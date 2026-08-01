Gold and Silver Prices Today, August 1, 2026: Check City-Wise Rates
Gold prices in India witnessed a slight decline on August 1, 2026, offering some relief to buyers. According to the latest market update, 24-carat gold has fallen by ₹380 per 10 grams, while 22-carat gold is down by ₹350 per 10 grams. Silver prices are largely stable at around ₹2,35,000 per kg in most cities.
According to the latest market rates, 24-carat gold is priced at around ₹1.44 lakh per 10 grams, while 22-carat gold is around ₹1.32 lakh per 10 grams in most major cities. Silver is trading at ₹2.35 lakh per kg across most cities.
If you are planning to buy gold jewellery or invest in precious metals, it is advisable to check the latest city-wise rates before making a purchase, as prices may vary slightly depending on local taxes and jewellers.
Gold Prices Today - August 1, 2026:
Hyderabad
- 24K Gold (10g): ₹1,44,220
- 22K Gold (10g): ₹1,32,200
Vijayawada
- 24K Gold (10g): ₹1,44,220
- 22K Gold (10g): ₹1,32,200
Visakhapatnam
- 24K Gold (10g): ₹1,44,220
- 22K Gold (10g): ₹1,32,200
Delhi
- 24K Gold (10g): ₹1,44,370
- 22K Gold (10g): ₹1,32,350
Mumbai
- 24K Gold (10g): ₹1,44,220
- 22K Gold (10g): ₹1,32,200
Chennai
- 24K Gold (10g): ₹1,44,220
- 22K Gold (10g): ₹1,32,200
Bengaluru
- 24K Gold (10g): ₹1,44,220
- 22K Gold (10g): ₹1,32,200
Kolkata
- 24K Gold (10g): ₹1,44,220
- 22K Gold (10g): ₹1,32,200
Kerala
- 24K Gold (10g): ₹1,44,220
- 22K Gold (10g): ₹1,32,200
Silver Prices Today - August 1, 2026:
Hyderabad
- Silver (1kg): ₹2,35,000
Vijayawada
- Silver (1kg): ₹2,35,000
Visakhapatnam
- Silver (1kg): ₹2,35,000
Delhi
- Silver (1kg): ₹2,35,000
Mumbai
- Silver (1kg): ₹2,35,000
Chennai
- Silver (1kg): ₹2,35,000
Bengaluru
- Silver (1kg): ₹2,35,000
Kolkata
- Silver (1kg): ₹2,35,000
Kerala
- Silver (1kg): ₹2,35,000