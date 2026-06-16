Gold and Silver Prices Today, June 16: Check City-Wise Rates

Jun 16, 2026, 11:51 IST
- Sakshi Post

Gold and silver prices in India remained at elevated levels on June 16, 2026, despite some fluctuations in the global market. Precious metal prices continue to be influenced by international economic developments, currency movements, and investor sentiment. While gold remained strong near its record highs, silver also traded at high levels across major Indian cities.

Gold Prices Today - June 16, 2026:

Hyderabad

  • 24K Gold (10 grams): ₹1,51,500
  • 22K Gold (10 grams): ₹1,38,900

Vijayawada

  • 24K Gold (10 grams): ₹1,51,500
  • 22K Gold (10 grams): ₹1,38,900

Visakhapatnam

  • 24K Gold (10 grams): ₹1,51,500
  • 22K Gold (10 grams): ₹1,38,900

Chennai

  • 24K Gold (10 grams): ₹1,51,700
  • 22K Gold (10 grams): ₹1,39,100

Bengaluru

  • 24K Gold (10 grams): ₹1,51,400
  • 22K Gold (10 grams): ₹1,38,800

Mumbai

  • 24K Gold (10 grams): ₹1,50,900
  • 22K Gold (10 grams): ₹1,38,300

Delhi

  • 24K Gold (10 grams): ₹1,52,000
  • 22K Gold (10 grams): ₹1,39,400

Kolkata

  • 24K Gold (10 grams): ₹1,51,000
  • 22K Gold (10 grams): ₹1,38,400

Silver Prices Today - June 16, 2026:

Hyderabad

  • Silver (1 kg): ₹2,65,000

Vijayawada

  • Silver (1 kg): ₹2,65,000

Visakhapatnam

  • Silver (1 kg): ₹2,65,000

Chennai

  • Silver (1 kg): ₹2,65,000

Bengaluru

  • Silver (1 kg): ₹2,65,000

Mumbai

  • Silver (1 kg): ₹2,65,000

Kolkata

  • Silver (1 kg): ₹2,65,000

Delhi

  • Silver (1 kg): ₹2,70,000

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