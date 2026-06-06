Gold and Silver Prices Fall Again Today, June 6: Check City-Wise Rates

Gold prices witnessed a sharp decline on June 6, 2026, as strong economic data from the United States reduced hopes of an interest rate cut by the US Federal Reserve. The precious metal lost all its gains made earlier this year as investors reacted to a stronger US dollar, rising bond yields, and ongoing geopolitical tensions.

According to global market reports, gold bullion fell nearly 3.6% to around $4,315 per ounce, while spot gold dropped 3.5% to about $4,320 per ounce. Silver prices also came under pressure, falling nearly 7.8% to around $68 per ounce. Platinum and palladium prices declined as well.

Market experts say that strong US jobs data has strengthened expectations that the Federal Reserve could keep interest rates high for a longer period. Higher interest rates generally reduce the appeal of gold because the metal does not provide any interest income. Concerns over tensions in the Middle East and uncertainty surrounding the Strait of Hormuz also continue to influence global markets.

Gold Prices Today, June 6, 2026:

Mumbai

24K Gold: ₹1,55,450 per 10 grams

22K Gold: ₹1,42,496 per 10 grams

18K Gold: ₹1,16,588 per 10 grams

Delhi

24K Gold: ₹1,55,180 per 10 grams

22K Gold: ₹1,42,248 per 10 grams

18K Gold: ₹1,16,385 per 10 grams

Bengaluru

24K Gold: ₹1,55,570 per 10 grams

22K Gold: ₹1,42,606 per 10 grams

18K Gold: ₹1,16,678 per 10 grams

Kolkata

24K Gold: ₹1,55,240 per 10 grams

22K Gold: ₹1,42,303 per 10 grams

18K Gold: ₹1,16,430 per 10 grams

Chennai

24K Gold: ₹1,55,900 per 10 grams

22K Gold: ₹1,42,908 per 10 grams

18K Gold: ₹1,16,925 per 10 grams

Hyderabad

24K Gold: ₹1,55,700 per 10 grams

22K Gold: ₹1,42,725 per 10 grams

18K Gold: ₹1,16,775 per 10 grams

Ahmedabad

24K Gold: ₹1,55,660 per 10 grams

22K Gold: ₹1,42,688 per 10 grams

18K Gold: ₹1,16,745 per 10 grams

Silver Prices Today, June 6, 2026:

Mumbai

Silver: ₹2,61,000 per kg

Delhi

Silver: ₹2,61,000 per kg

Bengaluru

Silver: ₹2,61,000 per kg

Kolkata

Silver: ₹2,61,000 per kg

Ahmedabad

Silver: ₹2,61,000 per kg

Hyderabad

Silver: ₹2,69,000 per kg

Chennai