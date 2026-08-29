Gold and Silver Prices Fall Today, August 29, 2026: Check City-Wise Rates

Aug 29, 2026, 11:51 IST
- Sakshi Post

Gold prices witnessed a sharp decline on Saturday, August 29, 2026.  According to the latest market rates, 24-carat gold is priced at around ₹1.58 lakh per 10 grams, 22-carat gold is around ₹1.45 lakh per 10 grams, while 18-carat gold is priced at around ₹1.18 lakh per 10 grams in most major cities. Silver is trading at ₹2.55 lakh per kg across most cities.

Gold Prices Today - August 29, 2026:

Chennai

  • 24K Gold: ₹1,58,240 per 10 grams
  • 22K Gold: ₹1,45,050 per 10 grams

Mumbai

  • 24K Gold: ₹1,58,240 per 10 grams
  • 22K Gold: ₹1,45,050 per 10 grams

Delhi

  • 24K Gold: ₹1,58,390 per 10 grams
  • 22K Gold: ₹1,45,200 per 10 grams

Kolkata

  • 24K Gold: ₹1,58,240 per 10 grams
  • 22K Gold: ₹1,45,050 per 10 grams

Bengaluru

  • 24K Gold: ₹1,58,240 per 10 grams
  • 22K Gold: ₹1,45,050 per 10 grams

Hyderabad

  • 24K Gold: ₹1,58,240 per 10 grams
  • 22K Gold: ₹1,45,050 per 10 grams

Kerala

  • 24K Gold: ₹1,58,240 per 10 grams
  • 22K Gold: ₹1,45,050 per 10 grams

Pune

  • 24K Gold: ₹1,58,240 per 10 grams
  • 22K Gold: ₹1,45,050 per 10 grams

Vadodara

  • 24K Gold: ₹1,58,290 per 10 grams
  • 22K Gold: ₹1,45,100 per 10 grams

Ahmedabad

  • 24K Gold: ₹1,58,290 per 10 grams
  • 22K Gold: ₹1,45,100 per 10 grams 

Silver Prices Today - August 29, 2026:

Chennai

  • Silver: ₹2,64,900 per kg

Mumbai

  • Silver: ₹2,54,900 per kg

Delhi

  • Silver: ₹2,54,900 per kg

Kolkata

  • Silver: ₹2,54,900 per kg

Bengaluru

  • Silver: ₹2,54,900 per kg

Hyderabad

  • Silver: ₹2,64,900 per kg

Kerala

  • Silver: ₹2,64,900 per kg

Pune

  • Silver: ₹2,54,900 per kg

Vadodara

  • Silver: ₹2,54,900 per kg

Ahmedabad

  • Silver: ₹2,54,900 per kg

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