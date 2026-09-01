Gold and Silver Prices Today, September 1, 2026: Check City-Wise Rates
Gold prices moved higher on September 1 after declining for two consecutive days. Rates changed across major Indian cities, while silver prices remained largely steady with minor variations depending on the city.
According to the latest market rates, 24-carat gold is priced at around ₹1.56 lakh per 10 grams, 22-carat gold is around ₹1.43 lakh per 10 grams, while 18-carat gold is priced at around ₹1.17 lakh per 10 grams in most major cities. Silver is trading at ₹2.55 lakh per kg across most cities.
Gold Price Today, September 1, 2026
Hyderabad
- 24K Gold: ₹1,56,930 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,43,850 per 10 grams
Vijayawada
- 24K Gold: ₹1,56,930 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,43,850 per 10 grams
Chennai
- 24K Gold: ₹1,56,760 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,43,690 per 10 grams
Mumbai
- 24K Gold: ₹1,56,930 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,43,850 per 10 grams
Bengaluru
- 24K Gold: ₹1,56,930 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,43,850 per 10 grams
Delhi
- 24K Gold: ₹1,56,910 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,43,840 per 10 grams
Silver Price Today, September 1, 2026
Hyderabad
- Silver: ₹2,59,900 per kg
Vijayawada
- Silver: ₹2,60,000 per kg
Chennai
- Silver: ₹2,59,900 per kg
Mumbai
- Silver: ₹2,54,900 per kg
Bengaluru
- Silver: ₹2,54,900 per kg
Delhi
- Silver: ₹2,50,000 per kg