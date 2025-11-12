Odisha Govt Holiday Calendar 2026: 29 Public Holidays and 9 Optional Holidays Announced
The Odisha government has announced its holiday calendar for 2026, featuring 29 public holidays and 9 optional holidays. This comprehensive list covers major festivals, national observances, and regional celebrations, providing employees with a clear schedule of official days off well in advance.
General Holidays
- Makar Sankranti: January 14 (Wednesday)
- Subash Chandra Bose Jayanti / Vir Surendrasai Jayanti / Basanta Panchami: January 23 (Friday)
- Republic Day: January 26 (Monday)
- Dola Purnima: March 3 (Tuesday)
- Holi: March 4 (Wednesday)
- Id-ul-Fitre: March 21 (Saturday, 3rd Saturday)
- Shree Rama Navami: March 27 (Friday)
- Utkal Divas: April 1 (Wednesday)
- Good Friday: April 3 (Friday)
- Dr. B.R. Ambedkar Jayanti / Maha Visuva Sankranti: April 14 (Tuesday)
- Buddha Purnima / Pandit Raghunath Murmu’s Birthday: May 1 (Friday)
- Sabitri Amabasya: May 16 (Saturday, 3rd Saturday)
- Id-ul-Zuha: May 27 (Wednesday)
- Raja Sankranti: June 15 (Monday)
- Muharram: June 26 (Friday)
- Rath Yatra: July 16 (Thursday)
- Independence Day: August 15 (Saturday, 3rd Saturday)
- Birthday of Prophet Muhammad: August 26 (Wednesday)
- Jhulana Purnima: August 27 (Thursday)
- Janmastami: September 4 (Friday)
- Ganesh Puja: September 14 (Monday)
- Nuakhai: September 15 (Tuesday)
- Day following Nuakhai: September 16 (Wednesday)
- Gandhi Jayanti: October 2 (Friday)
- Mahasaptami: October 17 (Saturday, 3rd Saturday)
- Mahanavami: October 19 (Monday)
- Vijaya Dasami: October 20 (Tuesday)
- Rahas Purnima: November 24 (Tuesday)
- Christmas Day: December 25 (Friday)
Optional Holidays
- Guru Gobind Singh’s Birthday: January 6 (Tuesday)
- Sab-e-Quadar: March 17 (Tuesday)
- Easter Saturday: April 4 (Saturday, 1st Saturday)
- Birthday of Raja Ram Mohan Roy: May 22 (Friday)
- Bahuda Yatra: July 24 (Friday)
- Foundation Day of Brahmo Samaj: August 20 (Thursday)
- Anla Navami: November 18 (Wednesday)
- Prathamastami: December 1 (Tuesday)
- Christmas Eve: December 24 (Thursday)
Festivals Falling on Weekends (No Separate Holiday)
- Maha Shivratri: February 15 (Sunday)
- Pahili Raja: June 14 (Sunday)
- Mahalaya: October 10 (Saturday, 2nd Saturday)
- Mahastami: October 18 (Sunday)
- Kumar Purnima: October 25 (Sunday)
- Diwali: November 8 (Sunday)
The holiday list aims to provide employees with a clear schedule of official days off, allowing them to plan their year accordingly. The Odisha government has categorized holidays into General Holidays, Optional Holidays, and Festivals falling on weekends, ensuring that employees are aware of their days off well in advance.
Also read: CAT 2025 Admit Card To be Released Today at iimcat.ac.in – Download Now