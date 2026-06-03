Gold, Silver Prices Today, June 3: Check City-Wise Rates

Gold prices remained firm across major Indian cities on June 3, 2026, supported by global uncertainty and continued investor interest in safe-haven assets. Silver prices also stayed at elevated levels amid strong demand and supply concerns in international markets. Analysts say gold and silver are currently trading within a narrow range as investors closely watch developments in the Middle East and global economic trends.

For buyers and investors, gold continues to be a preferred option for long-term wealth preservation, while silver remains attractive due to its industrial demand and investment appeal. Market experts advise keeping an eye on global developments, currency movements, and domestic demand trends before making major investment decisions.

Gold Rates Today, June 3, 2026:

Delhi

22K Gold (10 gm): ₹1,45,800

24K Gold (10 gm): ₹1,59,000

Mumbai

22K Gold (10 gm): ₹1,45,650

24K Gold (10 gm): ₹1,58,850

Hyderabad

22K Gold (10 gm): ₹1,45,650

24K Gold (10 gm): ₹1,58,850

Chennai

22K Gold (10 gm): ₹1,45,650

24K Gold (10 gm): ₹1,58,850

Bengaluru

22K Gold (10 gm): ₹1,45,650

24K Gold (10 gm): ₹1,58,850

Kolkata

22K Gold (10 gm): ₹1,45,650

24K Gold (10 gm): ₹1,58,850

Ahmedabad

22K Gold (10 gm): ₹1,45,700

24K Gold (10 gm): ₹1,58,900

Jaipur

22K Gold (10 gm): ₹1,45,800

24K Gold (10 gm): ₹1,59,000

Silver Rates Today, June 3, 2026:

Delhi

Silver (1 kg): ₹2,80,000

Mumbai

Silver (1 kg): ₹2,80,000

Hyderabad

Silver (1 kg): ₹2,80,000

Chennai

Silver (1 kg): ₹2,80,000

Bengaluru

Silver (1 kg): ₹2,80,000

Kolkata

Silver (1 kg): ₹2,80,000

Ahmedabad

Silver (1 kg): ₹2,80,000

Jaipur