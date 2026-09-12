Gold and Silver Prices Today, September 12, 2026: Check City-Wise Rates

Sep 12, 2026, 12:01 IST
- Sakshi Post

Gold prices moved higher on Saturday, September 12, 2026. According to the latest market rates, 24-carat gold is priced at around ₹1.54 lakh per 10 grams, 22-carat gold is around ₹1.41 lakh per 10 grams, while 18-carat gold is priced at around ₹1.15 lakh per 10 grams in most major cities. Silver is trading at ₹2.45 lakh per kg across most cities.

Gold Prices Today - September 12, 2026:

Chennai

  • 24K Gold (10g): ₹1,54,580
  • 22K Gold (10g): ₹1,41,700

Mumbai

  • 24K Gold (10g): ₹1,54,580
  • 22K Gold (10g): ₹1,41,700

Delhi

  • 24K Gold (10g): ₹1,54,730
  • 22K Gold (10g): ₹1,41,850

Kolkata

  • 24K Gold (10g): ₹1,54,580
  • 22K Gold (10g): ₹1,41,700

Bangalore

  • 24K Gold (10g): ₹1,54,580
  • 22K Gold (10g): ₹1,41,700

Hyderabad

  • 24K Gold (10g): ₹1,54,580
  • 22K Gold (10g): ₹1,41,700

Kerala

  • 24K Gold (10g): ₹1,54,580
  • 22K Gold (10g): ₹1,41,700

Pune

  • 24K Gold (10g): ₹1,54,580
  • 22K Gold (10g): ₹1,41,700

Vadodara

  • 24K Gold (10g): ₹1,54,630
  • 22K Gold (10g): ₹1,41,750

Ahmedabad

  • 24K Gold (10g): ₹1,54,630
  • 22K Gold (10g): ₹1,41,750

Silver Prices Today - September 12, 2026:

Chennai

  • Silver (1kg): ₹2,50,000

Mumbai

  • Silver (1kg): ₹2,45,000

Delhi

  • Silver (1kg): ₹2,45,000

Kolkata

  • Silver (1kg): ₹2,45,000

Bangalore

  • Silver (1kg): ₹2,45,000

Hyderabad

  • Silver (1kg): ₹2,50,000

Kerala

  • Silver (1kg): ₹2,45,000

Pune

  • Silver (1kg): ₹2,45,000

Vadodara

  • Silver (1kg): ₹2,45,000

Ahmedabad

  • Silver (1kg): ₹2,45,000

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