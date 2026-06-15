Gold and Silver Prices Rise Today, June 15: Check City-Wise Rates
Gold and silver prices in India witnessed a rise on June 15, 2026, following positive global market developments. Precious metals gained strength after reports of a preliminary peace agreement between the United States and Iran, which boosted investor sentiment and increased demand for gold and silver. Gold prices rose sharply, while silver recorded an even stronger jump in domestic markets.
Retail gold rates for 24-carat and 22-carat gold remained high across major cities. Silver prices also stayed firm, making precious metals one of the most closely watched investment options for consumers and investors.
Gold Prices Today, June 15, 2026:
Mumbai
- 24K Gold: ₹1,51,530 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,38,900 per 10 grams
Delhi
- 24K Gold: ₹1,51,380 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,38,760 per 10 grams
Bengaluru
- 24K Gold: ₹1,51,530 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,38,900 per 10 grams
Kolkata
- 24K Gold: ₹1,51,530 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,38,900 per 10 grams
Hyderabad
- 24K Gold: ₹1,51,530 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,38,900 per 10 grams
Chennai
- 24K Gold: ₹1,53,180 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,40,450 per 10 grams
Silver Prices Today – June 15, 2026
Mumbai
- Silver: ₹2,60,000 per kg
New Delhi
- Silver: ₹2,60,000 per kg
Bengaluru
- Silver: ₹2,60,000 per kg
Kolkata
- Silver: ₹2,60,000 per kg
Hyderabad
- Silver: ₹2,70,000 per kg
Chennai
- Silver: ₹2,70,000 per kg
Kerala
- Silver: ₹2,70,000 per kg