Gold, Silver Prices Today, May 21, 2026: Check City-Wise Rates

May 21, 2026, 12:19 IST
- Sakshi Post

Gold and silver prices in India continued to remain high on May 21, 2026, even after slight fluctuations in the international market. Experts say global economic uncertainty, US dollar movement, and demand for safe-haven investments are influencing bullion prices.

According to market reports, gold prices stayed near record highs in major Indian cities, while silver prices also remained strong despite small corrections. Jewellery buyers and investors are closely tracking the market before making fresh purchases.

Gold Prices Today – May 21, 2026

Delhi

  • 24K Gold – ₹1,61,900 per 10 grams
  • 22K Gold – ₹1,48,400 per 10 grams

Mumbai

  • 24K Gold – ₹1,61,750 per 10 grams
  • 22K Gold – ₹1,48,250 per 10 grams

Chennai

  • 24K Gold – ₹1,62,300 per 10 grams
  • 22K Gold – ₹1,48,700 per 10 grams

Hyderabad

  • 24K Gold – ₹1,61,850 per 10 grams
  • 22K Gold – ₹1,48,350 per 10 grams

Bengaluru

  • 24K Gold – ₹1,61,800 per 10 grams
  • 22K Gold – ₹1,48,300 per 10 grams

Kolkata

  • 24K Gold – ₹1,61,900 per 10 grams
  • 22K Gold – ₹1,48,400 per 10 grams

Silver Prices Today – May 21, 2026

Delhi

  • Silver Price – ₹2,84,000 per kg

Mumbai

  • Silver Price – ₹2,83,500 per kg

Chennai

  • Silver Price – ₹2,93,000 per kg

Hyderabad

  • Silver Price – ₹2,92,000 per kg

Bengaluru

  • Silver Price – ₹2,85,000 per kg

Kolkata

  • Silver Price – ₹2,84,000 per kg

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