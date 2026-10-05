Gold and Silver Prices Today, October 5, 2026: Check City-Wise Rates
Gold prices remained largely stable across major Indian cities on Monday, October 5, 2026. According to the latest market rates, 24-carat gold is priced at around ₹1.49 lakh per 10 grams, 22-carat gold is around ₹1.36 lakh per 10 grams, while 18-carat gold is priced at around ₹1.11 lakh per 10 grams in most major cities. Silver is trading at ₹2.35 lakh per kg across most cities.
Gold Prices Today, October 5, 2026:
Hyderabad
- 24K Gold: ₹1,49,170 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,36,740 per 10 grams
- 18K Gold: ₹1,11,880 per 10 grams
Chennai
- 24K Gold: ₹1,49,170 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,36,740 per 10 grams
- 18K Gold: ₹1,12,340 per 10 grams
Bengaluru
- 24K Gold: ₹1,49,180 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,36,750 per 10 grams
- 18K Gold: ₹1,11,890 per 10 grams
Mumbai
- 24K Gold: ₹1,49,170 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,36,740 per 10 grams
- 18K Gold: ₹1,11,880 per 10 grams
Delhi
- 24K Gold: ₹1,49,320 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,36,890 per 10 grams
- 18K Gold: ₹1,12,030 per 10 grams
Kolkata
- 24K Gold: ₹1,49,170 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,36,740 per 10 grams
- 18K Gold: ₹1,11,880 per 10 grams
Silver Prices Today, October 5, 2026:
Hyderabad
- Silver: ₹2,45,000 per kg
Chennai
- Silver: ₹2,45,000 per kg
Bengaluru
- Silver: ₹2,35,000 per kg
Mumbai
- Silver: ₹2,35,000 per kg
Delhi
- Silver: ₹2,35,000 per kg
Kolkata
- Silver: ₹2,35,000 per kg