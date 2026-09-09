Gold and Silver Prices Today, September 9, 2026: Check City-Wise Rates

Gold prices remained largely steady on Wednesday, September 9, with a marginal increase of ₹1 per gram for both 24K and 22K gold compared with the previous day. According to the latest market rates, 24-carat gold is priced at around ₹1.54 lakh per 10 grams, 22-carat gold is around ₹1.41 lakh per 10 grams, while 18-carat gold is priced at around ₹1.15 lakh per 10 grams in most major cities. Silver is trading at ₹2.50 lakh per kg across most cities.

Gold Prices Today - September 9, 2026:

Chennai

24K Gold: ₹1,54,310

22K Gold: ₹1,41,450

Mumbai

24K Gold: ₹1,54,310

22K Gold: ₹1,41,450

Delhi

24K Gold: ₹1,54,310

22K Gold: ₹1,41,450

Kolkata

24K Gold: ₹1,54,310

22K Gold: ₹1,41,450

Bangalore

24K Gold: ₹1,54,310

22K Gold: ₹1,41,450

Hyderabad

24K Gold: ₹1,54,310

22K Gold: ₹1,41,450

Kerala

24K Gold: ₹1,54,310

22K Gold: ₹1,41,450

Pune

24K Gold: ₹1,54,310

22K Gold: ₹1,41,450

Vadodara

24K Gold: ₹1,54,310

22K Gold: ₹1,41,450

Ahmedabad

24K Gold: ₹1,54,310

22K Gold: ₹1,41,450

Silver Prices Today - September 9, 2026:

Chennai

Silver: ₹2,54,900 per kg

Mumbai

Silver: ₹2,49,900 per kg

Delhi

Silver: ₹2,49,900 per kg

Kolkata

Silver: ₹2,49,900 per kg

Bangalore

Silver: ₹2,49,900 per kg

Hyderabad

Silver: ₹2,54,900 per kg

Kerala

Silver: ₹2,54,900 per kg

Pune

Silver: ₹2,49,900 per kg

Vadodara

Silver: ₹2,49,900 per kg

Ahmedabad