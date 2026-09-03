Gold and Silver Prices Rise Today, September 3, 2026: Check City-Wise Rates

Sep 03, 2026, 12:40 IST
- Sakshi Post

Gold prices witnessed a sharp rise in India on Thursday, September 3, 2026. According to the latest market rates, 24-carat gold is priced at around ₹1.55 lakh per 10 grams, 22-carat gold is around ₹1.42 lakh per 10 grams, while 18-carat gold is priced at around ₹1.16 lakh per 10 grams in most major cities. Silver is trading at ₹2.50 lakh per kg across most cities.

The rise comes after gold prices had declined for the previous few sessions. International market movements, the US dollar, interest-rate expectations and global economic conditions continue to influence gold prices. Gold is also being closely watched by investors as prices remain at elevated levels.

Gold Prices Today – September 3, 2026

Chennai

  • 24K Gold – ₹1,55,350 per 10 grams
  • 22K Gold – ₹1,42,400 per 10 grams

Mumbai

  • 24K Gold – ₹1,55,350 per 10 grams
  • 22K Gold – ₹1,42,400 per 10 grams

Delhi

  • 24K Gold – ₹1,55,500 per 10 grams
  • 22K Gold – ₹1,42,550 per 10 grams

Kolkata

  • 24K Gold – ₹1,55,350 per 10 grams
  • 22K Gold – ₹1,42,400 per 10 grams

Bangalore

  • 24K Gold – ₹1,55,350 per 10 grams
  • 22K Gold – ₹1,42,400 per 10 grams

Hyderabad

  • 24K Gold – ₹1,55,350 per 10 grams
  • 22K Gold – ₹1,42,400 per 10 grams

Kerala

  • 24K Gold – ₹1,55,350 per 10 grams
  • 22K Gold – ₹1,42,400 per 10 grams

Pune

  • 24K Gold – ₹1,55,350 per 10 grams
  • 22K Gold – ₹1,42,400 per 10 grams

Vadodara

  • 24K Gold – ₹1,55,400 per 10 grams
  • 22K Gold – ₹1,42,450 per 10 grams

Ahmedabad

  • 24K Gold – ₹1,55,400 per 10 grams
  • 22K Gold – ₹1,42,450 per 10 grams

Silver Prices Today – September 3, 2026

Chennai

  • Silver – ₹2,55,000 per kg

Mumbai

  • Silver – ₹2,50,000 per kg

Delhi

  • Silver – ₹2,50,000 per kg

Kolkata

  • Silver – ₹2,50,000 per kg

Bangalore

  • Silver – ₹2,50,000 per kg

Hyderabad

  • Silver – ₹2,55,000 per kg

Kerala

  • Silver – ₹2,55,000 per kg

Pune

  • Silver – ₹2,50,000 per kg

Vadodara

  • Silver – ₹2,50,000 per kg

Ahmedabad

  • Silver – ₹2,50,000 per kg

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