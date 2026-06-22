Gold and Silver Prices Today, June 22: Check City-Wise Rates
Gold and silver prices remained firm across India on Monday, June 22, 2026, as strong demand and positive global cues supported the precious metals market. Gold rates witnessed a steady rise, while silver prices continued to trade at elevated levels.
According to the latest market rates, 24-carat gold is priced above ₹1.46 lakh per 10 grams in major cities. Meanwhile, silver futures on MCX crossed ₹2.35 lakh per kilogram, reflecting strong momentum in the market.
Gold Prices Today - June 22, 2026:
Mumbai
- 24K Gold (10g): ₹1,46,510
- 22K Gold (10g): ₹1,34,300
Delhi
- 24K Gold (10g): ₹1,46,650
- 22K Gold (10g): ₹1,34,450
Chennai
- 24K Gold (10g): ₹1,48,030
- 22K Gold (10g): ₹1,35,700
Hyderabad
- 24K Gold (10g): ₹1,46,510
- 22K Gold (10g): ₹1,34,300
Bengaluru
- 24K Gold (10g): ₹1,46,510
- 22K Gold (10g): ₹1,34,300
Kolkata
- 24K Gold (10g): ₹1,46,510
- 22K Gold (10g): ₹1,34,300
Silver Prices Today - June 22, 2026:
Mumbai
- Silver (1 kg): ₹2,50,000
Delhi
- Silver (1 kg): ₹2,50,000
Kolkata
- Silver (1 kg): ₹2,50,000
Bengaluru
- Silver (1 kg): ₹2,50,000
Chennai
- Silver (1 kg): ₹2,55,000
Hyderabad
- Silver (1 kg): ₹2,55,000
Vijayawada
- Silver (1 kg): ₹2,50,000