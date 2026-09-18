Gold and Silver Prices Rise Today, September 18, 2026: Check City-Wise Rates
Gold prices moved higher across several major Indian cities on Friday, September 18. According to the latest market rates, 24-carat gold is priced at around ₹1.52 lakh per 10 grams, 22-carat gold is around ₹1.41 lakh per 10 grams, while 18-carat gold is priced at around ₹1.17 lakh per 10 grams in most major cities. Silver is trading at ₹2.50 lakh per kg across most cities.
Gold Prices Today – September 18, 2026
Chennai
- 24K Gold – ₹1,52,830 per 10 grams
- 22K Gold – ₹1,40,090 per 10 grams
- 18K Gold – ₹1,17,790 per 10 grams
Mumbai
- 24K Gold – ₹1,52,830 per 10 grams
- 22K Gold – ₹1,40,090 per 10 grams
- 18K Gold – ₹1,14,620 per 10 grams
Delhi
- 24K Gold – ₹1,54,570 per 10 grams
- 22K Gold – ₹1,41,700 per 10 grams
- 18K Gold – ₹1,15,970 per 10 grams
Kolkata
- 24K Gold – ₹1,52,830 per 10 grams
- 22K Gold – ₹1,40,090 per 10 grams
- 18K Gold – ₹1,14,620 per 10 grams
Bangalore
- 24K Gold – ₹1,52,830 per 10 grams
- 22K Gold – ₹1,40,090 per 10 grams
- 18K Gold – ₹1,14,670 per 10 grams
Hyderabad
- 24K Gold – ₹1,54,420 per 10 grams
- 22K Gold – ₹1,41,550 per 10 grams
- 18K Gold – ₹1,15,820 per 10 grams
Kerala
- 24K Gold – ₹1,52,830 per 10 grams
- 22K Gold – ₹1,40,090 per 10 grams
- 18K Gold – ₹1,14,620 per 10 grams
Pune
- 24K Gold – ₹1,52,830 per 10 grams
- 22K Gold – ₹1,40,090 per 10 grams
- 18K Gold – ₹1,14,620 per 10 grams
Vadodara
- 24K Gold – ₹1,52,880 per 10 grams
- 22K Gold – ₹1,40,140 per 10 grams
- 18K Gold – ₹1,14,720 per 10 grams
Ahmedabad
- 24K Gold – ₹1,52,880 per 10 grams
- 22K Gold – ₹1,40,140 per 10 grams
- 18K Gold – ₹1,14,720 per 10 grams
Silver Prices Today – September 18, 2026
Chennai
- Silver – ₹2,49,900 per kg
Mumbai
- Silver – ₹2,50,000 per kg
Delhi
- Silver – ₹2,50,000 per kg
Kolkata
- Silver – ₹2,50,000 per kg
Bangalore
- Silver – ₹2,50,000 per kg
Hyderabad
- Silver – ₹2,49,900 per kg
Kerala
- Silver – ₹2,49,900 per kg
Pune
- Silver – ₹2,50,000 per kg
Vadodara
- Silver – ₹2,50,000 per kg
Ahmedabad
- Silver – ₹2,50,000 per kg