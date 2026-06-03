Gold, Silver Prices Today, June 3: Check City-Wise Rates
Gold prices remained firm across major Indian cities on June 3, 2026, supported by global uncertainty and continued investor interest in safe-haven assets. Silver prices also stayed at elevated levels amid strong demand and supply concerns in international markets. Analysts say gold and silver are currently trading within a narrow range as investors closely watch developments in the Middle East and global economic trends.
For buyers and investors, gold continues to be a preferred option for long-term wealth preservation, while silver remains attractive due to its industrial demand and investment appeal. Market experts advise keeping an eye on global developments, currency movements, and domestic demand trends before making major investment decisions.
Gold Rates Today, June 3, 2026:
Delhi
- 22K Gold (10 gm): ₹1,45,800
- 24K Gold (10 gm): ₹1,59,000
Mumbai
- 22K Gold (10 gm): ₹1,45,650
- 24K Gold (10 gm): ₹1,58,850
Hyderabad
- 22K Gold (10 gm): ₹1,45,650
- 24K Gold (10 gm): ₹1,58,850
Chennai
- 22K Gold (10 gm): ₹1,45,650
- 24K Gold (10 gm): ₹1,58,850
Bengaluru
- 22K Gold (10 gm): ₹1,45,650
- 24K Gold (10 gm): ₹1,58,850
Kolkata
- 22K Gold (10 gm): ₹1,45,650
- 24K Gold (10 gm): ₹1,58,850
Ahmedabad
- 22K Gold (10 gm): ₹1,45,700
- 24K Gold (10 gm): ₹1,58,900
Jaipur
- 22K Gold (10 gm): ₹1,45,800
- 24K Gold (10 gm): ₹1,59,000
Silver Rates Today, June 3, 2026:
Delhi
- Silver (1 kg): ₹2,80,000
Mumbai
- Silver (1 kg): ₹2,80,000
Hyderabad
- Silver (1 kg): ₹2,80,000
Chennai
- Silver (1 kg): ₹2,80,000
Bengaluru
- Silver (1 kg): ₹2,80,000
Kolkata
- Silver (1 kg): ₹2,80,000
Ahmedabad
- Silver (1 kg): ₹2,80,000
Jaipur
- Silver (1 kg): ₹2,80,000