Gold and Silver Prices Today, June 9: Check City-Wise Rates

Gold and silver prices remained largely stable across India on June 9, 2026. Precious metals continue to be influenced by global economic developments, inflation concerns, and investor sentiment. While gold prices have shown limited movement, silver rates remain under pressure in several markets.

According to the latest market data, 24-carat gold is trading above Rs 1.54 lakh per 10 grams in most major cities, while 22-carat gold is available at over Rs 1.40 lakh per 10 grams. Silver prices are hovering around Rs 2.45 lakh per kilogram in key markets.

Despite fluctuations in international markets, gold remains a preferred investment choice for Indian buyers. Demand from jewellery buyers and investors continues to support prices. Analysts believe gold and silver rates may remain volatile in the coming days depending on global economic developments.

Gold Prices Today, June 9, 2026:

Delhi

24K Gold – Rs 1,56,300 per 10 grams

22K Gold – Rs 1,43,300 per 10 grams

Mumbai

24K Gold – Rs 1,54,800 per 10 grams

22K Gold – Rs 1,41,800 per 10 grams

Chennai

24K Gold – Rs 1,56,800 per 10 grams

22K Gold – Rs 1,43,800 per 10 grams

Kolkata

24K Gold – Rs 1,54,800 per 10 grams

22K Gold – Rs 1,41,800 per 10 grams

Bengaluru

24K Gold – Rs 1,54,800 per 10 grams

22K Gold – Rs 1,41,800 per 10 grams

Hyderabad

24K Gold – Rs 1,53,800 per 10 grams

22K Gold – Rs 1,40,700 per 10 grams

Silver Prices Today, June 9, 2026:

Delhi

Rs 2,59,900 per kg

Mumbai

Rs 2,59,900 per kg

Chennai

Rs 2,69,900 per kg

Kolkata

Rs 2,59,900 per kg

Bengaluru

Rs 2,59,900 per kg

Hyderabad

Rs 2,69,900 per kg

Vijayawada

Rs 2,69,900 per kg

Visakhapatnam

Rs 2,69,900 per kg

Coimbatore

Rs 2,69,900 per kg

Madurai