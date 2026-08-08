Gold and Silver Prices Rise Today, August 8, 2026: Check City-Wise Rates

Gold prices continued to remain high in India on August 8, 2026. The price of gold varies slightly across cities due to local market conditions. Buyers are closely watching the rates before purchasing jewellery or investing in gold.

According to the latest market rates, 24-carat gold is priced at around ₹1.52 lakh per 10 grams, 22-carat gold is around ₹1.39 lakh per 10 grams, while 18-carat gold is priced at around ₹1.14 lakh per 10 grams in most major cities. Silver is trading at ₹2.40 lakh per kg across most cities.

Gold Prices Today - August 8, 2026:

Chennai

24K: ₹1,51,640 per 10g

22K: ₹1,39,000 per 10g

18K: ₹1,17,150 per 10g

Bangalore

24K: ₹1,52,350 per 10g

22K: ₹1,39,650 per 10g

18K: ₹1,14,260 per 10g

Hyderabad

24K: ₹1,52,350 per 10g

22K: ₹1,39,650 per 10g

18K: ₹1,14,260 per 10g

Delhi

24K: ₹1,52,550 per 10g

22K: ₹1,39,850 per 10g

18K: ₹1,14,460 per 10g

Mumbai

24K: ₹1,52,350 per 10g

22K: ₹1,39,650 per 10g

18K: ₹1,14,260 per 10g

Kolkata

24K: ₹1,52,350 per 10g

22K: ₹1,39,650 per 10g

18K: ₹1,14,260 per 10g

Silver Prices Today - August 8, 2026:

Chennai

Silver: ₹2,50,000 per kg

Hyderabad

Silver: ₹2,49,900 per kg

Bangalore

Silver: ₹2,45,000 per kg

Delhi

Silver: ₹2,45,000 per kg

Mumbai

Silver: ₹2,45,000 per kg

Kolkata