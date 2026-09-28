Gold and Silver Prices Today, September 28, 2026: Check City-Wise Rates

Gold and silver prices declined in India on September 28, 2026. According to the latest market rates, 24-carat gold is priced at around ₹1.50 lakh per 10 grams, 22-carat gold is around ₹1.37 lakh per 10 grams, while 18-carat gold is priced at around ₹1.12 lakh per 10 grams in most major cities. Silver is trading at ₹2.45 lakh per kg across most cities.

Gold Prices Today – September 28, 2026

Hyderabad

24K Gold: ₹1,50,170 per 10 grams

22K Gold: ₹1,37,650 per 10 grams

18K Gold: ₹1,12,630 per 10 grams

Chennai

24K Gold: ₹1,50,170 per 10 grams

22K Gold: ₹1,37,650 per 10 grams

18K Gold: ₹1,15,350 per 10 grams

Bengaluru

24K Gold: ₹1,50,170 per 10 grams

22K Gold: ₹1,37,650 per 10 grams

18K Gold: ₹1,12,630 per 10 grams

Mumbai

24K Gold: ₹1,50,170 per 10 grams

22K Gold: ₹1,37,650 per 10 grams

18K Gold: ₹1,12,630 per 10 grams

Delhi

24K Gold: ₹1,50,320 per 10 grams

22K Gold: ₹1,37,800 per 10 grams

18K Gold: ₹1,12,780 per 10 grams

Silver Prices Today – September 28, 2026

Hyderabad

Silver: ₹2,45,000 per kg

Chennai

Silver: ₹2,45,000 per kg

Bengaluru

Silver: ₹2,40,000 per kg

Mumbai

Silver: ₹2,40,000 per kg

Delhi