Gold and Silver Prices Today, September 25, 2026: Check City-Wise Rates
Gold prices remained in focus on Friday, September 25, 2026, after the precious metal recovered following the sharp fall seen in the previous session. According to the latest market rates, 24-carat gold is priced at around ₹1.52 lakh per 10 grams, 22-carat gold is around ₹1.40 lakh per 10 grams, while 18-carat gold is priced at around ₹1.14 lakh per 10 grams in most major cities. Silver is trading at ₹2.45 lakh per kg across most cities.
Gold Prices Today – September 25, 2026
Chennai
- 24K Gold – ₹1,52,720 per 10 grams
- 22K Gold – ₹1,39,990 per 10 grams
Mumbai
- 24K Gold – ₹1,52,670 per 10 grams
- 22K Gold – ₹1,39,940 per 10 grams
Delhi
- 24K Gold – ₹1,52,820 per 10 grams
- 22K Gold – ₹1,40,090 per 10 grams
Kolkata
- 24K Gold – ₹1,52,670 per 10 grams
- 22K Gold – ₹1,39,940 per 10 grams
Bengaluru
- 24K Gold – ₹1,52,670 per 10 grams
- 22K Gold – ₹1,39,940 per 10 grams
Hyderabad
- 24K Gold – ₹1,52,670 per 10 grams
- 22K Gold – ₹1,39,940 per 10 grams
Kerala
- 24K Gold – ₹1,52,670 per 10 grams
- 22K Gold – ₹1,39,940 per 10 grams
Pune
- 24K Gold – ₹1,52,670 per 10 grams
- 22K Gold – ₹1,39,940 per 10 grams
Vadodara
- 24K Gold – ₹1,52,720 per 10 grams
- 22K Gold – ₹1,39,990 per 10 grams
Ahmedabad
- 24K Gold – ₹1,52,720 per 10 grams
- 22K Gold – ₹1,39,990 per 10 grams
Silver Prices Today – September 25, 2026
Chennai
- Silver – ₹2,49,900 per kg
Mumbai
- Silver – ₹2,44,900 per kg
Delhi
- Silver – ₹2,44,900 per kg
Kolkata
- Silver – ₹2,44,900 per kg
Bengaluru
- Silver – ₹2,44,900 per kg
Hyderabad
- Silver – ₹2,49,900 per kg
Kerala
- Silver – ₹2,49,900 per kg
Pune
- Silver – ₹2,44,900 per kg
Vadodara
- Silver – ₹2,44,900 per kg
Ahmedabad
- Silver – ₹2,44,900 per kg