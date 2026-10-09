Gold and Silver Prices Today, October 9, 2026: Check City-Wise Rates

Oct 09, 2026, 11:52 IST
- Sakshi Post

Gold and silver prices in India are being closely watched on Friday, October 9, 2026. According to the latest market rates, 24-carat gold is priced at around ₹1.50 lakh per 10 grams, 22-carat gold is around ₹1.38 lakh per 10 grams, while 18-carat gold is priced at around ₹1.13 lakh per 10 grams in most major cities. Silver is trading at ₹2.35 lakh per kg across most cities.

Gold Prices Today, October 9, 2026:

Hyderabad

  • 24-carat gold: ₹1,50,710
  • 22-carat gold: ₹1,38,150
  • 18-carat gold: ₹1,13,030

Chennai

  • 24-carat gold: ₹1,50,710
  • 22-carat gold: ₹1,38,150
  • 18-carat gold: ₹1,13,500

Mumbai

  • 24-carat gold: ₹1,50,710
  • 22-carat gold: ₹1,38,150
  • 18-carat gold: ₹1,13,030

Delhi

  • 24-carat gold: ₹1,50,860
  • 22-carat gold: ₹1,38,300
  • 18-carat gold: ₹1,13,180

Bengaluru

  • 24-carat gold: ₹1,50,710
  • 22-carat gold: ₹1,38,150
  • 18-carat gold: ₹1,13,030

Kolkata

  • 24-carat gold: ₹1,50,710
  • 22-carat gold: ₹1,38,150
  • 18-carat gold: ₹1,13,030

Pune

  • 24-carat gold: ₹1,50,710
  • 22-carat gold: ₹1,38,150
  • 18-carat gold: ₹1,13,030

Ahmedabad

  • 24-carat gold: ₹1,50,760
  • 22-carat gold: ₹1,38,200
  • 18-carat gold: ₹1,13,080

Silver Prices Today, October 9, 2026:

Hyderabad

  • Silver: ₹2,45,000 per kg

Chennai

  • Silver: ₹2,45,000 per kg

Mumbai

  • Silver: ₹2,35,000 per kg

Delhi

  • Silver: ₹2,34,900 per kg

Bengaluru

  • Silver: ₹2,34,900 per kg

Kolkata

  • Silver: ₹2,34,900 per kg

Pune

  • Silver: ₹2,35,000 per kg

Ahmedabad

  • Silver: ₹2,34,900 per kg

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