Gold and Silver Prices Today, October 5, 2026: Check City-Wise Rates

Oct 05, 2026, 11:51 IST
- Sakshi Post

Gold prices remained largely stable across major Indian cities on Monday, October 5, 2026. According to the latest market rates, 24-carat gold is priced at around ₹1.49 lakh per 10 grams, 22-carat gold is around ₹1.36 lakh per 10 grams, while 18-carat gold is priced at around ₹1.11 lakh per 10 grams in most major cities. Silver is trading at ₹2.35 lakh per kg across most cities.

Gold Prices Today, October 5, 2026:

Hyderabad

  • 24K Gold: ₹1,49,170 per 10 grams
  • 22K Gold: ₹1,36,740 per 10 grams
  • 18K Gold: ₹1,11,880 per 10 grams

Chennai

  • 24K Gold: ₹1,49,170 per 10 grams
  • 22K Gold: ₹1,36,740 per 10 grams
  • 18K Gold: ₹1,12,340 per 10 grams

Bengaluru

  • 24K Gold: ₹1,49,180 per 10 grams
  • 22K Gold: ₹1,36,750 per 10 grams
  • 18K Gold: ₹1,11,890 per 10 grams

Mumbai

  • 24K Gold: ₹1,49,170 per 10 grams
  • 22K Gold: ₹1,36,740 per 10 grams
  • 18K Gold: ₹1,11,880 per 10 grams

Delhi

  • 24K Gold: ₹1,49,320 per 10 grams
  • 22K Gold: ₹1,36,890 per 10 grams
  • 18K Gold: ₹1,12,030 per 10 grams

Kolkata

  • 24K Gold: ₹1,49,170 per 10 grams
  • 22K Gold: ₹1,36,740 per 10 grams
  • 18K Gold: ₹1,11,880 per 10 grams

Silver Prices Today, October 5, 2026:

Hyderabad

  • Silver: ₹2,45,000 per kg

Chennai

  • Silver: ₹2,45,000 per kg

Bengaluru

  • Silver: ₹2,35,000 per kg

Mumbai

  • Silver: ₹2,35,000 per kg

Delhi

  • Silver: ₹2,35,000 per kg

Kolkata

  • Silver: ₹2,35,000 per kg

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