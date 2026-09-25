Gold and Silver Prices Today, September 25, 2026: Check City-Wise Rates

Sep 25, 2026, 12:00 IST
- Sakshi Post

Gold prices remained in focus on Friday, September 25, 2026, after the precious metal recovered following the sharp fall seen in the previous session. According to the latest market rates, 24-carat gold is priced at around ₹1.52 lakh per 10 grams, 22-carat gold is around ₹1.40 lakh per 10 grams, while 18-carat gold is priced at around ₹1.14 lakh per 10 grams in most major cities. Silver is trading at ₹2.45 lakh per kg across most cities.

Gold Prices Today – September 25, 2026

Chennai

  • 24K Gold – ₹1,52,720 per 10 grams
  • 22K Gold – ₹1,39,990 per 10 grams

Mumbai

  • 24K Gold – ₹1,52,670 per 10 grams
  • 22K Gold – ₹1,39,940 per 10 grams

Delhi

  • 24K Gold – ₹1,52,820 per 10 grams
  • 22K Gold – ₹1,40,090 per 10 grams

Kolkata

  • 24K Gold – ₹1,52,670 per 10 grams
  • 22K Gold – ₹1,39,940 per 10 grams

Bengaluru

  • 24K Gold – ₹1,52,670 per 10 grams
  • 22K Gold – ₹1,39,940 per 10 grams

Hyderabad

  • 24K Gold – ₹1,52,670 per 10 grams
  • 22K Gold – ₹1,39,940 per 10 grams

Kerala

  • 24K Gold – ₹1,52,670 per 10 grams
  • 22K Gold – ₹1,39,940 per 10 grams

Pune

  • 24K Gold – ₹1,52,670 per 10 grams
  • 22K Gold – ₹1,39,940 per 10 grams

Vadodara

  • 24K Gold – ₹1,52,720 per 10 grams
  • 22K Gold – ₹1,39,990 per 10 grams

Ahmedabad

  • 24K Gold – ₹1,52,720 per 10 grams
  • 22K Gold – ₹1,39,990 per 10 grams

Silver Prices Today – September 25, 2026

Chennai

  • Silver – ₹2,49,900 per kg

Mumbai

  • Silver – ₹2,44,900 per kg

Delhi

  • Silver – ₹2,44,900 per kg

Kolkata

  • Silver – ₹2,44,900 per kg

Bengaluru

  • Silver – ₹2,44,900 per kg

Hyderabad

  • Silver – ₹2,49,900 per kg

Kerala

  • Silver – ₹2,49,900 per kg

Pune

  • Silver – ₹2,44,900 per kg

Vadodara

  • Silver – ₹2,44,900 per kg

Ahmedabad

  • Silver – ₹2,44,900 per kg

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