- Silver: ₹2,55,000 per kg
Vadodara
- Silver: ₹2,55,000 per kg
Ahmedabad
- Silver: ₹2,55,000 per kg