Bank Holidays 2026 in Telangana: Complete List for Hyderabad and Across the State
Bank holidays in Telangana for 2026 include a mix of nationally significant days, major Telugu festivals such as Ugadi and Bathukamma, and the regular second and fourth Saturdays when banks remain closed across Hyderabad and the state. These holidays apply to public sector banks and most private banks operating in Telangana.
Saving this list in advance can help you plan salary withdrawals, loan repayments, cheque clearances, and bank visits without last-minute hassles.
Below is the complete list of Telangana bank holidays for 2026, along with dates and weekdays for easy reference.
List of Bank Holidays in Telangana 2026
- 01 January 2026, Thursday – New Year’s Day
- 10 January 2026, Saturday – Second Saturday
- 14 January 2026, Wednesday – Makara Sankranti / Pongal
- 24 January 2026, Saturday – Fourth Saturday
- 26 January 2026, Monday – Republic Day
- 14 February 2026, Saturday – Second Saturday
- 15 February 2026, Sunday – Maha Shivaratri
- 28 February 2026, Saturday – Fourth Saturday
- 04 March 2026, Wednesday – Holi
- 14 March 2026, Saturday – Second Saturday
- 20 March 2026, Friday – Ugadi / Telugu New Year
- 21 March 2026, Saturday – Id-ul-Fitr (Tentative)
- 28 March 2026, Saturday – Fourth Saturday
- 31 March 2026, Tuesday – Mahavir Jayanti
- 03 April 2026, Friday – Good Friday
- 11 April 2026, Saturday – Second Saturday
- 14 April 2026, Tuesday – Dr B R Ambedkar Jayanti
- 25 April 2026, Saturday – Fourth Saturday
- 01 May 2026, Friday – May Day / Labour Day
- 09 May 2026, Saturday – Second Saturday
- 23 May 2026, Saturday – Fourth Saturday
- 27 May 2026, Wednesday – Bakrid / Eid al-Adha (Tentative)
- 13 June 2026, Saturday – Second Saturday
- 26 June 2026, Friday – Muharram (Tentative)
- 27 June 2026, Saturday – Fourth Saturday
- 11 July 2026, Saturday – Second Saturday
- 25 July 2026, Saturday – Fourth Saturday
- 08 August 2026, Saturday – Second Saturday
- 15 August 2026, Saturday – Independence Day
- 22 August 2026, Saturday – Fourth Saturday
- 25 August 2026, Tuesday – Eid-e-Milad (Tentative)
- 04 September 2026, Friday – Krishna Janmashtami
- 12 September 2026, Saturday – Second Saturday
- 15 September 2026, Tuesday – Ganesh Chaturthi
- 26 September 2026, Saturday – Fourth Saturday
- 02 October 2026, Friday – Mahatma Gandhi Jayanti
- 10 October 2026, Saturday – Second Saturday
- 11 October 2026, Sunday – Bathukamma (First Day)
- 20 October 2026, Tuesday – Vijaya Dashami / Dussehra
- 24 October 2026, Saturday – Fourth Saturday
- 08 November 2026, Sunday – Diwali / Naraka Chaturdashi
- 14 November 2026, Saturday – Second Saturday
- 28 November 2026, Saturday – Fourth Saturday
- 12 December 2026, Saturday – Second Saturday
- 25 December 2026, Friday – Christmas Day
- 26 December 2026, Saturday – Fourth Saturday
The 2026 Telangana bank holiday calendar offers well-timed breaks to enjoy Bathukamma flower celebrations, savour Ugadi mango pachadi, and watch Diwali fireworks light up Hyderabad’s skyline. These holidays are ideal for family gatherings, temple visits, festive travel, and much-needed rest while keeping your banking plans smooth and stress-free.