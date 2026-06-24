Gold and Silver Prices Fall Today, June 24: Check City-Wise Rates

Jun 24, 2026, 12:20 IST
- Sakshi Post

Gold prices in India witnessed another decline on June 24, 2026, bringing some relief to jewellery buyers. Following weakness in international bullion markets, domestic gold rates slipped across major cities. Meanwhile, silver prices also declined by nearly Rs. 10,000 per kilogram, with the metal trading at around Rs. 2.45 lakh per kg in most parts of the country.

Gold Prices Today - June 24, 2026:

Delhi

  • 24K Gold: Rs. 1,44,830 per 10 grams
  • 22K Gold: Rs. 1,32,760 per 10 grams

Mumbai

  • 24K Gold: Rs. 1,44,680 per 10 grams
  • 22K Gold: Rs. 1,32,610 per 10 grams

Hyderabad

  • 24K Gold: Rs. 1,44,680 per 10 grams
  • 22K Gold: Rs. 1,32,610 per 10 grams

Chennai

  • 24K Gold: Rs. 1,44,680 per 10 grams
  • 22K Gold: Rs. 1,32,610 per 10 grams

Bengaluru

  • 24K Gold: Rs. 1,44,680 per 10 grams
  • 22K Gold: Rs. 1,32,610 per 10 grams

Kolkata

  • 24K Gold: Rs. 1,44,680 per 10 grams
  • 22K Gold: Rs. 1,32,610 per 10 grams

Pune

  • 24K Gold: Rs. 1,44,680 per 10 grams
  • 22K Gold: Rs. 1,32,610 per 10 grams

Ahmedabad

  • 24K Gold: Rs. 1,44,730 per 10 grams
  • 22K Gold: Rs. 1,32,660 per 10 grams

Jaipur

  • 24K Gold: Rs. 1,44,830 per 10 grams
  • 22K Gold: Rs. 1,32,760 per 10 grams

Silver Prices Today - June 24, 2026:

Delhi

  • Silver: Rs. 2,45,000 per kg

Mumbai

  • Silver: Rs. 2,45,000 per kg

Hyderabad

  • Silver: Rs. 2,45,000 per kg

Chennai

  • Silver: Rs. 2,45,000 per kg

Bengaluru

  • Silver: Rs. 2,45,000 per kg

Kolkata

  • Silver: Rs. 2,45,000 per kg

Pune

  • Silver: Rs. 2,45,000 per kg

Ahmedabad

  • Silver: Rs. 2,45,000 per kg

Jaipur

  • Silver: Rs. 2,45,000 per kg

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