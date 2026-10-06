Gold and Silver Prices Today, October 6, 2026: Check City-Wise Rates

Gold prices edged lower across several major Indian cities on Tuesday, October 6, 2026. According to the latest market rates, 24-carat gold is priced at around ₹1.49 lakh per 10 grams, 22-carat gold is around ₹1.36 lakh per 10 grams, while 18-carat gold is priced at around ₹1.11 lakh per 10 grams in most major cities. Silver is trading at ₹2.35 lakh per kg across most cities.

Gold Prices Today – October 6, 2026

Hyderabad

24K Gold: ₹1,49,020 per 10 grams

22K Gold: ₹1,36,600 per 10 grams

Chennai

24K Gold: ₹1,49,170 per 10 grams

22K Gold: ₹1,36,740 per 10 grams

Bengaluru

24K Gold: ₹1,49,170 per 10 grams

22K Gold: ₹1,36,740 per 10 grams

Mumbai

24K Gold: ₹1,49,170 per 10 grams

22K Gold: ₹1,36,740 per 10 grams

Delhi

24K Gold: ₹1,49,320 per 10 grams

22K Gold: ₹1,36,890 per 10 grams

Kolkata

24K Gold: ₹1,49,170 per 10 grams

22K Gold: ₹1,36,740 per 10 grams

Silver Prices Today – October 6, 2026

Hyderabad

Silver: ₹2,45,000 per kg

Chennai

Silver: ₹2,45,000 per kg

Bengaluru

Silver: ₹2,35,000 per kg

Mumbai

Silver: ₹2,34,900 per kg

Delhi

Silver: ₹2,34,900 per kg

Kolkata