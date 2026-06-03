Gold, Silver Prices Today, June 3: Check City-Wise Rates

Jun 03, 2026, 12:20 IST
- Sakshi Post

Gold prices remained firm across major Indian cities on June 3, 2026, supported by global uncertainty and continued investor interest in safe-haven assets. Silver prices also stayed at elevated levels amid strong demand and supply concerns in international markets. Analysts say gold and silver are currently trading within a narrow range as investors closely watch developments in the Middle East and global economic trends.

For buyers and investors, gold continues to be a preferred option for long-term wealth preservation, while silver remains attractive due to its industrial demand and investment appeal. Market experts advise keeping an eye on global developments, currency movements, and domestic demand trends before making major investment decisions.

Gold Rates Today, June 3, 2026:

Delhi

  • 22K Gold (10 gm): ₹1,45,800
  • 24K Gold (10 gm): ₹1,59,000

Mumbai

  • 22K Gold (10 gm): ₹1,45,650
  • 24K Gold (10 gm): ₹1,58,850

Hyderabad

  • 22K Gold (10 gm): ₹1,45,650
  • 24K Gold (10 gm): ₹1,58,850

Chennai

  • 22K Gold (10 gm): ₹1,45,650
  • 24K Gold (10 gm): ₹1,58,850

Bengaluru

  • 22K Gold (10 gm): ₹1,45,650
  • 24K Gold (10 gm): ₹1,58,850

Kolkata

  • 22K Gold (10 gm): ₹1,45,650
  • 24K Gold (10 gm): ₹1,58,850

Ahmedabad

  • 22K Gold (10 gm): ₹1,45,700
  • 24K Gold (10 gm): ₹1,58,900

Jaipur

  • 22K Gold (10 gm): ₹1,45,800
  • 24K Gold (10 gm): ₹1,59,000

Silver Rates Today, June 3, 2026:

Delhi

  • Silver (1 kg): ₹2,80,000

Mumbai

  • Silver (1 kg): ₹2,80,000

Hyderabad

  • Silver (1 kg): ₹2,80,000

Chennai

  • Silver (1 kg): ₹2,80,000

Bengaluru

  • Silver (1 kg): ₹2,80,000

Kolkata

  • Silver (1 kg): ₹2,80,000

Ahmedabad

  • Silver (1 kg): ₹2,80,000

Jaipur

  • Silver (1 kg): ₹2,80,000

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