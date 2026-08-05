Gold and Silver Prices Today, August 5, 2026: Check City-Wise Rates

Aug 05, 2026, 12:22 IST
- Sakshi Post

Gold prices in India remained largely stable on Wednesday, August 5, 2026, with only minor variations across major cities. Silver prices also held steady in most markets. The final price you pay may vary slightly depending on local taxes, GST, and jewellers' making charges.

According to the latest market rates, 24-carat gold is priced at around ₹1.44 lakh per 10 grams, while 22-carat gold is around ₹1.32 lakh per 10 grams in most major cities. Silver is trading at ₹2.35 lakh per kg across most cities.

Gold Prices Today - August 5, 2026:

Chennai

  • 24K – ₹1,45,100
  • 22K – ₹1,33,600

Mumbai

  • 24K – ₹1,44,710
  • 22K – ₹1,33,600

Delhi

  • 24K – ₹1,44,860
  • 22K – ₹1,33,750

Kolkata

  • 24K – ₹1,44,710
  • 22K – ₹1,33,600

Hyderabad

  • 24K – ₹1,44,710
  • 22K – ₹1,33,600

Bengaluru

  • 24K – ₹1,44,710
  • 22K – ₹1,33,600

Vijayawada

  • 24K – ₹1,44,710
  • 22K – ₹1,33,600

Visakhapatnam

  • 24K – ₹1,44,710
  • 22K – ₹1,33,600

Silver Prices Today - August 5,2026:

  • Chennai – ₹2,40,000
  • Mumbai – ₹2,40,000
  • Delhi – ₹2,40,000
  • Kolkata – ₹2,40,000
  • Hyderabad – ₹2,40,000
  • Bengaluru – ₹2,40,000
  • Vijayawada – ₹2,40,000
  • Visakhapatnam – ₹2,40,000

Read More:

Tags: 
gold prices
Silver prices
Gold and Silver Prices
Gold and Silver Prices Today
gold prices today
Silver prices today
Advertisement
Back to Top