Gold and Silver Prices Today, October 9, 2026: Check City-Wise Rates
Gold and silver prices in India are being closely watched on Friday, October 9, 2026. According to the latest market rates, 24-carat gold is priced at around ₹1.50 lakh per 10 grams, 22-carat gold is around ₹1.38 lakh per 10 grams, while 18-carat gold is priced at around ₹1.13 lakh per 10 grams in most major cities. Silver is trading at ₹2.35 lakh per kg across most cities.
Gold Prices Today, October 9, 2026:
Hyderabad
- 24-carat gold: ₹1,50,710
- 22-carat gold: ₹1,38,150
- 18-carat gold: ₹1,13,030
Chennai
- 24-carat gold: ₹1,50,710
- 22-carat gold: ₹1,38,150
- 18-carat gold: ₹1,13,500
Mumbai
- 24-carat gold: ₹1,50,710
- 22-carat gold: ₹1,38,150
- 18-carat gold: ₹1,13,030
Delhi
- 24-carat gold: ₹1,50,860
- 22-carat gold: ₹1,38,300
- 18-carat gold: ₹1,13,180
Bengaluru
- 24-carat gold: ₹1,50,710
- 22-carat gold: ₹1,38,150
- 18-carat gold: ₹1,13,030
Kolkata
- 24-carat gold: ₹1,50,710
- 22-carat gold: ₹1,38,150
- 18-carat gold: ₹1,13,030
Pune
- 24-carat gold: ₹1,50,710
- 22-carat gold: ₹1,38,150
- 18-carat gold: ₹1,13,030
Ahmedabad
- 24-carat gold: ₹1,50,760
- 22-carat gold: ₹1,38,200
- 18-carat gold: ₹1,13,080
Silver Prices Today, October 9, 2026:
Hyderabad
- Silver: ₹2,45,000 per kg
Chennai
- Silver: ₹2,45,000 per kg
Mumbai
- Silver: ₹2,35,000 per kg
Delhi
- Silver: ₹2,34,900 per kg
Bengaluru
- Silver: ₹2,34,900 per kg
Kolkata
- Silver: ₹2,34,900 per kg
Pune
- Silver: ₹2,35,000 per kg
Ahmedabad
- Silver: ₹2,34,900 per kg