Gold and Silver Prices Fall Today, September 11, 2026: Check City-Wise Rates

Gold prices witnessed a sharp decline across major Indian cities on Friday, September 11, 2026. According to the latest market rates, 24-carat gold is priced at around ₹1.52 lakh per 10 grams, 22-carat gold is around ₹1.40 lakh per 10 grams, while 18-carat gold is priced at around ₹1.14 lakh per 10 grams in most major cities. Silver is trading at ₹2.45 lakh per kg across most cities.

Compared with September 10, the national 24K gold rate fell by ₹262 per gram, or ₹2,620 per 10 grams. The 22K gold rate declined by ₹240 per gram, or ₹2,400 per 10 grams.

Silver prices also dropped on September 11. Latest Market lists silver at ₹245 per gram, or ₹2,45,000 per kilogram. The rate is ₹10 lower per gram compared with the previous day, translating into a fall of ₹10,000 per kilogram.

Gold Prices Today - September 11, 2026:

Chennai

24K Gold: ₹1,52,890 per 10 grams

22K Gold: ₹1,40,150 per 10 grams

Mumbai

24K Gold: ₹1,52,890 per 10 grams

22K Gold: ₹1,40,150 per 10 grams

Delhi

24K Gold: ₹1,53,040 per 10 grams

22K Gold: ₹1,40,300 per 10 grams

Kolkata

24K Gold: ₹1,52,890 per 10 grams

22K Gold: ₹1,40,150 per 10 grams

Bangalore

24K Gold: ₹1,52,890 per 10 grams

22K Gold: ₹1,40,150 per 10 grams

Hyderabad

24K Gold: ₹1,52,890 per 10 grams

22K Gold: ₹1,40,150 per 10 grams

Kerala

24K Gold: ₹1,52,890 per 10 grams

22K Gold: ₹1,40,150 per 10 grams

Pune

24K Gold: ₹1,52,890 per 10 grams

22K Gold: ₹1,40,150 per 10 grams

Vadodara

24K Gold: ₹1,52,940 per 10 grams

22K Gold: ₹1,40,200 per 10 grams

Ahmedabad

24K Gold: ₹1,52,940 per 10 grams

22K Gold: ₹1,40,200 per 10 grams

Silver Prices Today - September 11, 2026:

Chennai

Silver: ₹2,45,000 per kg

Mumbai

Silver: ₹2,45,000 per kg

Delhi

Silver: ₹2,45,000 per kg

Kolkata

Silver: ₹2,45,000 per kg

Bangalore

Silver: ₹2,45,000 per kg

Hyderabad

Silver: ₹2,45,000 per kg

Kerala

Silver: ₹2,45,000 per kg

Pune

Silver: ₹2,45,000 per kg

Vadodara

Silver: ₹2,45,000 per kg

Ahmedabad