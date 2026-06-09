Gold and Silver Prices Today, June 9: Check City-Wise Rates
Gold and silver prices remained largely stable across India on June 9, 2026. Precious metals continue to be influenced by global economic developments, inflation concerns, and investor sentiment. While gold prices have shown limited movement, silver rates remain under pressure in several markets.
According to the latest market data, 24-carat gold is trading above Rs 1.54 lakh per 10 grams in most major cities, while 22-carat gold is available at over Rs 1.40 lakh per 10 grams. Silver prices are hovering around Rs 2.45 lakh per kilogram in key markets.
Despite fluctuations in international markets, gold remains a preferred investment choice for Indian buyers. Demand from jewellery buyers and investors continues to support prices. Analysts believe gold and silver rates may remain volatile in the coming days depending on global economic developments.
Gold Prices Today, June 9, 2026:
Delhi
- 24K Gold – Rs 1,56,300 per 10 grams
- 22K Gold – Rs 1,43,300 per 10 grams
Mumbai
- 24K Gold – Rs 1,54,800 per 10 grams
- 22K Gold – Rs 1,41,800 per 10 grams
Chennai
- 24K Gold – Rs 1,56,800 per 10 grams
- 22K Gold – Rs 1,43,800 per 10 grams
Kolkata
- 24K Gold – Rs 1,54,800 per 10 grams
- 22K Gold – Rs 1,41,800 per 10 grams
Bengaluru
- 24K Gold – Rs 1,54,800 per 10 grams
- 22K Gold – Rs 1,41,800 per 10 grams
Hyderabad
- 24K Gold – Rs 1,53,800 per 10 grams
- 22K Gold – Rs 1,40,700 per 10 grams
Silver Prices Today, June 9, 2026:
Delhi
- Rs 2,59,900 per kg
Mumbai
- Rs 2,59,900 per kg
Chennai
- Rs 2,69,900 per kg
Kolkata
- Rs 2,59,900 per kg
Bengaluru
- Rs 2,59,900 per kg
Hyderabad
- Rs 2,69,900 per kg
Vijayawada
- Rs 2,69,900 per kg
Visakhapatnam
- Rs 2,69,900 per kg
Coimbatore
- Rs 2,69,900 per kg
Madurai
- Rs 2,69,900 per kg