Gold and Silver Prices Today, September 25, 2026: Check City-Wise Rates

Gold prices remained in focus on Friday, September 25, 2026, after the precious metal recovered following the sharp fall seen in the previous session. According to the latest market rates, 24-carat gold is priced at around ₹1.52 lakh per 10 grams, 22-carat gold is around ₹1.40 lakh per 10 grams, while 18-carat gold is priced at around ₹1.14 lakh per 10 grams in most major cities. Silver is trading at ₹2.45 lakh per kg across most cities.

Gold Prices Today – September 25, 2026

Chennai

24K Gold – ₹1,52,720 per 10 grams

22K Gold – ₹1,39,990 per 10 grams

Mumbai

24K Gold – ₹1,52,670 per 10 grams

22K Gold – ₹1,39,940 per 10 grams

Delhi

24K Gold – ₹1,52,820 per 10 grams

22K Gold – ₹1,40,090 per 10 grams

Kolkata

24K Gold – ₹1,52,670 per 10 grams

22K Gold – ₹1,39,940 per 10 grams

Bengaluru

24K Gold – ₹1,52,670 per 10 grams

22K Gold – ₹1,39,940 per 10 grams

Hyderabad

24K Gold – ₹1,52,670 per 10 grams

22K Gold – ₹1,39,940 per 10 grams

Kerala

24K Gold – ₹1,52,670 per 10 grams

22K Gold – ₹1,39,940 per 10 grams

Pune

24K Gold – ₹1,52,670 per 10 grams

22K Gold – ₹1,39,940 per 10 grams

Vadodara

24K Gold – ₹1,52,720 per 10 grams

22K Gold – ₹1,39,990 per 10 grams

Ahmedabad

24K Gold – ₹1,52,720 per 10 grams

22K Gold – ₹1,39,990 per 10 grams

Silver Prices Today – September 25, 2026

Chennai

Silver – ₹2,49,900 per kg

Mumbai

Silver – ₹2,44,900 per kg

Delhi

Silver – ₹2,44,900 per kg

Kolkata

Silver – ₹2,44,900 per kg

Bengaluru

Silver – ₹2,44,900 per kg

Hyderabad

Silver – ₹2,49,900 per kg

Kerala

Silver – ₹2,49,900 per kg

Pune

Silver – ₹2,44,900 per kg

Vadodara

Silver – ₹2,44,900 per kg

Ahmedabad