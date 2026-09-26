Gold and Silver Prices Today, September 26, 2026: Check City-Wise Rates

Sep 26, 2026, 11:45 IST
- Sakshi Post

Gold prices saw a decline in Hyderabad on Saturday, September 26, 2026. According to the latest market rates, 24-carat gold is priced at around ₹1.52 lakh per 10 grams, 22-carat gold is around ₹1.39 lakh per 10 grams, while 18-carat gold is priced at around ₹1.14 lakh per 10 grams in most major cities. Silver is trading at ₹2.45 lakh per kg across most cities.

Gold Prices Today – September 26, 2026:

Hyderabad

  • 24K Gold: ₹1,52,680
  • 22K Gold: ₹1,39,950
  • 18K Gold: ₹1,14,510

Chennai

  • 24K Gold: ₹1,52,840
  • 22K Gold: ₹1,40,100
  • 18K Gold: ₹1,14,630

Bengaluru

  • 24K Gold: ₹1,52,840
  • 22K Gold: ₹1,40,100
  • 18K Gold: ₹1,14,630

Mumbai

  • 24K Gold: ₹1,52,840
  • 22K Gold: ₹1,40,100
  • 18K Gold: ₹1,14,630

Delhi

  • 24K Gold: ₹1,52,840
  • 22K Gold: ₹1,40,100
  • 18K Gold: ₹1,14,630

Silver Prices Today –  September 26, 2026:

Hyderabad

  • Silver: ₹2,50,000

Chennai

  • Silver: ₹2,50,000

Bengaluru

  • Silver: ₹2,45,000

Mumbai

  • Silver: ₹2,45,000

Delhi

  • Silver: ₹2,45,000

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