Jharkhand Bank Holidays 2026: Full List of Public, Festival and Weekend Closures
Jan 07, 2026, 13:09 IST
Banks in Jharkhand will remain closed on several days in 2026 due to national holidays, regional tribal festivals, and the mandatory second-and-fourth Saturday shutdowns. These holidays apply to public sector banks and most private banks across the state.
Below is the complete list of Jharkhand bank holidays in 2026.
Jharkhand Bank Holidays 2026 (Total: 45 Days)
- Jan 10 – Second Saturday
- Jan 24 – Fourth Saturday
- Jan 26 – Republic Day
- Feb 14 – Second Saturday
- Feb 15 – Maha Shivaratri
- Feb 28 – Fourth Saturday
- Mar 3 – Holi
- Mar 14 – Second Saturday
- Mar 21 – Sarhul
- Mar 28 – Fourth Saturday
- Mar 31 – Mahavir Jayanti
- Apr 3 – Good Friday
- Apr 11 – Second Saturday
- Apr 14 – Dr. B.R. Ambedkar Jayanti
- Apr 25 – Fourth Saturday
- May 1 – Buddha Purnima
- May 9 – Second Saturday
- May 23 – Fourth Saturday
- May 27 – Bakrid / Eid-ul-Adha
- Jun 13 – Second Saturday
- Jun 26 – Muharram
- Jun 27 – Fourth Saturday
- Jul 11 – Second Saturday
- Jul 25 – Fourth Saturday
- Aug 8 – Second Saturday
- Aug 15 – Independence Day
- Aug 22 – Fourth Saturday
- Aug 25 – Eid-e-Milad
- Sep 4 – Janmashtami
- Sep 12 – Second Saturday
- Sep 26 – Fourth Saturday
- Oct 2 – Gandhi Jayanti
- Oct 10 – Second Saturday
- Oct 19 – Maha Ashtami
- Oct 20 – Maha Navami
- Oct 21 – Vijaya Dashami
- Oct 24 – Fourth Saturday
- Nov 8 – Diwali
- Nov 14 – Second Saturday
- Nov 15 – Chhath Puja
- Nov 24 – Guru Nanak Jayanti
- Nov 28 – Fourth Saturday
- Dec 12 – Second Saturday
- Dec 25 – Christmas
- Dec 26 – Fourth Saturday
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