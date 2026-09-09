Gold and Silver Prices Today, September 9, 2026: Check City-Wise Rates
Gold prices remained largely steady on Wednesday, September 9, with a marginal increase of ₹1 per gram for both 24K and 22K gold compared with the previous day. According to the latest market rates, 24-carat gold is priced at around ₹1.54 lakh per 10 grams, 22-carat gold is around ₹1.41 lakh per 10 grams, while 18-carat gold is priced at around ₹1.15 lakh per 10 grams in most major cities. Silver is trading at ₹2.50 lakh per kg across most cities.
Gold Prices Today - September 9, 2026:
Chennai
- 24K Gold: ₹1,54,310
- 22K Gold: ₹1,41,450
Mumbai
- 24K Gold: ₹1,54,310
- 22K Gold: ₹1,41,450
Delhi
- 24K Gold: ₹1,54,310
- 22K Gold: ₹1,41,450
Kolkata
- 24K Gold: ₹1,54,310
- 22K Gold: ₹1,41,450
Bangalore
- 24K Gold: ₹1,54,310
- 22K Gold: ₹1,41,450
Hyderabad
- 24K Gold: ₹1,54,310
- 22K Gold: ₹1,41,450
Kerala
- 24K Gold: ₹1,54,310
- 22K Gold: ₹1,41,450
Pune
- 24K Gold: ₹1,54,310
- 22K Gold: ₹1,41,450
Vadodara
- 24K Gold: ₹1,54,310
- 22K Gold: ₹1,41,450
Ahmedabad
- 24K Gold: ₹1,54,310
- 22K Gold: ₹1,41,450
Silver Prices Today - September 9, 2026:
Chennai
- Silver: ₹2,54,900 per kg
Mumbai
- Silver: ₹2,49,900 per kg
Delhi
- Silver: ₹2,49,900 per kg
Kolkata
- Silver: ₹2,49,900 per kg
Bangalore
- Silver: ₹2,49,900 per kg
Hyderabad
- Silver: ₹2,54,900 per kg
Kerala
- Silver: ₹2,54,900 per kg
Pune
- Silver: ₹2,49,900 per kg
Vadodara
- Silver: ₹2,49,900 per kg
Ahmedabad
- Silver: ₹2,49,900 per kg