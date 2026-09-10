Gold and Silver Prices Today, September 10, 2026: Check City-Wise Rates

Gold prices rose sharply in India on Thursday, September 10, 2026, after witnessing a decline in the previous session. According to the latest market rates, 24-carat gold is priced at around ₹1.55 lakh per 10 grams, 22-carat gold is around ₹1.42 lakh per 10 grams, while 18-carat gold is priced at around ₹1.16 lakh per 10 grams in most major cities. Silver is trading at ₹2.55 lakh per kg across most cities.

Gold Prices Today - September 10, 2026:

Chennai

24K Gold: ₹1,55,510 per 10 grams

22K Gold: ₹1,42,550 per 10 grams

Mumbai

24K Gold: ₹1,55,510 per 10 grams

22K Gold: ₹1,42,550 per 10 grams

Delhi

24K Gold: ₹1,55,660 per 10 grams

22K Gold: ₹1,42,700 per 10 grams

Kolkata

24K Gold: ₹1,55,510 per 10 grams

22K Gold: ₹1,42,550 per 10 grams

Bengaluru

24K Gold: ₹1,55,510 per 10 grams

22K Gold: ₹1,42,550 per 10 grams

Hyderabad

24K Gold: ₹1,55,510 per 10 grams

22K Gold: ₹1,42,550 per 10 grams

Kerala

24K Gold: ₹1,55,510 per 10 grams

22K Gold: ₹1,42,550 per 10 grams

Pune

24K Gold: ₹1,55,510 per 10 grams

22K Gold: ₹1,42,550 per 10 grams

Vadodara

24K Gold: ₹1,55,560 per 10 grams

22K Gold: ₹1,42,600 per 10 grams

Ahmedabad

24K Gold: ₹1,55,560 per 10 grams

22K Gold: ₹1,42,600 per 10 grams

Silver Prices Today - September 10, 2026:

Chennai

Silver: ₹2,55,000 per kg

Mumbai

Silver: ₹2,55,000 per kg

Delhi

Silver: ₹2,55,000 per kg

Kolkata

Silver: ₹2,55,000 per kg

Bengaluru

Silver: ₹2,55,000 per kg

Hyderabad

Silver: ₹2,55,000 per kg

Kerala

Silver: ₹2,55,000 per kg

Pune

Silver: ₹2,55,000 per kg

Vadodara

Silver: ₹2,55,000 per kg

Ahmedabad