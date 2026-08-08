Gold and Silver Prices Rise Today, August 8, 2026: Check City-Wise Rates
Gold prices continued to remain high in India on August 8, 2026. The price of gold varies slightly across cities due to local market conditions. Buyers are closely watching the rates before purchasing jewellery or investing in gold.
According to the latest market rates, 24-carat gold is priced at around ₹1.52 lakh per 10 grams, 22-carat gold is around ₹1.39 lakh per 10 grams, while 18-carat gold is priced at around ₹1.14 lakh per 10 grams in most major cities. Silver is trading at ₹2.40 lakh per kg across most cities.
Gold Prices Today - August 8, 2026:
Chennai
- 24K: ₹1,51,640 per 10g
- 22K: ₹1,39,000 per 10g
- 18K: ₹1,17,150 per 10g
Bangalore
- 24K: ₹1,52,350 per 10g
- 22K: ₹1,39,650 per 10g
- 18K: ₹1,14,260 per 10g
Hyderabad
- 24K: ₹1,52,350 per 10g
- 22K: ₹1,39,650 per 10g
- 18K: ₹1,14,260 per 10g
Delhi
- 24K: ₹1,52,550 per 10g
- 22K: ₹1,39,850 per 10g
- 18K: ₹1,14,460 per 10g
Mumbai
- 24K: ₹1,52,350 per 10g
- 22K: ₹1,39,650 per 10g
- 18K: ₹1,14,260 per 10g
Kolkata
- 24K: ₹1,52,350 per 10g
- 22K: ₹1,39,650 per 10g
- 18K: ₹1,14,260 per 10g
Silver Prices Today - August 8, 2026:
Chennai
- Silver: ₹2,50,000 per kg
Hyderabad
- Silver: ₹2,49,900 per kg
Bangalore
- Silver: ₹2,45,000 per kg
Delhi
- Silver: ₹2,45,000 per kg
Mumbai
- Silver: ₹2,45,000 per kg
Kolkata
- Silver: ₹2,45,000 per kg