Gold and Silver Prices Today, September 9, 2026: Check City-Wise Rates

Sep 09, 2026, 11:51 IST
- Sakshi Post

Gold prices remained largely steady on Wednesday, September 9, with a marginal increase of ₹1 per gram for both 24K and 22K gold compared with the previous day. According to the latest market rates, 24-carat gold is priced at around ₹1.54 lakh per 10 grams, 22-carat gold is around ₹1.41 lakh per 10 grams, while 18-carat gold is priced at around ₹1.15 lakh per 10 grams in most major cities. Silver is trading at ₹2.50 lakh per kg across most cities.

Gold Prices Today - September 9, 2026:

Chennai

  • 24K Gold: ₹1,54,310
  • 22K Gold: ₹1,41,450

Mumbai

  • 24K Gold: ₹1,54,310
  • 22K Gold: ₹1,41,450

Delhi

  • 24K Gold: ₹1,54,310
  • 22K Gold: ₹1,41,450

Kolkata

  • 24K Gold: ₹1,54,310
  • 22K Gold: ₹1,41,450

Bangalore

  • 24K Gold: ₹1,54,310
  • 22K Gold: ₹1,41,450

Hyderabad

  • 24K Gold: ₹1,54,310
  • 22K Gold: ₹1,41,450

Kerala

  • 24K Gold: ₹1,54,310
  • 22K Gold: ₹1,41,450

Pune

  • 24K Gold: ₹1,54,310
  • 22K Gold: ₹1,41,450

Vadodara

  • 24K Gold: ₹1,54,310
  • 22K Gold: ₹1,41,450

Ahmedabad

  • 24K Gold: ₹1,54,310
  • 22K Gold: ₹1,41,450

Silver Prices Today - September 9, 2026:

Chennai

  • Silver: ₹2,54,900 per kg

Mumbai

  • Silver: ₹2,49,900 per kg

Delhi

  • Silver: ₹2,49,900 per kg

Kolkata

  • Silver: ₹2,49,900 per kg

Bangalore

  • Silver: ₹2,49,900 per kg

Hyderabad

  • Silver: ₹2,54,900 per kg

Kerala

  • Silver: ₹2,54,900 per kg

Pune

  • Silver: ₹2,49,900 per kg

Vadodara

  • Silver: ₹2,49,900 per kg

Ahmedabad

  • Silver: ₹2,49,900 per kg

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