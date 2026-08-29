Gold and Silver Prices Fall Today, August 29, 2026: Check City-Wise Rates
Gold prices witnessed a sharp decline on Saturday, August 29, 2026. According to the latest market rates, 24-carat gold is priced at around ₹1.58 lakh per 10 grams, 22-carat gold is around ₹1.45 lakh per 10 grams, while 18-carat gold is priced at around ₹1.18 lakh per 10 grams in most major cities. Silver is trading at ₹2.55 lakh per kg across most cities.
Gold Prices Today - August 29, 2026:
Chennai
- 24K Gold: ₹1,58,240 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,45,050 per 10 grams
Mumbai
- 24K Gold: ₹1,58,240 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,45,050 per 10 grams
Delhi
- 24K Gold: ₹1,58,390 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,45,200 per 10 grams
Kolkata
- 24K Gold: ₹1,58,240 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,45,050 per 10 grams
Bengaluru
- 24K Gold: ₹1,58,240 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,45,050 per 10 grams
Hyderabad
- 24K Gold: ₹1,58,240 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,45,050 per 10 grams
Kerala
- 24K Gold: ₹1,58,240 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,45,050 per 10 grams
Pune
- 24K Gold: ₹1,58,240 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,45,050 per 10 grams
Vadodara
- 24K Gold: ₹1,58,290 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,45,100 per 10 grams
Ahmedabad
- 24K Gold: ₹1,58,290 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,45,100 per 10 grams
Silver Prices Today - August 29, 2026:
Chennai
- Silver: ₹2,64,900 per kg
Mumbai
- Silver: ₹2,54,900 per kg
Delhi
- Silver: ₹2,54,900 per kg
Kolkata
- Silver: ₹2,54,900 per kg
Bengaluru
- Silver: ₹2,54,900 per kg
Hyderabad
- Silver: ₹2,64,900 per kg
Kerala
- Silver: ₹2,64,900 per kg
Pune
- Silver: ₹2,54,900 per kg
Vadodara
- Silver: ₹2,54,900 per kg
Ahmedabad
- Silver: ₹2,54,900 per kg