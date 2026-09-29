Gold and Silver Prices Fall Today, September 29, 2026: Check City-Wise Rates
Gold and silver prices fell further in India on September 29, 2026. According to the latest market rates, 24-carat gold is priced at around ₹1.48 lakh per 10 grams, 22-carat gold is around ₹1.36 lakh per 10 grams, while 18-carat gold is priced at around ₹1.11 lakh per 10 grams in most major cities. Silver is trading at ₹2.40 lakh per kg across most cities.
Gold Prices Today – September 29, 2026
Chennai
- 24K Gold: ₹1,49,080 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,36,650 per 10 grams
- 18K Gold: ₹1,14,350 per 10 grams
Mumbai
- 24K Gold: ₹1,48,800 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,36,400 per 10 grams
- 18K Gold: ₹1,11,600 per 10 grams
Delhi
- 24K Gold: ₹1,48,950 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,36,550 per 10 grams
- 18K Gold: ₹1,11,750 per 10 grams
Kolkata
- 24K Gold: ₹1,48,800 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,36,400 per 10 grams
- 18K Gold: ₹1,11,600 per 10 grams
Bangalore
- 24K Gold: ₹1,48,800 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,36,400 per 10 grams
- 18K Gold: ₹1,11,600 per 10 grams
Hyderabad
- 24K Gold: ₹1,48,800 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,36,400 per 10 grams
- 18K Gold: ₹1,11,600 per 10 grams
Kerala
- 24K Gold: ₹1,48,800 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,36,400 per 10 grams
- 18K Gold: ₹1,11,600 per 10 grams
Pune
- 24K Gold: ₹1,48,800 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,36,400 per 10 grams
- 18K Gold: ₹1,11,600 per 10 grams
Vadodara
- 24K Gold: ₹1,48,850 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,36,450 per 10 grams
- 18K Gold: ₹1,11,650 per 10 grams
Ahmedabad
- 24K Gold: ₹1,48,850 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,36,450 per 10 grams
- 18K Gold: ₹1,11,650 per 10 grams
Silver Price Today - September 29, 2026:
Chennai
- Silver: ₹2,45,000 per kg
Mumbai
- Silver: ₹2,40,000 per kg
Delhi
- Silver: ₹2,40,000 per kg
Kolkata
- Silver: ₹2,40,000 per kg
Bangalore
- Silver: ₹2,40,000 per kg
Hyderabad
- Silver: ₹2,45,000 per kg
Kerala
- Silver: ₹2,45,000 per kg
Pune
- Silver: ₹2,40,000 per kg
Vadodara
- Silver: ₹2,40,000 per kg
Ahmedabad
- Silver: ₹2,40,000 per kg