Gold and Silver Prices Fall Today, July 1: Check City-Wise Rates

Jul 01, 2026, 11:52 IST
- Sakshi Post

Gold and silver prices in India remained under pressure on July 1, 2026, following weakness in the global bullion market. Gold prices witnessed a decline in several major cities, while silver prices also remained volatile. Buyers planning to purchase gold jewellery or invest in precious metals should check the latest rates before making a purchase.

Gold Prices Today - July 1, 2026:

Chennai

  • 24 Carat: ₹1,41,690
  • 22 Carat: ₹1,29,882
  • 18 Carat: ₹1,06,267

Hyderabad

  • 24 Carat: ₹1,41,500
  • 22 Carat: ₹1,29,708
  • 18 Carat: ₹1,06,125

Delhi

  • 24 Carat: ₹1,41,030
  • 22 Carat: ₹1,29,277.50
  • 18 Carat: ₹1,05,772.50

Mumbai

  • 24 Carat: ₹1,41,270
  • 22 Carat: ₹1,29,497
  • 18 Carat: ₹1,05,952

Kolkata

  • 24 Carat: ₹1,41,090
  • 22 Carat: ₹1,29,332
  • 18 Carat: ₹1,05,817.50

Bengaluru

  • 24 Carat: ₹1,41,390
  • 22 Carat: ₹1,29,607
  • 18 Carat: ₹1,06,042

Silver Prices Today - July 1, 2026:

  • Chennai – ₹2,45,000
  • Hyderabad – ₹2,45,000
  • Kerala – ₹2,45,000
  • Mumbai – ₹2,35,000
  • Delhi – ₹2,35,000
  • Kolkata – ₹2,35,000
  • Bengaluru – ₹2,35,000

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