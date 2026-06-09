Gold and Silver Prices Today, June 9: Check City-Wise Rates

Jun 09, 2026, 12:31 IST
- Sakshi Post

Gold and silver prices remained largely stable across India on June 9, 2026. Precious metals continue to be influenced by global economic developments, inflation concerns, and investor sentiment. While gold prices have shown limited movement, silver rates remain under pressure in several markets.

According to the latest market data, 24-carat gold is trading above Rs 1.54 lakh per 10 grams in most major cities, while 22-carat gold is available at over Rs 1.40 lakh per 10 grams. Silver prices are hovering around Rs 2.45 lakh per kilogram in key markets.

Despite fluctuations in international markets, gold remains a preferred investment choice for Indian buyers. Demand from jewellery buyers and investors continues to support prices. Analysts believe gold and silver rates may remain volatile in the coming days depending on global economic developments.

Gold Prices Today, June 9, 2026:

Delhi

  • 24K Gold – Rs 1,56,300 per 10 grams
  • 22K Gold – Rs 1,43,300 per 10 grams

Mumbai

  • 24K Gold – Rs 1,54,800 per 10 grams
  • 22K Gold – Rs 1,41,800 per 10 grams

Chennai

  • 24K Gold – Rs 1,56,800 per 10 grams
  • 22K Gold – Rs 1,43,800 per 10 grams

Kolkata

  • 24K Gold – Rs 1,54,800 per 10 grams
  • 22K Gold – Rs 1,41,800 per 10 grams

Bengaluru

  • 24K Gold – Rs 1,54,800 per 10 grams
  • 22K Gold – Rs 1,41,800 per 10 grams

Hyderabad

  • 24K Gold – Rs 1,53,800 per 10 grams
  • 22K Gold – Rs 1,40,700 per 10 grams

Silver Prices Today, June 9, 2026:

Delhi

  • Rs 2,59,900 per kg

Mumbai

  • Rs 2,59,900 per kg

Chennai

  • Rs 2,69,900 per kg

Kolkata

  • Rs 2,59,900 per kg

Bengaluru

  • Rs 2,59,900 per kg

Hyderabad

  • Rs 2,69,900 per kg

Vijayawada

  • Rs 2,69,900 per kg

Visakhapatnam

  • Rs 2,69,900 per kg

Coimbatore

  • Rs 2,69,900 per kg

Madurai

  • Rs 2,69,900 per kg

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