Gold and Silver Prices Fall Today, August 28, 2026: Check City-Wise Rates

Aug 28, 2026, 11:46 IST
- Sakshi Post

Gold prices witnessed a sharp decline on Friday, August 28, 2026. According to the latest market rates, 24-carat gold is priced at around ₹1.59 lakh per 10 grams, 22-carat gold is around ₹1.46 lakh per 10 grams, while 18-carat gold is priced at around ₹1.19 lakh per 10 grams in most major cities. Silver is trading at ₹2.55 lakh per kg across most cities.Compared with August 27, 24K gold has fallen by ₹3,160 per 10 grams, while 22K gold has declined by ₹2,900. 

Gold Prices Today - August 28,2026:

Chennai

  • 24K Gold: ₹1,59,820 per 10 grams
  • 22K Gold: ₹1,46,500 per 10 grams

Mumbai

  • 24K Gold: ₹1,59,820 per 10 grams
  • 22K Gold: ₹1,46,500 per 10 grams

Delhi

  • 24K Gold: ₹1,59,870 per 10 grams
  • 22K Gold: ₹1,46,650 per 10 grams

Kolkata

  • 24K Gold: ₹1,59,820 per 10 grams
  • 22K Gold: ₹1,46,500 per 10 grams

Bengaluru

  • 24K Gold: ₹1,59,820 per 10 grams
  • 22K Gold: ₹1,46,500 per 10 grams

Hyderabad

  • 24K Gold: ₹1,59,820 per 10 grams
  • 22K Gold: ₹1,46,500 per 10 grams

Vijayawada

  • 24K Gold: ₹1,59,820 per 10 grams
  • 22K Gold: ₹1,46,500 per 10 grams

Kerala

  • 24K Gold: ₹1,59,820 per 10 grams
  • 22K Gold: ₹1,46,500 per 10 grams

Pune

  • 24K Gold: ₹1,59,820 per 10 grams
  • 22K Gold: ₹1,46,500 per 10 grams

Vadodara

  • 24K Gold: ₹1,59,870 per 10 grams
  • 22K Gold: ₹1,46,550 per 10 grams

Silver Prices Today - August 28,2026:

Chennai

  • Silver: ₹2,60,000 per kg

Mumbai

  • Silver: ₹2,55,000 per kg

Delhi

  • Silver: ₹2,55,000 per kg

Kolkata

  • Silver: ₹2,55,000 per kg

Bengaluru

  • Silver: ₹2,55,000 per kg

Hyderabad

  • Silver: ₹2,60,000 per kg

Vijayawada

  • Silver: ₹2,60,000 per kg

Kerala

  • Silver: ₹2,60,000 per kg

Pune

  • Silver: ₹2,55,000 per kg

Vadodara

  • Silver: ₹2,55,000 per kg

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