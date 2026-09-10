Gold and Silver Prices Today, September 10, 2026: Check City-Wise Rates
Gold prices rose sharply in India on Thursday, September 10, 2026, after witnessing a decline in the previous session. According to the latest market rates, 24-carat gold is priced at around ₹1.55 lakh per 10 grams, 22-carat gold is around ₹1.42 lakh per 10 grams, while 18-carat gold is priced at around ₹1.16 lakh per 10 grams in most major cities. Silver is trading at ₹2.55 lakh per kg across most cities.
Gold Prices Today - September 10, 2026:
Chennai
- 24K Gold: ₹1,55,510 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,42,550 per 10 grams
Mumbai
- 24K Gold: ₹1,55,510 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,42,550 per 10 grams
Delhi
- 24K Gold: ₹1,55,660 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,42,700 per 10 grams
Kolkata
- 24K Gold: ₹1,55,510 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,42,550 per 10 grams
Bengaluru
- 24K Gold: ₹1,55,510 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,42,550 per 10 grams
Hyderabad
- 24K Gold: ₹1,55,510 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,42,550 per 10 grams
Kerala
- 24K Gold: ₹1,55,510 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,42,550 per 10 grams
Pune
- 24K Gold: ₹1,55,510 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,42,550 per 10 grams
Vadodara
- 24K Gold: ₹1,55,560 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,42,600 per 10 grams
Ahmedabad
- 24K Gold: ₹1,55,560 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,42,600 per 10 grams
Silver Prices Today - September 10, 2026:
Chennai
- Silver: ₹2,55,000 per kg
Mumbai
- Silver: ₹2,55,000 per kg
Delhi
- Silver: ₹2,55,000 per kg
Kolkata
- Silver: ₹2,55,000 per kg
Bengaluru
- Silver: ₹2,55,000 per kg
Hyderabad
- Silver: ₹2,55,000 per kg
Kerala
- Silver: ₹2,55,000 per kg
Pune
- Silver: ₹2,55,000 per kg
Vadodara
- Silver: ₹2,55,000 per kg
Ahmedabad
- Silver: ₹2,55,000 per kg