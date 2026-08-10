Gold and Silver Prices Today, August 10, 2026: Check City-Wise Rates
Gold prices witnessed a slight decline on Monday, August 10, 2026. According to GoodReturns, the price of 24K gold is around ₹1,51,970 per 10 grams, while 22K gold is around ₹1,39,300 per 10 grams in several major Indian cities.
Silver prices remained firm, with rates varying slightly across cities. Buyers should remember that the final jewellery price may be higher because of GST, making charges and other applicable charges.
Gold Prices Today – August 10, 2026
Chennai
- 24K Gold – ₹1,52,180 per 10g
- 22K Gold – ₹1,39,500 per 10g
Mumbai
- 24K Gold – ₹1,51,970 per 10g
- 22K Gold – ₹1,39,300 per 10g
Delhi
- 24K Gold – ₹1,52,120 per 10g
- 22K Gold – ₹1,39,450 per 10g
Kolkata
- 24K Gold – ₹1,51,970 per 10g
- 22K Gold – ₹1,39,300 per 10g
Bengaluru
- 24K Gold – ₹1,51,970 per 10g
- 22K Gold – ₹1,39,300 per 10g
Hyderabad
- 24K Gold – ₹1,51,970 per 10g
- 22K Gold – ₹1,39,300 per 10g
Kerala
- 24K Gold – ₹1,51,970 per 10g
- 22K Gold – ₹1,39,300 per 10g
Pune
- 24K Gold – ₹1,51,970 per 10g
- 22K Gold – ₹1,39,300 per 10g
Silver Prices Today – August 10, 2026
Chennai
- Silver – ₹2,50,000 per kg
Mumbai
- Silver – ₹2,45,000 per kg
Delhi
- Silver – ₹2,45,000 per kg
Kolkata
- Silver – ₹2,45,000 per kg
Bengaluru
- Silver – ₹2,45,000 per kg
Hyderabad
- Silver – ₹2,50,000 per kg
Kerala
- Silver – ₹2,50,000 per kg
Pune
- Silver – ₹2,45,000 per kg