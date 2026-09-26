Gold and Silver Prices Today, September 26, 2026: Check City-Wise Rates
Gold prices saw a decline in Hyderabad on Saturday, September 26, 2026. According to the latest market rates, 24-carat gold is priced at around ₹1.52 lakh per 10 grams, 22-carat gold is around ₹1.39 lakh per 10 grams, while 18-carat gold is priced at around ₹1.14 lakh per 10 grams in most major cities. Silver is trading at ₹2.45 lakh per kg across most cities.
Gold Prices Today – September 26, 2026:
Hyderabad
- 24K Gold: ₹1,52,680
- 22K Gold: ₹1,39,950
- 18K Gold: ₹1,14,510
Chennai
- 24K Gold: ₹1,52,840
- 22K Gold: ₹1,40,100
- 18K Gold: ₹1,14,630
Bengaluru
- 24K Gold: ₹1,52,840
- 22K Gold: ₹1,40,100
- 18K Gold: ₹1,14,630
Mumbai
- 24K Gold: ₹1,52,840
- 22K Gold: ₹1,40,100
- 18K Gold: ₹1,14,630
Delhi
- 24K Gold: ₹1,52,840
- 22K Gold: ₹1,40,100
- 18K Gold: ₹1,14,630
Silver Prices Today – September 26, 2026:
Hyderabad
- Silver: ₹2,50,000
Chennai
- Silver: ₹2,50,000
Bengaluru
- Silver: ₹2,45,000
Mumbai
- Silver: ₹2,45,000
Delhi
- Silver: ₹2,45,000