Andhra Pradesh Bank Holidays 2026: Full List of Holidays
The Andhra Pradesh bank holiday list for 2026 has been released, giving customers a clear view of non-working days for banks across the state. According to the official list, banks in Andhra Pradesh will observe 46 holidays during the year.
This holiday list includes national holidays, state-specific festivals, religious observances, and the mandatory closure of banks on the second and fourth Saturdays every month. The holidays apply to public sector banks and most private banks operating in Andhra Pradesh.
Below is the month-wise list of bank holidays in Andhra Pradesh for 2026:
January Bank Holiday List
- January 10 – Second Saturday holiday
- January 14 – Pongal
- January 16 – Kanuma Panduga
- January 24 – Fourth Saturday holiday
- January 26 – Republic Day
February Bank Holiday List
- February 14 – Second Saturday holiday
- February 15 – Maha Shivaratri
- February 28 – Fourth Saturday holiday
March Bank Holiday List
- March 3 – Holi
- March 14 – Second Saturday holiday
- March 20 – Ugadi
- March 21 – Idul Fitr
- March 27 – Ram Navami
- March 28 – Fourth Saturday holiday
April Bank Holiday List
- April 3 – Good Friday
- April 5 – Babu Jagjivan Ram Jayanti
- April 11 – Second Saturday holiday
- April 14 – Dr B.R. Ambedkar Jayanti
- April 25 – Fourth Saturday holiday
May Bank Holiday List
- May 9 – Second Saturday holiday
- May 23 – Fourth Saturday holiday
- May 27 – Bakrid
June Bank Holiday List
- June 13 – Second Saturday holiday
- June 26 – Muharram
- June 27 – Fourth Saturday holiday
July Bank Holiday List
- July 11 – Second Saturday holiday
- July 25 – Fourth Saturday holiday
August Bank Holiday List
- August 8 – Second Saturday holiday
- August 15 – Independence Day
- August 22 – Fourth Saturday holiday
- August 25 – Eid-e-Milad
September Bank Holiday List
- September 4 – Janmashtami
- September 12 – Second Saturday holiday
- September 15 – Ganesh Chaturthi
- September 26 – Fourth Saturday holiday
October Bank Holiday List
- October 2 – Gandhi Jayanti
- October 10 – Second Saturday holiday
- October 19 – Maha Ashtami
- October 21 – Vijaya Dashami
- October 24 – Fourth Saturday holiday
November Bank Holiday List
- November 8 – Diwali
- November 14 – Second Saturday holiday
- November 28 – Fourth Saturday holiday
December Bank Holiday List
- December 12 – Second Saturday holiday
- December 25 – Christmas Day
- December 26 – Fourth Saturday holiday
Bank customers are advised to refer to this holiday list while planning branch visits, as banks will remain closed on the above dates. However, online and mobile banking services will continue to operate on most holidays.
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