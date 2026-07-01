Gold and Silver Prices Fall Today, July 1: Check City-Wise Rates
Gold and silver prices in India remained under pressure on July 1, 2026, following weakness in the global bullion market. Gold prices witnessed a decline in several major cities, while silver prices also remained volatile. Buyers planning to purchase gold jewellery or invest in precious metals should check the latest rates before making a purchase.
Gold Prices Today - July 1, 2026:
Chennai
- 24 Carat: ₹1,41,690
- 22 Carat: ₹1,29,882
- 18 Carat: ₹1,06,267
Hyderabad
- 24 Carat: ₹1,41,500
- 22 Carat: ₹1,29,708
- 18 Carat: ₹1,06,125
Delhi
- 24 Carat: ₹1,41,030
- 22 Carat: ₹1,29,277.50
- 18 Carat: ₹1,05,772.50
Mumbai
- 24 Carat: ₹1,41,270
- 22 Carat: ₹1,29,497
- 18 Carat: ₹1,05,952
Kolkata
- 24 Carat: ₹1,41,090
- 22 Carat: ₹1,29,332
- 18 Carat: ₹1,05,817.50
Bengaluru
- 24 Carat: ₹1,41,390
- 22 Carat: ₹1,29,607
- 18 Carat: ₹1,06,042
Silver Prices Today - July 1, 2026:
- Chennai – ₹2,45,000
- Hyderabad – ₹2,45,000
- Kerala – ₹2,45,000
- Mumbai – ₹2,35,000
- Delhi – ₹2,35,000
- Kolkata – ₹2,35,000
- Bengaluru – ₹2,35,000