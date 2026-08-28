Gold and Silver Prices Fall Today, August 28, 2026: Check City-Wise Rates
Gold prices witnessed a sharp decline on Friday, August 28, 2026. According to the latest market rates, 24-carat gold is priced at around ₹1.59 lakh per 10 grams, 22-carat gold is around ₹1.46 lakh per 10 grams, while 18-carat gold is priced at around ₹1.19 lakh per 10 grams in most major cities. Silver is trading at ₹2.55 lakh per kg across most cities.Compared with August 27, 24K gold has fallen by ₹3,160 per 10 grams, while 22K gold has declined by ₹2,900.
Gold Prices Today - August 28,2026:
Chennai
- 24K Gold: ₹1,59,820 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,46,500 per 10 grams
Mumbai
- 24K Gold: ₹1,59,820 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,46,500 per 10 grams
Delhi
- 24K Gold: ₹1,59,870 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,46,650 per 10 grams
Kolkata
- 24K Gold: ₹1,59,820 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,46,500 per 10 grams
Bengaluru
- 24K Gold: ₹1,59,820 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,46,500 per 10 grams
Hyderabad
- 24K Gold: ₹1,59,820 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,46,500 per 10 grams
Vijayawada
- 24K Gold: ₹1,59,820 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,46,500 per 10 grams
Kerala
- 24K Gold: ₹1,59,820 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,46,500 per 10 grams
Pune
- 24K Gold: ₹1,59,820 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,46,500 per 10 grams
Vadodara
- 24K Gold: ₹1,59,870 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,46,550 per 10 grams
Silver Prices Today - August 28,2026:
Chennai
- Silver: ₹2,60,000 per kg
Mumbai
- Silver: ₹2,55,000 per kg
Delhi
- Silver: ₹2,55,000 per kg
Kolkata
- Silver: ₹2,55,000 per kg
Bengaluru
- Silver: ₹2,55,000 per kg
Hyderabad
- Silver: ₹2,60,000 per kg
Vijayawada
- Silver: ₹2,60,000 per kg
Kerala
- Silver: ₹2,60,000 per kg
Pune
- Silver: ₹2,55,000 per kg
Vadodara
- Silver: ₹2,55,000 per kg