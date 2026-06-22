Gold and Silver Prices Today, June 22: Check City-Wise Rates

Jun 22, 2026, 11:52 IST
- Sakshi Post

Gold and silver prices remained firm across India on Monday, June 22, 2026, as strong demand and positive global cues supported the precious metals market. Gold rates witnessed a steady rise, while silver prices continued to trade at elevated levels.

According to the latest market rates, 24-carat gold is priced above ₹1.46 lakh per 10 grams in major cities. Meanwhile, silver futures on MCX crossed ₹2.35 lakh per kilogram, reflecting strong momentum in the market.

Gold Prices Today - June 22, 2026:

Mumbai

  • 24K Gold (10g): ₹1,46,510
  • 22K Gold (10g): ₹1,34,300

Delhi

  • 24K Gold (10g): ₹1,46,650
  • 22K Gold (10g): ₹1,34,450

Chennai

  • 24K Gold (10g): ₹1,48,030
  • 22K Gold (10g): ₹1,35,700

Hyderabad

  • 24K Gold (10g): ₹1,46,510
  • 22K Gold (10g): ₹1,34,300

Bengaluru

  • 24K Gold (10g): ₹1,46,510
  • 22K Gold (10g): ₹1,34,300

Kolkata

  • 24K Gold (10g): ₹1,46,510
  • 22K Gold (10g): ₹1,34,300

Silver Prices Today - June 22, 2026:

Mumbai

  • Silver (1 kg): ₹2,50,000

Delhi

  • Silver (1 kg): ₹2,50,000

Kolkata

  • Silver (1 kg): ₹2,50,000

Bengaluru

  • Silver (1 kg): ₹2,50,000

Chennai

  • Silver (1 kg): ₹2,55,000

Hyderabad

  • Silver (1 kg): ₹2,55,000

Vijayawada

  • Silver (1 kg): ₹2,50,000

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