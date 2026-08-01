Gold and Silver Prices Today, August 1, 2026: Check City-Wise Rates

Gold prices in India witnessed a slight decline on August 1, 2026, offering some relief to buyers. According to the latest market update, 24-carat gold has fallen by ₹380 per 10 grams, while 22-carat gold is down by ₹350 per 10 grams. Silver prices are largely stable at around ₹2,35,000 per kg in most cities.

According to the latest market rates, 24-carat gold is priced at around ₹1.44 lakh per 10 grams, while 22-carat gold is around ₹1.32 lakh per 10 grams in most major cities. Silver is trading at ₹2.35 lakh per kg across most cities.

If you are planning to buy gold jewellery or invest in precious metals, it is advisable to check the latest city-wise rates before making a purchase, as prices may vary slightly depending on local taxes and jewellers.

Gold Prices Today - August 1, 2026:

Hyderabad

24K Gold (10g): ₹1,44,220

22K Gold (10g): ₹1,32,200

Vijayawada

24K Gold (10g): ₹1,44,220

22K Gold (10g): ₹1,32,200

Visakhapatnam

24K Gold (10g): ₹1,44,220

22K Gold (10g): ₹1,32,200

Delhi

24K Gold (10g): ₹1,44,370

22K Gold (10g): ₹1,32,350

Mumbai

24K Gold (10g): ₹1,44,220

22K Gold (10g): ₹1,32,200

Chennai

24K Gold (10g): ₹1,44,220

22K Gold (10g): ₹1,32,200

Bengaluru

24K Gold (10g): ₹1,44,220

22K Gold (10g): ₹1,32,200

Kolkata

24K Gold (10g): ₹1,44,220

22K Gold (10g): ₹1,32,200

Kerala

24K Gold (10g): ₹1,44,220

22K Gold (10g): ₹1,32,200

Silver Prices Today - August 1, 2026:

Hyderabad

Silver (1kg): ₹2,35,000

Vijayawada

Silver (1kg): ₹2,35,000

Visakhapatnam

Silver (1kg): ₹2,35,000

Delhi

Silver (1kg): ₹2,35,000

Mumbai

Silver (1kg): ₹2,35,000

Chennai

Silver (1kg): ₹2,35,000

Bengaluru

Silver (1kg): ₹2,35,000

Kolkata

Silver (1kg): ₹2,35,000

Kerala