Gold and Silver Prices Today, June 16: Check City-Wise Rates
Gold and silver prices in India remained at elevated levels on June 16, 2026, despite some fluctuations in the global market. Precious metal prices continue to be influenced by international economic developments, currency movements, and investor sentiment. While gold remained strong near its record highs, silver also traded at high levels across major Indian cities.
Gold Prices Today - June 16, 2026:
Hyderabad
- 24K Gold (10 grams): ₹1,51,500
- 22K Gold (10 grams): ₹1,38,900
Vijayawada
- 24K Gold (10 grams): ₹1,51,500
- 22K Gold (10 grams): ₹1,38,900
Visakhapatnam
- 24K Gold (10 grams): ₹1,51,500
- 22K Gold (10 grams): ₹1,38,900
Chennai
- 24K Gold (10 grams): ₹1,51,700
- 22K Gold (10 grams): ₹1,39,100
Bengaluru
- 24K Gold (10 grams): ₹1,51,400
- 22K Gold (10 grams): ₹1,38,800
Mumbai
- 24K Gold (10 grams): ₹1,50,900
- 22K Gold (10 grams): ₹1,38,300
Delhi
- 24K Gold (10 grams): ₹1,52,000
- 22K Gold (10 grams): ₹1,39,400
Kolkata
- 24K Gold (10 grams): ₹1,51,000
- 22K Gold (10 grams): ₹1,38,400
Silver Prices Today - June 16, 2026:
Hyderabad
- Silver (1 kg): ₹2,65,000
Vijayawada
- Silver (1 kg): ₹2,65,000
Visakhapatnam
- Silver (1 kg): ₹2,65,000
Chennai
- Silver (1 kg): ₹2,65,000
Bengaluru
- Silver (1 kg): ₹2,65,000
Mumbai
- Silver (1 kg): ₹2,65,000
Kolkata
- Silver (1 kg): ₹2,65,000
Delhi
- Silver (1 kg): ₹2,70,000