Gold and Silver Prices Rise Today, June 15: Check City-Wise Rates

Jun 15, 2026, 10:57 IST
- Sakshi Post

Gold and silver prices in India witnessed a rise on June 15, 2026, following positive global market developments. Precious metals gained strength after reports of a preliminary peace agreement between the United States and Iran, which boosted investor sentiment and increased demand for gold and silver. Gold prices rose sharply, while silver recorded an even stronger jump in domestic markets.

Retail gold rates for 24-carat and 22-carat gold remained high across major cities. Silver prices also stayed firm, making precious metals one of the most closely watched investment options for consumers and investors.

Gold Prices Today, June 15, 2026:

Mumbai

  • 24K Gold: ₹1,51,530 per 10 grams
  • 22K Gold: ₹1,38,900 per 10 grams

Delhi

  • 24K Gold: ₹1,51,380 per 10 grams
  • 22K Gold: ₹1,38,760 per 10 grams

Bengaluru

  • 24K Gold: ₹1,51,530 per 10 grams
  • 22K Gold: ₹1,38,900 per 10 grams

Kolkata

  • 24K Gold: ₹1,51,530 per 10 grams
  • 22K Gold: ₹1,38,900 per 10 grams

Hyderabad

  • 24K Gold: ₹1,51,530 per 10 grams
  • 22K Gold: ₹1,38,900 per 10 grams

Chennai

  • 24K Gold: ₹1,53,180 per 10 grams
  • 22K Gold: ₹1,40,450 per 10 grams

Silver Prices Today – June 15, 2026

Mumbai

  • Silver: ₹2,60,000 per kg

New Delhi

  • Silver: ₹2,60,000 per kg

Bengaluru

  • Silver: ₹2,60,000 per kg

Kolkata

  • Silver: ₹2,60,000 per kg

Hyderabad

  • Silver: ₹2,70,000 per kg

Chennai

  • Silver: ₹2,70,000 per kg

Kerala

  • Silver: ₹2,70,000 per kg

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