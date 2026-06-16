Gold and Silver Prices Today, June 16: Check City-Wise Rates

Gold and silver prices in India remained at elevated levels on June 16, 2026, despite some fluctuations in the global market. Precious metal prices continue to be influenced by international economic developments, currency movements, and investor sentiment. While gold remained strong near its record highs, silver also traded at high levels across major Indian cities.

Gold Prices Today - June 16, 2026:

Hyderabad

24K Gold (10 grams): ₹1,51,500

22K Gold (10 grams): ₹1,38,900

Vijayawada

24K Gold (10 grams): ₹1,51,500

22K Gold (10 grams): ₹1,38,900

Visakhapatnam

24K Gold (10 grams): ₹1,51,500

22K Gold (10 grams): ₹1,38,900

Chennai

24K Gold (10 grams): ₹1,51,700

22K Gold (10 grams): ₹1,39,100

Bengaluru

24K Gold (10 grams): ₹1,51,400

22K Gold (10 grams): ₹1,38,800

Mumbai

24K Gold (10 grams): ₹1,50,900

22K Gold (10 grams): ₹1,38,300

Delhi

24K Gold (10 grams): ₹1,52,000

22K Gold (10 grams): ₹1,39,400

Kolkata

24K Gold (10 grams): ₹1,51,000

22K Gold (10 grams): ₹1,38,400

Silver Prices Today - June 16, 2026:

Hyderabad

Silver (1 kg): ₹2,65,000

Vijayawada

Silver (1 kg): ₹2,65,000

Visakhapatnam

Silver (1 kg): ₹2,65,000

Chennai

Silver (1 kg): ₹2,65,000

Bengaluru

Silver (1 kg): ₹2,65,000

Mumbai

Silver (1 kg): ₹2,65,000

Kolkata

Silver (1 kg): ₹2,65,000

Delhi