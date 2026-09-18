Gold and Silver Prices Rise Today, September 18, 2026: Check City-Wise Rates

Gold prices moved higher across several major Indian cities on Friday, September 18. According to the latest market rates, 24-carat gold is priced at around ₹1.52 lakh per 10 grams, 22-carat gold is around ₹1.41 lakh per 10 grams, while 18-carat gold is priced at around ₹1.17 lakh per 10 grams in most major cities. Silver is trading at ₹2.50 lakh per kg across most cities.

Gold Prices Today – September 18, 2026

Chennai

24K Gold – ₹1,52,830 per 10 grams

22K Gold – ₹1,40,090 per 10 grams

18K Gold – ₹1,17,790 per 10 grams

Mumbai

24K Gold – ₹1,52,830 per 10 grams

22K Gold – ₹1,40,090 per 10 grams

18K Gold – ₹1,14,620 per 10 grams

Delhi

24K Gold – ₹1,54,570 per 10 grams

22K Gold – ₹1,41,700 per 10 grams

18K Gold – ₹1,15,970 per 10 grams

Kolkata

24K Gold – ₹1,52,830 per 10 grams

22K Gold – ₹1,40,090 per 10 grams

18K Gold – ₹1,14,620 per 10 grams

Bangalore

24K Gold – ₹1,52,830 per 10 grams

22K Gold – ₹1,40,090 per 10 grams

18K Gold – ₹1,14,670 per 10 grams

Hyderabad

24K Gold – ₹1,54,420 per 10 grams

22K Gold – ₹1,41,550 per 10 grams

18K Gold – ₹1,15,820 per 10 grams

Kerala

24K Gold – ₹1,52,830 per 10 grams

22K Gold – ₹1,40,090 per 10 grams

18K Gold – ₹1,14,620 per 10 grams

Pune

24K Gold – ₹1,52,830 per 10 grams

22K Gold – ₹1,40,090 per 10 grams

18K Gold – ₹1,14,620 per 10 grams

Vadodara

24K Gold – ₹1,52,880 per 10 grams

22K Gold – ₹1,40,140 per 10 grams

18K Gold – ₹1,14,720 per 10 grams

Ahmedabad

24K Gold – ₹1,52,880 per 10 grams

22K Gold – ₹1,40,140 per 10 grams

18K Gold – ₹1,14,720 per 10 grams

Silver Prices Today – September 18, 2026

Chennai

Silver – ₹2,49,900 per kg

Mumbai

Silver – ₹2,50,000 per kg

Delhi

Silver – ₹2,50,000 per kg

Kolkata

Silver – ₹2,50,000 per kg

Bangalore

Silver – ₹2,50,000 per kg

Hyderabad

Silver – ₹2,49,900 per kg

Kerala

Silver – ₹2,49,900 per kg

Pune

Silver – ₹2,50,000 per kg

Vadodara

Silver – ₹2,50,000 per kg

Ahmedabad