Telangana Bank Holidays 2026: Full Month-Wise List
Residents of Telangana can plan their vacations, family events, and bank-related work in advance with the official holiday calendar for 2026. The year includes national holidays, regional festivals, religious observances, and regular bank holidays such as the second and fourth Saturdays of every month.
Here is a complete list of important holidays in Telangana for 2026.
January 2026
- January 1 – New Year's Day
- January 10 – Second Saturday Bank Holiday
- January 13 – Bhogi
- January 14 – Sankranti
- January 24 – Fourth Saturday Bank Holiday
- January 26 – Republic Day
February 2026
- February 14 – Second Saturday Bank Holiday
- February 15 – Maha Shivaratri
- February 28 – Fourth Saturday Bank Holiday
March 2026
- March 3 – Holi
- March 14 – Second Saturday Bank Holiday
- March 19 – Ugadi
- March 21 – Eid-ul-Fitr
- March 22 – Following Day of Ramzan
- March 26 – Sri Rama Navami
- March 28 – Fourth Saturday Bank Holiday
April 2026
- April 1 – Annual Accounts Closing
- April 3 – Good Friday
- April 5 – Babu Jagjivan Ram's Birthday
- April 11 – Second Saturday Bank Holiday
- April 14 – Dr. B.R. Ambedkar's Birthday
- April 25 – Fourth Saturday Bank Holiday
May 2026
- May 9 – Second Saturday Bank Holiday
- May 23 – Fourth Saturday Bank Holiday
- May 27 – Bakrid
June 2026
- June 2 – Telangana State Formation Day
- June 13 – Second Saturday Bank Holiday
- June 26 – Muharram
- June 27 – Fourth Saturday Bank Holiday
July 2026
- July 11 – Second Saturday Bank Holiday
- July 25 – Fourth Saturday Bank Holiday
August 2026
- August 8 – Second Saturday Bank Holiday
- August 10 – Bonalu
- August 15 – Independence Day
- August 22 – Fourth Saturday Bank Holiday
- August 26 – Mila-un-Nabi
September 2026
- September 4 – Sri Krishna Ashtami
- September 12 – Second Saturday Bank Holiday
- September 14 – Vinayaka Chavithi
- September 26 – Fourth Saturday Bank Holiday
October 2026
- October 2 – Mahatma Gandhi Jayanti
- October 10 – Second Saturday Bank Holiday
- October 11 – Bathukamma Starting Day
- October 19 – Durgashtami
- October 20 – Vijaya Dashami
- October 22 – Following Day of Vijaya Dashami
- October 24 – Fourth Saturday Bank Holiday
November 2026
- November 8 – Deepavali
- November 14 – Second Saturday Bank Holiday
- November 24 – Guru Nanak Jayanti
- November 24 – Kartika Purnima
- November 28 – Fourth Saturday Bank Holiday
December 2026
- December 12 – Second Saturday Bank Holiday
- December 25 – Christmas
- December 26 – Boxing Day
- December 26 – Fourth Saturday Bank Holiday
Plan Your Holidays in Advance
The Telangana holiday calendar for 2026 features a mix of public holidays, state festivals, religious celebrations, and scheduled bank closures. Employees, students, and business owners can use this list to organize travel plans, family gatherings, and banking activities throughout the year.