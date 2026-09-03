Gold and Silver Prices Rise Today, September 3, 2026: Check City-Wise Rates
Gold prices witnessed a sharp rise in India on Thursday, September 3, 2026. According to the latest market rates, 24-carat gold is priced at around ₹1.55 lakh per 10 grams, 22-carat gold is around ₹1.42 lakh per 10 grams, while 18-carat gold is priced at around ₹1.16 lakh per 10 grams in most major cities. Silver is trading at ₹2.50 lakh per kg across most cities.
The rise comes after gold prices had declined for the previous few sessions. International market movements, the US dollar, interest-rate expectations and global economic conditions continue to influence gold prices. Gold is also being closely watched by investors as prices remain at elevated levels.
Gold Prices Today – September 3, 2026
Chennai
- 24K Gold – ₹1,55,350 per 10 grams
- 22K Gold – ₹1,42,400 per 10 grams
Mumbai
- 24K Gold – ₹1,55,350 per 10 grams
- 22K Gold – ₹1,42,400 per 10 grams
Delhi
- 24K Gold – ₹1,55,500 per 10 grams
- 22K Gold – ₹1,42,550 per 10 grams
Kolkata
- 24K Gold – ₹1,55,350 per 10 grams
- 22K Gold – ₹1,42,400 per 10 grams
Bangalore
- 24K Gold – ₹1,55,350 per 10 grams
- 22K Gold – ₹1,42,400 per 10 grams
Hyderabad
- 24K Gold – ₹1,55,350 per 10 grams
- 22K Gold – ₹1,42,400 per 10 grams
Kerala
- 24K Gold – ₹1,55,350 per 10 grams
- 22K Gold – ₹1,42,400 per 10 grams
Pune
- 24K Gold – ₹1,55,350 per 10 grams
- 22K Gold – ₹1,42,400 per 10 grams
Vadodara
- 24K Gold – ₹1,55,400 per 10 grams
- 22K Gold – ₹1,42,450 per 10 grams
Ahmedabad
- 24K Gold – ₹1,55,400 per 10 grams
- 22K Gold – ₹1,42,450 per 10 grams
Silver Prices Today – September 3, 2026
Chennai
- Silver – ₹2,55,000 per kg
Mumbai
- Silver – ₹2,50,000 per kg
Delhi
- Silver – ₹2,50,000 per kg
Kolkata
- Silver – ₹2,50,000 per kg
Bangalore
- Silver – ₹2,50,000 per kg
Hyderabad
- Silver – ₹2,55,000 per kg
Kerala
- Silver – ₹2,55,000 per kg
Pune
- Silver – ₹2,50,000 per kg
Vadodara
- Silver – ₹2,50,000 per kg
Ahmedabad
- Silver – ₹2,50,000 per kg