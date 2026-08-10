Gold and Silver Prices Today, August 10, 2026: Check City-Wise Rates

Aug 10, 2026, 11:45 IST
- Sakshi Post

Gold prices witnessed a slight decline on Monday, August 10, 2026. According to GoodReturns, the price of 24K gold is around ₹1,51,970 per 10 grams, while 22K gold is around ₹1,39,300 per 10 grams in several major Indian cities.

Silver prices remained firm, with rates varying slightly across cities. Buyers should remember that the final jewellery price may be higher because of GST, making charges and other applicable charges.

Gold Prices Today – August 10, 2026

Chennai

  • 24K Gold – ₹1,52,180 per 10g
  • 22K Gold – ₹1,39,500 per 10g

Mumbai

  • 24K Gold – ₹1,51,970 per 10g
  • 22K Gold – ₹1,39,300 per 10g

Delhi

  • 24K Gold – ₹1,52,120 per 10g
  • 22K Gold – ₹1,39,450 per 10g

Kolkata

  • 24K Gold – ₹1,51,970 per 10g
  • 22K Gold – ₹1,39,300 per 10g

Bengaluru

  • 24K Gold – ₹1,51,970 per 10g
  • 22K Gold – ₹1,39,300 per 10g

Hyderabad

  • 24K Gold – ₹1,51,970 per 10g
  • 22K Gold – ₹1,39,300 per 10g

Kerala

  • 24K Gold – ₹1,51,970 per 10g
  • 22K Gold – ₹1,39,300 per 10g

Pune

  • 24K Gold – ₹1,51,970 per 10g
  • 22K Gold – ₹1,39,300 per 10g

Silver Prices Today – August 10, 2026

Chennai

  • Silver – ₹2,50,000 per kg

Mumbai

  • Silver – ₹2,45,000 per kg

Delhi

  • Silver – ₹2,45,000 per kg

Kolkata

  • Silver – ₹2,45,000 per kg

Bengaluru

  • Silver – ₹2,45,000 per kg

Hyderabad

  • Silver – ₹2,50,000 per kg

Kerala

  • Silver – ₹2,50,000 per kg

Pune

  • Silver – ₹2,45,000 per kg

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