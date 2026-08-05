Gold and Silver Prices Today, August 5, 2026: Check City-Wise Rates
Gold prices in India remained largely stable on Wednesday, August 5, 2026, with only minor variations across major cities. Silver prices also held steady in most markets. The final price you pay may vary slightly depending on local taxes, GST, and jewellers' making charges.
According to the latest market rates, 24-carat gold is priced at around ₹1.44 lakh per 10 grams, while 22-carat gold is around ₹1.32 lakh per 10 grams in most major cities. Silver is trading at ₹2.35 lakh per kg across most cities.
Gold Prices Today - August 5, 2026:
Chennai
- 24K – ₹1,45,100
- 22K – ₹1,33,600
Mumbai
- 24K – ₹1,44,710
- 22K – ₹1,33,600
Delhi
- 24K – ₹1,44,860
- 22K – ₹1,33,750
Kolkata
- 24K – ₹1,44,710
- 22K – ₹1,33,600
Hyderabad
- 24K – ₹1,44,710
- 22K – ₹1,33,600
Bengaluru
- 24K – ₹1,44,710
- 22K – ₹1,33,600
Vijayawada
- 24K – ₹1,44,710
- 22K – ₹1,33,600
Visakhapatnam
- 24K – ₹1,44,710
- 22K – ₹1,33,600
Silver Prices Today - August 5,2026:
- Chennai – ₹2,40,000
- Mumbai – ₹2,40,000
- Delhi – ₹2,40,000
- Kolkata – ₹2,40,000
- Hyderabad – ₹2,40,000
- Bengaluru – ₹2,40,000
- Vijayawada – ₹2,40,000
- Visakhapatnam – ₹2,40,000