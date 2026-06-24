Gold and Silver Prices Fall Today, June 24: Check City-Wise Rates
Gold prices in India witnessed another decline on June 24, 2026, bringing some relief to jewellery buyers. Following weakness in international bullion markets, domestic gold rates slipped across major cities. Meanwhile, silver prices also declined by nearly Rs. 10,000 per kilogram, with the metal trading at around Rs. 2.45 lakh per kg in most parts of the country.
Gold Prices Today - June 24, 2026:
Delhi
- 24K Gold: Rs. 1,44,830 per 10 grams
- 22K Gold: Rs. 1,32,760 per 10 grams
Mumbai
- 24K Gold: Rs. 1,44,680 per 10 grams
- 22K Gold: Rs. 1,32,610 per 10 grams
Hyderabad
- 24K Gold: Rs. 1,44,680 per 10 grams
- 22K Gold: Rs. 1,32,610 per 10 grams
Chennai
- 24K Gold: Rs. 1,44,680 per 10 grams
- 22K Gold: Rs. 1,32,610 per 10 grams
Bengaluru
- 24K Gold: Rs. 1,44,680 per 10 grams
- 22K Gold: Rs. 1,32,610 per 10 grams
Kolkata
- 24K Gold: Rs. 1,44,680 per 10 grams
- 22K Gold: Rs. 1,32,610 per 10 grams
Pune
- 24K Gold: Rs. 1,44,680 per 10 grams
- 22K Gold: Rs. 1,32,610 per 10 grams
Ahmedabad
- 24K Gold: Rs. 1,44,730 per 10 grams
- 22K Gold: Rs. 1,32,660 per 10 grams
Jaipur
- 24K Gold: Rs. 1,44,830 per 10 grams
- 22K Gold: Rs. 1,32,760 per 10 grams
Silver Prices Today - June 24, 2026:
Delhi
- Silver: Rs. 2,45,000 per kg
Mumbai
- Silver: Rs. 2,45,000 per kg
Hyderabad
- Silver: Rs. 2,45,000 per kg
Chennai
- Silver: Rs. 2,45,000 per kg
Bengaluru
- Silver: Rs. 2,45,000 per kg
Kolkata
- Silver: Rs. 2,45,000 per kg
Pune
- Silver: Rs. 2,45,000 per kg
Ahmedabad
- Silver: Rs. 2,45,000 per kg
Jaipur
- Silver: Rs. 2,45,000 per kg