Gold and Silver Prices Today, August 1, 2026: Check City-Wise Rates

Aug 01, 2026, 12:26 IST
- Sakshi Post

Gold prices in India witnessed a slight decline on August 1, 2026, offering some relief to buyers. According to the latest market update, 24-carat gold has fallen by ₹380 per 10 grams, while 22-carat gold is down by ₹350 per 10 grams. Silver prices are largely stable at around ₹2,35,000 per kg in most cities.

According to the latest market rates, 24-carat gold is priced at around ₹1.44 lakh per 10 grams, while 22-carat gold is around ₹1.32 lakh per 10 grams in most major cities. Silver is trading at ₹2.35 lakh per kg across most cities.

If you are planning to buy gold jewellery or invest in precious metals, it is advisable to check the latest city-wise rates before making a purchase, as prices may vary slightly depending on local taxes and jewellers. 

Gold Prices Today - August 1, 2026:

Hyderabad

  • 24K Gold (10g): ₹1,44,220
  • 22K Gold (10g): ₹1,32,200

Vijayawada

  • 24K Gold (10g): ₹1,44,220
  • 22K Gold (10g): ₹1,32,200

Visakhapatnam

  • 24K Gold (10g): ₹1,44,220
  • 22K Gold (10g): ₹1,32,200

Delhi

  • 24K Gold (10g): ₹1,44,370
  • 22K Gold (10g): ₹1,32,350

Mumbai

  • 24K Gold (10g): ₹1,44,220
  • 22K Gold (10g): ₹1,32,200

Chennai

  • 24K Gold (10g): ₹1,44,220
  • 22K Gold (10g): ₹1,32,200

Bengaluru

  • 24K Gold (10g): ₹1,44,220
  • 22K Gold (10g): ₹1,32,200

Kolkata

  • 24K Gold (10g): ₹1,44,220
  • 22K Gold (10g): ₹1,32,200

Kerala

  • 24K Gold (10g): ₹1,44,220
  • 22K Gold (10g): ₹1,32,200

Silver Prices Today - August 1, 2026:

Hyderabad

  • Silver (1kg): ₹2,35,000

Vijayawada

  • Silver (1kg): ₹2,35,000

Visakhapatnam

  • Silver (1kg): ₹2,35,000

Delhi

  • Silver (1kg): ₹2,35,000

Mumbai

  • Silver (1kg): ₹2,35,000

Chennai

  • Silver (1kg): ₹2,35,000

Bengaluru

  • Silver (1kg): ₹2,35,000

Kolkata

  • Silver (1kg): ₹2,35,000

Kerala

  • Silver (1kg): ₹2,35,000

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