Gold and Silver Prices Fall Today, September 29, 2026: Check City-Wise Rates

Sep 29, 2026, 11:54 IST
- Sakshi Post

Gold and silver prices fell further in India on September 29, 2026. According to the latest market rates, 24-carat gold is priced at around ₹1.48 lakh per 10 grams, 22-carat gold is around ₹1.36 lakh per 10 grams, while 18-carat gold is priced at around ₹1.11 lakh per 10 grams in most major cities. Silver is trading at ₹2.40 lakh per kg across most cities.

Gold Prices Today – September 29, 2026

Chennai

  • 24K Gold: ₹1,49,080 per 10 grams
  • 22K Gold: ₹1,36,650 per 10 grams
  • 18K Gold: ₹1,14,350 per 10 grams

Mumbai

  • 24K Gold: ₹1,48,800 per 10 grams
  • 22K Gold: ₹1,36,400 per 10 grams
  • 18K Gold: ₹1,11,600 per 10 grams

Delhi

  • 24K Gold: ₹1,48,950 per 10 grams
  • 22K Gold: ₹1,36,550 per 10 grams
  • 18K Gold: ₹1,11,750 per 10 grams

Kolkata

  • 24K Gold: ₹1,48,800 per 10 grams
  • 22K Gold: ₹1,36,400 per 10 grams
  • 18K Gold: ₹1,11,600 per 10 grams

Bangalore

  • 24K Gold: ₹1,48,800 per 10 grams
  • 22K Gold: ₹1,36,400 per 10 grams
  • 18K Gold: ₹1,11,600 per 10 grams

Hyderabad

  • 24K Gold: ₹1,48,800 per 10 grams
  • 22K Gold: ₹1,36,400 per 10 grams
  • 18K Gold: ₹1,11,600 per 10 grams

Kerala

  • 24K Gold: ₹1,48,800 per 10 grams
  • 22K Gold: ₹1,36,400 per 10 grams
  • 18K Gold: ₹1,11,600 per 10 grams

Pune

  • 24K Gold: ₹1,48,800 per 10 grams
  • 22K Gold: ₹1,36,400 per 10 grams
  • 18K Gold: ₹1,11,600 per 10 grams

Vadodara

  • 24K Gold: ₹1,48,850 per 10 grams
  • 22K Gold: ₹1,36,450 per 10 grams
  • 18K Gold: ₹1,11,650 per 10 grams

Ahmedabad

  • 24K Gold: ₹1,48,850 per 10 grams
  • 22K Gold: ₹1,36,450 per 10 grams
  • 18K Gold: ₹1,11,650 per 10 grams

Silver Price Today - September 29, 2026:

Chennai

  • Silver: ₹2,45,000 per kg

Mumbai

  • Silver: ₹2,40,000 per kg

Delhi

  • Silver: ₹2,40,000 per kg

Kolkata

  • Silver: ₹2,40,000 per kg

Bangalore

  • Silver: ₹2,40,000 per kg

Hyderabad

  • Silver: ₹2,45,000 per kg

Kerala

  • Silver: ₹2,45,000 per kg

Pune

  • Silver: ₹2,40,000 per kg

Vadodara

  • Silver: ₹2,40,000 per kg

Ahmedabad

  • Silver: ₹2,40,000 per kg

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