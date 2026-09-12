Gold and Silver Prices Today, September 12, 2026: Check City-Wise Rates
Gold prices moved higher on Saturday, September 12, 2026. According to the latest market rates, 24-carat gold is priced at around ₹1.54 lakh per 10 grams, 22-carat gold is around ₹1.41 lakh per 10 grams, while 18-carat gold is priced at around ₹1.15 lakh per 10 grams in most major cities. Silver is trading at ₹2.45 lakh per kg across most cities.
Gold Prices Today - September 12, 2026:
Chennai
- 24K Gold (10g): ₹1,54,580
- 22K Gold (10g): ₹1,41,700
Mumbai
- 24K Gold (10g): ₹1,54,580
- 22K Gold (10g): ₹1,41,700
Delhi
- 24K Gold (10g): ₹1,54,730
- 22K Gold (10g): ₹1,41,850
Kolkata
- 24K Gold (10g): ₹1,54,580
- 22K Gold (10g): ₹1,41,700
Bangalore
- 24K Gold (10g): ₹1,54,580
- 22K Gold (10g): ₹1,41,700
Hyderabad
- 24K Gold (10g): ₹1,54,580
- 22K Gold (10g): ₹1,41,700
Kerala
- 24K Gold (10g): ₹1,54,580
- 22K Gold (10g): ₹1,41,700
Pune
- 24K Gold (10g): ₹1,54,580
- 22K Gold (10g): ₹1,41,700
Vadodara
- 24K Gold (10g): ₹1,54,630
- 22K Gold (10g): ₹1,41,750
Ahmedabad
- 24K Gold (10g): ₹1,54,630
- 22K Gold (10g): ₹1,41,750
Silver Prices Today - September 12, 2026:
Chennai
- Silver (1kg): ₹2,50,000
Mumbai
- Silver (1kg): ₹2,45,000
Delhi
- Silver (1kg): ₹2,45,000
Kolkata
- Silver (1kg): ₹2,45,000
Bangalore
- Silver (1kg): ₹2,45,000
Hyderabad
- Silver (1kg): ₹2,50,000
Kerala
- Silver (1kg): ₹2,45,000
Pune
- Silver (1kg): ₹2,45,000
Vadodara
- Silver (1kg): ₹2,45,000
Ahmedabad
- Silver (1kg): ₹2,45,000