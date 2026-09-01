Gold and Silver Prices Today, September 1, 2026: Check City-Wise Rates

Gold prices moved higher on September 1 after declining for two consecutive days. Rates changed across major Indian cities, while silver prices remained largely steady with minor variations depending on the city.

According to the latest market rates, 24-carat gold is priced at around ₹1.56 lakh per 10 grams, 22-carat gold is around ₹1.43 lakh per 10 grams, while 18-carat gold is priced at around ₹1.17 lakh per 10 grams in most major cities. Silver is trading at ₹2.55 lakh per kg across most cities.

Gold Price Today, September 1, 2026

Hyderabad

24K Gold: ₹1,56,930 per 10 grams

22K Gold: ₹1,43,850 per 10 grams

Vijayawada

24K Gold: ₹1,56,930 per 10 grams

22K Gold: ₹1,43,850 per 10 grams

Chennai

24K Gold: ₹1,56,760 per 10 grams

22K Gold: ₹1,43,690 per 10 grams

Mumbai

24K Gold: ₹1,56,930 per 10 grams

22K Gold: ₹1,43,850 per 10 grams

Bengaluru

24K Gold: ₹1,56,930 per 10 grams

22K Gold: ₹1,43,850 per 10 grams

Delhi

24K Gold: ₹1,56,910 per 10 grams

22K Gold: ₹1,43,840 per 10 grams

Silver Price Today, September 1, 2026

Hyderabad

Silver: ₹2,59,900 per kg

Vijayawada

Silver: ₹2,60,000 per kg

Chennai

Silver: ₹2,59,900 per kg

Mumbai

Silver: ₹2,54,900 per kg

Bengaluru

Silver: ₹2,54,900 per kg

Delhi