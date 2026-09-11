Gold and Silver Prices Fall Today, September 11, 2026: Check City-Wise Rates
Gold prices witnessed a sharp decline across major Indian cities on Friday, September 11, 2026. According to the latest market rates, 24-carat gold is priced at around ₹1.52 lakh per 10 grams, 22-carat gold is around ₹1.40 lakh per 10 grams, while 18-carat gold is priced at around ₹1.14 lakh per 10 grams in most major cities. Silver is trading at ₹2.45 lakh per kg across most cities.
Compared with September 10, the national 24K gold rate fell by ₹262 per gram, or ₹2,620 per 10 grams. The 22K gold rate declined by ₹240 per gram, or ₹2,400 per 10 grams.
Silver prices also dropped on September 11. Latest Market lists silver at ₹245 per gram, or ₹2,45,000 per kilogram. The rate is ₹10 lower per gram compared with the previous day, translating into a fall of ₹10,000 per kilogram.
Gold Prices Today - September 11, 2026:
Chennai
- 24K Gold: ₹1,52,890 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,40,150 per 10 grams
Mumbai
- 24K Gold: ₹1,52,890 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,40,150 per 10 grams
Delhi
- 24K Gold: ₹1,53,040 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,40,300 per 10 grams
Kolkata
- 24K Gold: ₹1,52,890 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,40,150 per 10 grams
Bangalore
- 24K Gold: ₹1,52,890 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,40,150 per 10 grams
Hyderabad
- 24K Gold: ₹1,52,890 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,40,150 per 10 grams
Kerala
- 24K Gold: ₹1,52,890 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,40,150 per 10 grams
Pune
- 24K Gold: ₹1,52,890 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,40,150 per 10 grams
Vadodara
- 24K Gold: ₹1,52,940 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,40,200 per 10 grams
Ahmedabad
- 24K Gold: ₹1,52,940 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,40,200 per 10 grams
Silver Prices Today - September 11, 2026:
Chennai
- Silver: ₹2,45,000 per kg
Mumbai
- Silver: ₹2,45,000 per kg
Delhi
- Silver: ₹2,45,000 per kg
Kolkata
- Silver: ₹2,45,000 per kg
Bangalore
- Silver: ₹2,45,000 per kg
Hyderabad
- Silver: ₹2,45,000 per kg
Kerala
- Silver: ₹2,45,000 per kg
Pune
- Silver: ₹2,45,000 per kg
Vadodara
- Silver: ₹2,45,000 per kg
Ahmedabad
- Silver: ₹2,45,000 per kg