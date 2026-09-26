Gold and Silver Prices Today, September 26, 2026: Check City-Wise Rates

Gold prices saw a decline in Hyderabad on Saturday, September 26, 2026. According to the latest market rates, 24-carat gold is priced at around ₹1.52 lakh per 10 grams, 22-carat gold is around ₹1.39 lakh per 10 grams, while 18-carat gold is priced at around ₹1.14 lakh per 10 grams in most major cities. Silver is trading at ₹2.45 lakh per kg across most cities.

Gold Prices Today – September 26, 2026:

Hyderabad

24K Gold: ₹1,52,680

22K Gold: ₹1,39,950

18K Gold: ₹1,14,510

Chennai

24K Gold: ₹1,52,840

22K Gold: ₹1,40,100

18K Gold: ₹1,14,630

Bengaluru

24K Gold: ₹1,52,840

22K Gold: ₹1,40,100

18K Gold: ₹1,14,630

Mumbai

24K Gold: ₹1,52,840

22K Gold: ₹1,40,100

18K Gold: ₹1,14,630

Delhi

24K Gold: ₹1,52,840

22K Gold: ₹1,40,100

18K Gold: ₹1,14,630

Silver Prices Today – September 26, 2026:

Hyderabad

Silver: ₹2,50,000

Chennai

Silver: ₹2,50,000

Bengaluru

Silver: ₹2,45,000

Mumbai

Silver: ₹2,45,000

Delhi